Camping Mon Perin: Wo alle Dorfbewohner Aktionäre des Campingparadieses sind

Der Campingplatz Mon Perin bei Bale in Kroatien überzeugt sofort mit seiner einzigartigen Lage: Er erstreckt sich als schmaler Küstenstreifen über rund neun Kilometer entlang zweier Buchten mit vier Stränden – eingebettet in schattige Pinienwälder mit atemberaubendem Panoramablick auf die Adria. Noch interessanter ist seine Geschichte, die viel Zusammenhalt der Bürger im kroatischen Bergdorf Bale erzählt. Denn ursprünglich waren hier mal drei Campingplätze, von denen sich im Alleingang keiner mehr trug. Bis Investoren kamen und mit den Bürgern als Aktionären das neue Campingresort aufzogen.

Frank Horlbeck Das Bergdorf Bale oder Valle liegt etwas abseits der typischen Touristenrouten.



Am besten erzählt wird diese Geschichte im ehemaligen Dorftheater, heute die liebenswerte Jazz-Kneipe Kameme Price. Der fröhliche Wirt ist nicht nur Alleinunterhalter und begabter Koch (Tagliatelle mit Trüffeln!), er kennt auch alle Geschichten aus Bale rund um den Berg Mon Perin. Auch wie es zu dem neuen Campingplatz mit seinen 500 Stellflächen, den Glamping Villen und Bungalows kam, der sich heute neun Kilometer als schmaler Streifen entlang von zwei Buchten schlängelt – inklusive Erlebnis-Schwimmbad, Fußball- und Tennisplatz, Minigolfanlage und CrossFit-Areal.

Aus drei Plätzen wird einer "Da wurde lange gestritten, aber die Strände gehören eben zu Bale, und so mussten die Investoren uns alle beteiligen", erklärt der Wirt Ivo. Die Idee, die drei alten Campingplätze in den Buchten zusammenzufassen und komplett neu anzulegen, hat dann ein paar Jahre für die Umsetzung benötigt. Nun verdient die Dorfgemeinschaft an diesem innovativen Modell: Die Einwohner sind allesamt "Klein-Aktionäre", profitieren dabei von neuen Arbeitsplätzen auf dem großen Campingresort Mon Perin. Rund 20 Prozent der Einnahmen von Mon Perin fließen direkt zurück in den Haushalt der Gemeinde Bale. Damit werden kostenlose Kita-Plätze, warme Schulmahlzeiten und Zuschüsse für Neugeborene ermöglicht. Auch der örtliche Rentnerverein, Kulturfeste und Freizeitangebote profitieren davon. Schüler und Studierende erhalten Stipendien, und die Panoramabahn zwischen Dorf und Campingplatz fährt Gäste kostenlos – finanziert durch das gemeinsame Modell von Camping und Gemeinde. "Jetzt fahren auch wieder mehr Busse von hier nach Rovinj und Pula. Dann braucht ihr dort keinen teuren Parkplatz", meint Ivo.

Frank Horlbeck Weil sich Mon Perin über ein großes Gebiet erstreckt, gibt es gastronomische Auswahl vom hochklassigen Restaurant über bodenständige Lokale bis zur Beach Bar mit Imbiss.



Gesagt, getan: Am nächsten Tag radeln wir mit der ganzen Familie wirklich früher los und fahren dann mit dem nagelneuen Linienbus von Bale in 20 Minuten an die Hafenpromenade von Rovinj, gönnen uns eine Bootsfahrt entlang der Küste auf der Suche nach Delfinen. Am späteren Nachmittag zurück in Rovinj, wenn es leerer wird, entdeckt unsere große Tochter Anna-Lea noch einen zauberhaften Ort: die Mediterraneo-Bar an der Südseite der Altstadt direkt auf den Klippen.

Autofreies Campingresort Zurück am Camping Mon Perin bleibt unser Campervan die ganze Zeit auf der Parzelle stehen, unser SUP ist mit Anna-Lea und Leticia ständig "ausgebucht". Wer am Campingplatz Mon Perin alles entdecken will, braucht Fahrräder oder Roller. Das Areal ist riesig. Mit dem Rad lassen sich Wasserpark und Bauernhof mit Bio-Gemüse bestens erkunden. Der Autoverkehr wurde in Mon Perin schlau unterbunden. Außen herum führen frisch asphaltierte Wege, sodass es keinen Durchgangsverkehr zwischen den Stellflächen gibt. Ganz am Ende der Buchten lockt auch noch der Aufstieg zur österreichisch-ungarischen Festungsanlage Fort Forno. Hier kein Eis!"), wird man mit traumhaften Ausblicken auf das Brijuni-Archipel belohnt.

Frank Horlbeck Im südlichen Bereich des Platzes liegt der Paleo Wasserpark mit drei Pools und einer Bar.



Zwischen beiden Hauptbuchten wurde auch ein traditionelles Ausflugslokal in den Campingplatz Mon Perin integriert, mit leckerer kroatisch-italienischer Küche, großartigen Portionen und dem Großvater mitsamt seiner Tierfarm. Kleine Hundewelpen beschäftigen unsere Mädchen vollauf, während wir Fisch und Wein genießen. Klar, dass es beim Zurücklaufen zu unserem Roadcar immer nur noch ein Thema gibt: "Wir müssen einen mitnehmen, bitte, bitte, bitte! Die sind sooo süß!" Natürlich haben die beiden auch noch andere Highlights: Anna-Lea liebt die Entdeckerfahrten mit dem SUP zur vorgelagerten Insel.

Mon Perin

52211 Bale(HR) Camping Mon Perin 3 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden