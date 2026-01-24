Die 12 besten Wohnmobil-Stellplätze in Kärnten mit Bergpanorama und Seezugang

Kärnten ist nicht nur das südlichste Bundesland Österreichs, sondern auch eines der wohnmobilfreundlichsten. Zwar ist die Stellplatzdichte geringer als etwa in Deutschland oder Norditalien – doch wer hier einen Platz findet, bekommt oft Naturpanorama, Badesee und Bergblick inklusive.

Start im Süden: Zwischen Dreiländereck und Faaker See Wer von Italien kommend die Grenze bei Arnoldstein überquert, findet mit dem Rast-Stellplatz im Dreiländereck eine ideale Gelegenheit für einen ersten Stopp. Direkt an der Autobahn gelegen und trotzdem mit Blick auf die Karawanken – perfekt für einen Zwischenhalt oder eine kurze Seilbahnfahrt ins Wandergebiet auf knapp 1.500 Meter Höhe.