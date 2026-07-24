Die besten Campingplätze in Norditalien: 15 Plätze zwischen Dolomiten, Gardasee & Adria

Von den Gipfeln der Alpen und Dolomiten bis zu den Seen und Stränden der Adriaküste zählt Norditalien zu den abwechslungsreichsten Urlaubsregionen Europas. Die Region ist wie geschaffen für Aktivurlaubende. Spektakuläre Berglandschaften, etwa in den Dolomiten mit ihren markanten Felsformationen, laden zum Wandern, Mountainbiken, Klettern oder im Winter zum Skifahren, Snowboarden und Schneeschuhwandern ein.