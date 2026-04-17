Salzburg ist gut erreichbar und bietet mit komfortablen Stellplätzen, wie den Campingplatz Stadtblick, ideale Bedingungen für Camperinnen und Camper. Wir empfehlen 15 Stellplätze für unterwegs.Hier gehts es direkt zu den 15 Stellplätzen.Ein kurzer Reiseführer für Salzburg und das SalzkammergutDie österreichische Stadt Salzburg begeistert abseits klassischer Touristenrouten mit dem "Walk of Modern Art" – einem spannenden Kunstspaziergang durch die UNESCO-geschützte Altstadt mit 14 Skulpturen internationaler Künstler. Highlights wie die Festung Hohensalzburg, der Kapitelplatz und versteckte Innenhöfe lassen sich so entspannt erkunden, bevor es für den besten Ausblick hinauf auf den Mönchsberg geht.Von hier bietet es sich an mit dem Camper weiter ins Salzkammergut vorzustoßen – eine der schönsten Seenregionen Österreichs mit über 70 Gewässern.Wolfgangsee, Attersee und Hallstatt verfügen über eine sehr gut ausgebaute Campinginfrastruktur, beeindruckende Natur und kulturelle Highlights wie die historische Schafbergbahn oder die Salzwelten.Künstler wie Gustav Klimt und Gustav Mahler fanden hier Inspiration – heute profitieren Campende von spektakulären Panoramen, charmanten Orten und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zwischen Bergen und Wasser.15 Stellplatz-Tipps im SalzkammergutDiese Plätze für Wohnmobile sind bestens bewertet und oft da, wo es am schönsten ist.1. Caravanpark Ausseerland in Bad AusseeDer Stellplatz liegt ruhig am Waldrand außerhalb des Ortes und bietet Platz für bis zu 10 Wohnmobile. Die überwiegend ebenen, teils schattigen Parzellen sind asphaltiert und beleuchtet, das Zentrum ist etwa 2,5 Kilometer entfernt und bequem per ÖPNV erreichbar.\n\t\t\t,\n\t\tVor Ort gibt es einen Shop, ein Frühstücksangebot sowie einen E-Bike-Verleih, ein Badesee befindet sich in der Nähe. Der Preis beträgt 35 Euro pro Nacht und beinhaltet die Nutzung von Strom, Wasser, Entsorgungseinrichtungen und WCs. Die Nutzung der Duschen ist hingegen kostenpflichtig. Hunde sind auf dem ganzjährig geöffneten Platz willkommen.2. Strandcamping Fenningerspitz in Henndorf am WallerseeDer von Anfang April bis Ende Oktober geöffnete Komfortplatz liegt direkt am Südufer des Wallersees und bietet überwiegend parzellierte Stellplätze auf ebenem Wiesengelände. Die Anlage umfasst rund 4 Hektar mit insgesamt etwa 200 Stellplätzen, davon 30 für Dauercamper. Der Preis beträgt 41,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.\n\t\t\t,\n\t\tAm Platz befinden sich ein Gasthaus mit Café sowie ein ausgewiesener Hundebereich mit direktem Seezugang. Rad- und Spazierwege starten unmittelbar am Campinggelände.3. Romantik-Camping Wolfgangsee Lindenstrand in St. Gilgen AberseeDer rund 1 Hektar große familiengeführte Campingplatz liegt in einer ruhigen Bucht am Wolfgangsee und bietet direkten Seezugang sowie einen privaten Uferbereich.\n\t\t\t,\n\t\tDie 45 Stellplätze sind überwiegend eben, teilweise schattig und auf Wiesenuntergrund angelegt. Zur Ausstattung gehören teilweise barrierefreie Sanitäranlagen, ein Brötchenservice, ein Shop sowie ein E-Bike-Verleih. Der Preis beträgt 46,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil. Die Saison startet Anfang April und Endet Mitte Oktober.4. Reisemobilstellplatz Salzburg in SalzburgDer Stellplatz liegt am Stadtrand von Salzburg und verfügt über 106 Stellplätze, die überwiegend eben und auf Schotterrasen angelegt sind. Der Preis beträgt 30 Euro pro Nacht, hinzu kommt eine Kurtaxe von 3,55 Euro pro erwachsener Person. Strom, Wasser, die Entsorgung von Grauwasser und Chemie-WC sowie die Nutzung der WCs und Duschen sind im Übernachtungspreis enthalten. WLAN ist kostenpflichtig verfügbar. Außerdem gibt es einen ÖPNV-Anschluss direkt am Platz sowie einen Brötchenservice und Imbiss. Hunde sind willkommen.\n\t\t\t,\n\t\tIn der Umgebung gibt es eine Altstadt, ein Kloster, Museen, einen Tierpark, ein Outlet, eine Burg sowie einen Bade- und Erlebnissee. Auch ausgewiesene Rad- und Wanderwege, Reitmöglichkeiten und Angebote zum Winterwandern sind schnell erreichbar.5. Camp Mondseeland in TiefgrabenDer terrassierte Campingplatz liegt eingebettet zwischen Wiesen und Bäumen in der Nähe des Mondsees. Auf 4,5 Hektor verteilen sich 100 Stellplätze und mehrere Mietunterkünfte. In ruhiger Umgebung steht man auf überwiegend ebenen und teilweise schattigen Flächen. Der Campingplatz ist von Ende März bis Anfang Oktober geöffnet und kostet 43,70 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.\n\t\t\t,\n\t\tVor Ort stehen teilweise barrierefreie Sanitäranlagen, ein Brötchenservice, ein Kiosk sowie ein Schwimmbad zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch einen Kinderspielplatz und ein Ferienprogramm in der Hauptsaison.6. Stellplatz am Paulbauernhof in Saaldorf-SurheiDieser Stellplatz befindet sich an einem Bauernhof mit Blick auf die Berchtesgadener Alpen. Auf überwiegend ebenem Wiesenuntergrund finden 10 Wohnmobile Platz.\n\t\t\t,\n\t\tDer Preis beträgt 12 Euro pro Nacht – inklusive der Nutzung der Entsorgungseinrichtungen. Strom sowie die Nutzung der WCs und Duschen sind kostenpflichtig. Ein Brötchenservice wird angeboten.7. Stellplatz Kaiservilla in Bad IschlDer zentral gelegene und ganzjährig geöffnete Stellplatz befindet sich auf einem Parkplatz und bietet Platz für bis zu 8 Wohnmobile. Die überwiegend ebenen Flächen sind asphaltiert, bieten aber keinerlei Schatten. Eine Übernachtung, inklusive Nutzung der Entsorgungseinrichtungen, kostet 12 Euro. Strom und Wasser sind vorhanden, allerdings kostenpflichtig.\n\t\t\t,\n\t\tDirekt am Platz stehen E-Auto-Ladesäulen zur Verfügung, in der Umgebung befinden sich Sehenswürdigkeiten wie die Kaiservilla, das Theater im Kurpark und die Seilbahn auf den Berg Kathrin.8. Stellplatz am Camping Bruckbacher in Nußdorf am AtterseeDer von Anfang April bis Ende Oktober geöffnete Stellplatz liegt am Ortsrand in Seenähe direkt vor einem Campingplatz und bietet Platz für bis zu 8 Wohnmobile. Die überwiegend ebenen Stellflächen befinden sich auf Wiesenuntergrund. Der Preis beträgt je nach Saison 10 bis 13 Euro pro Nacht. Hinzu kommen Gebühren für jede reisende Person, Hunde und die Nutzung von Strom. Kostenlos zur Verfügung stehen dagegen Wasser, Entsorgungseinrichtungen, WCs, Duschen und die Nutzung des WLANs.\n\t\t\t,\n\t\tIn der Umgebung laden Sehenswürdigkeiten wie die Pfarrkirche zum hl. Mauritius oder die Reiserbauernmühle zu Ausflügen ein. Auch eine Schifffahrt auf dem Attersee oder eine Wanderung auf dem Ransonnet-Themenweg sind empfehlenswert.9. Stellplatz am Ferienhof Rosslwirt in Straß im AttergauDer von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnete Stellplatz befindet sich direkt an einer Gaststätte an der A1 und bietet Platz für bis zu 8 Wohnmobile. Die überwiegend ebenen Stellflächen sind geschottert. Der Preis beträgt 18 Euro pro Nacht, zusätzlich fallen 2 Euro Kurtaxe pro erwachsener Person an. Wasser, die Entsorgung von Grau- und Chemie-WC sowie WLAN sind im Übernachtungspreis enthalten. Strom und die Nutzung der WC-Anlage sind kostenpflichtig.\n\t\t\t,\n\t\tAm Platz gibt es einen Imbiss, in der näheren Umgebung stehen ein Sportplatz, ein Agilityparcours, Freilandschach sowie ein Tretmobil-Angebot zur Verfügung.10. Camping Nord-Sam in SalzburgDer komfortable Stadtcampingplatz liegt im Norden von Salzburg, rund drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, und befindet sich auf einem ebenen Wiesengelände. Über den Radweg entlang der Salzach erreicht man das Zentrum schnell und bequem. Auf dem Platz steht ein neu gestaltetes Freibad mit Liegestühlen und Schirmen zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Brötchenservice sowie ein Frühstücksangebot.\n\t\t\t,\n\t\tDas Areal umfasst etwa 2,5 Hektar mit rund 100 Stellplätzen, ohne Dauercamper und ohne Mietunterkünfte. Geöffnet ist der Campingplatz von Mitte April bis Mitte Oktober. Der Preis beträgt 54,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.11. Panorama-Camping Stadtblick in SalzburgDer familiengeführte Campingplatz liegt terrassenförmig angelegt am nördlichen Rand von Salzburg und bietet durch seine Lage nahe der Autobahn einen weiten Blick über die Stadt. Die Stellflächen sind überwiegend eben und teilweise schattig.\n\t\t\t,\n\t\tDer von Mitte März bis Mitte Januar geöffnete Platz umfasst etwa 0,8 Hektar mit rund 70 Stellplätzen. Der Preis beträgt 57,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil. Zur Verfügung stehen ein Brötchenservice, ein Kiosk, ein Restaurant sowie ein kleiner Spielplatz. Durch die gute Anbindung eignet sich der Campingplatz ideal als Ausgangspunkt für Stadtbesuche und Ausflüge ins Umland.12. Austria Camp in St. LorenzDer ganzjährig geöffnete Campingplatz liegt direkt am Westufer des Mondsees und bietet direkten Seezugang sowie einen freien Blick auf das Alpenpanorama. Die parzellierten Stellplätze befinden sich teilweise direkt am Wasser. Das Areal ist 2,5 Hektar groß und bietet etwa 140 Stellplätzen und 10 Mietunterkünften. Der Preis beträgt 48,10 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.\n\t\t\t,\n\t\tAuf dem Platz gibt es teilweise barrierefreie Sanitäranlagen sowie einen kleinen Laden und ein Restaurant. Ergänzt wird das Angebot durch Beachvolleyball, einen Kinderspielbereich sowie einen nahegelegenen ÖPNV-Anschluss.13. Camping Klausner-Höll in HallstattDer gepflegte, kompakte Campingplatz liegt direkt am südlichen Ortsrand von Hallstatt und nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum sowie dem Badestrand am Hallstättersee entfernt. Er bietet sich ideal als Ausgangspunkt für Wanderungen oder den Besuch des Salzbergwerks Hallstatt an.\n\t\t\t,\n\t\tDer vom 15.04. bis 01.10.2026 geöffnete Platz umfasst 0,5 Hektar mit insgesamt 28 Stellplätzen, es gibt keine Dauercamper und keine Mietunterkünfte. Der Preis beträgt 54,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.14. Seecamping Berau in Sankt WolfgangDer ganzjährig geöffnete, komfortable Vier-Sterne-Campingplatz liegt in einer privaten Bucht direkt am Wolfgangsee und bietet einen weiten Blick auf die umliegende Bergwelt. Vor Ort gibt es ein Restaurant, eine Pizzeria sowie einen Laden mit eigener Bäckerei. Ergänzt wird das Angebot durch vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Kajak-, SUP- und E-Bike-Verleih.\n\t\t\t,\n\t\tAuf dem 4 Hektar großen Gelände gibt es 140 Stellflächen für Wohnmobile und 30 Mietunterkünfte. Die Stellflächen befinden sich in gepflegter Lage mit hochwertig ausgestatteten Sanitäranlagen sowie privaten Mietbädern. Der Preis beträgt 43,00 Euro für 2 Personen inklusive Wohnmobil.15. Wanderparkplatz Schlosspark in GosauDer ganzjährig geöffnete Stellplatz liegt am Ortsrand auf einem Wanderparkplatz und bietet Platz für bis zu 8 Wohnmobile. Der Untergrund ist geschottert und teilweise uneben, das Zentrum ist bequem zu Fuß erreichbar.\n\t\t\t,\n\t\t