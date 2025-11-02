Die 10 besten Campingplätze in Niedersachsen

Hier stellen wir regelmäßig die Lieblingsplätze der Bewertungen der Internetplattform Camping.info vor. Mal richtet sich die Platzauswahl an bestimmte Zielgruppen wie Familien mit Kindern oder Campingreisende mit Hund, mal nehmen wir ein bestimmtes Land oder eine Region in den Fokus.
Anstatt wie üblich 15 stellen wir dieses Mal die 10 Plätze in Niedersachsen vor, die es beim Camping.info Award unter die 110 besten Campingplätze in ganz Europa geschafft haben. Diese bedeutende Campingplatzauszeichnung beruht ausschließlich auf den Bewertungen von Nutzern und wurde in diesem Jahr bereits zum vierzehnten Mal verliehen.
Objektive Formel trifft auf subjektive Bewertungen
Grundlage für die Auszeichnung mit dem Award sind nicht nur die durchschnittlichen Bewertungen der Gäste aus den letzten fünf Jahren auf Camping.info, sondern ebenso eine Formel, die auch kleineren Plätzen eine Chance einräumt.
"Mit der Verleihung des Camping.info-Award möchten wir Campern eine besonders authentische und maximal repräsentative Inspiration sowie Unterstützung bei der Reiseplanung für 2025 bieten. Durch die bewährte Award-Formel, welche die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und Aktualität der Bewertungen einbezieht, schaffen es nicht nur große, sondern auch kleinere Plätze ins Ranking", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von Camping.info.
Alle zugrunde gelegten Bewertungen sowie die genaue Formel zur Ermittlung des Rankings sind auf der Internetseite von Camping.info einsehbar. Als bester Campingplatz in ganz Europa wurde bereits zum fünften Mal in Folge der beliebte Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. In den Bewertungen schwärmen Camper unter anderem von der traumhaften Lage direkt am Ostseestrand, den modernen Sanitäranlagen und der hervorragenden Sauberkeit.
Die Vielfalt Niedersachsens
Im Folgenden beschreiben wir die 10 Plätze in Niedersachsen, die es unter die Top 110 im Award geschafft haben. Das zweitgrößte deutsche Bundesland bietet viele attraktive Urlaubsregionen. Die ausgezeichneten Plätze verteilen sich vom Weserbergland über die Lüneburger Heide und das Emsland bis nach Ostfriesland an die Strände der Nordsee mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.
Anders als sonst in dieser Rubrik richtet sich das Ranking der Plätze wie beschrieben an der Award-Formel, weshalb sich die Reihenfolge der Platzierung nicht an der Gesamtnote orientiert. So ist laut Award-Formel der Camping am Deich in Krummhörn der beliebteste Platz mit einer Gesamtnote von 4,7 Sternen. Er vereint mit über 2100 Bewertungen die meisten Gästeurteile auf sich. Rang zwei und drei belegen zwei Plätze in der Lüneburger Heide: Camping Südheide in Winsen und der Campingplatz auf dem Simpel in Soltau – beide mit 4,8 Sternen.
Vergleichsweise günstige Campingplätze
Die beliebtesten Aktivitäten auf den Plätzen in Niedersachsen sind Schwimmen und Radfahren, gefolgt von Entspannen und Wandern. Bei den Übernachtungspreisen liegt Niedersachsen laut der Preisauswertung von Camping.info mit 27,52 Euro im Mittelfeld in Deutschland. Dennoch bezahlt man auf den beliebtesten Plätzen in Niedersachsen für eine Übernachtung inklusive zwei Erwachsenen, Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe je nach Saison deutlich mehr, was aber auch der überdurchschnittlich guten Ausstattung der Plätze geschuldet ist.
Doch genug der langen Reden, hier kommen die, laut Camping.info zehn besten Campingplätze Niedersachsens.
Platz 10: Südsee-Camp, Wietzendorf
- Campingplatz: 726 Stellplätze, Mietunterkünfte, Wohnmobil-Stellplätze vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Strand (See), Hunde willkommen.
- Freizeit: Schwimmen, Radfahren, Reiten, Wandern.
- Öffnungszeiten: 24. März – 31. Dezember.
- Bewertung: 4,4 von 5 Sternen.
Platz 9: Campingplatz am Hardausee, Suderburg-Hösseringen
- Campingplatz: 100 Stellplätze, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (See, 200 m), Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Wandern, Schwimmen, Angeln.
- Öffnungszeiten: 1. April – 31. Oktober.
- Bewertung: 4,8 von 5 Sternen.
Platz 8: Nordsee-Camp Norddeich, Norden-Norddeich
- Campingplatz: 480 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Spazieren, Wandern, Schwimmen.
- Öffnungszeiten: 20. März – 23. Oktober.
- Bewertung: 4,6 von 5 Sternen.
Platz 7: Strand- und Familiencamping Bensersiel, Esens-Bensersiel
- Campingplatz: 450 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand.
- Freizeit: Radfahren, Schwimmen, Spazieren, Wandern.
- Öffnungszeiten: 1. April – 23. Oktober.
- Bewertung: 4,5 von 5 Sternen.
Platz 6: Camping Hümmlinger Land, Werlte
- Campingplatz: 63 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Wandern, Reiten, Spazieren.
- Öffnungszeiten: ganzjährig.
- Bewertung: 4,8 von 5 Sternen.
Platz 5: Alfsee Ferien- und Erlebnispark, Rieste
- Campingplatz: 400 Stellplätze, Mietunterkünfte, Wohnmobil-Stellplätze vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Strand (See), Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Schwimmen, Wandern, Wellness.
- Öffnungszeiten: ganzjährig.
- Bewertung: 4,3 von 5 Sternen.
Platz 4: Naturisten NaturCamp Sonnensee, Hannover
- Campingplatz: 60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Wohnmobil-Stellplätze vor der Schranke, Brötchen (Hochsaison), Restaurant, Strand (See).
- Freizeit: Schwimmen, Spazieren, Radfahren, Wandern.
- Öffnungszeiten: ganzjährig.
- Bewertung: 4,9 von 5 Sternen.
Platz 3: Campingplatz Auf dem Simpel, Soltau-Wolterdingen
- Campingplatz: 140 Stellplätze, Mietunterkünfte, Wohnmobil-Stellplätze vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Wandern, Schwimmen, Sightseeing.
- Öffnungszeiten: ganzjährig.
- Bewertung: 4,8 von 5 Sternen.
Platz 2: Campingpark Südheide, Winsen (Aller)
- Campingplatz: 250 Stellplätze, Mietunterkünfte, Wohnmobil-Stellplätze vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Strand (Teich), Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Kajak, Schwimmen, Wandern.
- Öffnungszeiten: 24. April – 5. November.
- Bewertung: 4,8 von 5 Sternen.
Platz 1: Camping am Deich-Nordsee, Krummhörn-Upleward
- Campingplatz: 280 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Strand, Hunde willkommen.
- Freizeit: Radfahren, Wandern, Wellness, Surfen.
- Öffnungszeiten: 24. März – 5. November.
- Bewertung: 4,7 von 5 Sternen.