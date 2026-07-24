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Die besten Campingplätze in Norditalien: 15 Plätze zwischen Dolomiten, Gardasee & Adria

Die besten Campingplätze in Norditalien 2026
15 Plätze zwischen Dolomiten, Gardasee & Adria

vom Campingprofi seit 1959

Das sind die Top-Campingplätze in Norditalien: 15 Destinationen für Familien, Paare und Aktivurlaubende vom Gardasee über die Dolomiten bis zur Adria.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.07.2026
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Norditalien, Suedtirol, Reise, Camping
Foto: Daniel und Rebecca Kluge-Steiner

Von den Gipfeln der Alpen und Dolomiten bis zu den Seen und Stränden der Adriaküste zählt Norditalien zu den abwechslungsreichsten Urlaubsregionen Europas. Die Region ist wie geschaffen für Aktivurlaubende. Spektakuläre Berglandschaften, etwa in den Dolomiten mit ihren markanten Felsformationen, laden zum Wandern, Mountainbiken, Klettern oder im Winter zum Skifahren, Snowboarden und Schneeschuhwandern ein.

Am Gardasee oder am Kalterer See kann man wunderbar schwimmen, tauchen, segeln und surfen. In den Städten und Orten rund um die Seen erwartet Urlaubende eine typisch italienische Küche mit regionalen Spezialitäten und erlesenen Weinen. An der Adriaküste locken neben langen Sandstränden vor allem die historische Kanalstadt Venedig sowie zahlreiche ...