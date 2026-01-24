Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Die 12 besten Wohnmobil-Stellplätze in Kärnten mit Bergpanorama und Seezugang

12 Stellplatz-Tipps in Kärnten
Diese Plätze sind ruhig, schön, gut gelegen

Badespaß am Wörthersee, eine Bergtour am Rand der Karawanken oder einfach die herrliche Alpenwelt genießen? Zwischen Villach und Wolfsberg gibt es viele Wohnmobil-Stellplätze.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.01.2026
Als Favorit speichern
f_SP_Fokus_Kärnten_Pulpitsch
Foto: Adi Kemmer

Kärnten ist nicht nur das südlichste Bundesland Österreichs, sondern auch eines der wohnmobilfreundlichsten. Zwar ist die Stellplatzdichte geringer als etwa in Deutschland oder Norditalien – doch wer hier einen Platz findet, bekommt oft Naturpanorama, Badesee und Bergblick inklusive.

Start im Süden: Zwischen Dreiländereck und Faaker See

Wer von Italien kommend die Grenze bei Arnoldstein überquert, findet mit dem Rast-Stellplatz im Dreiländereck eine ideale Gelegenheit für einen ersten Stopp. Direkt an der Autobahn gelegen und trotzdem mit Blick auf die Karawanken – perfekt für einen Zwischenhalt oder eine kurze Seilbahnfahrt ins Wandergebiet auf knapp 1.500 Meter Höhe.

Nur wenige Kilometer weiter wartet bereits der Faaker See – einer der malerischsten ...

