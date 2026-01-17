Campinghof Maltschacher Seewirt: Ruhiger Urlaub in Kärnten am See

Wie sich die Zeiten ändern: Landwirt Arnulf Spiess besaß in den 1940er Jahren am Maltschacher See eine Pferdeweide, ein damals wertloses Stück Land mit saurem Boden. Mit einem ersten Jugendzeltlager 1952 fand ein Umdenken statt, acht Jahre später folgte der Bau einer Jausenstation – einer Bretterbude, wo man in einem Erdloch gekühlte Getränke anbot. Sohn Josef eröffnete 1979 einen Campingplatz.

Das Bild heute: eine versteckte, gepflegte Camping-Oase mit Strandbad und Spitzengastronomie, geschaffen in jahrelanger harter Arbeit vom Enkel Matthias und seiner in Irland gebürtigen Frau Jennifer. Ihr Hauptanliegen besteht darin, ihr kleines persönliches Paradies, das an die Grüne Insel erinnert, mit den Gästen zu teilen. Ein Bauverbot rund um das 13 Hektar große Gewässer, sorgt dafür, dass die Idylle auch künftig erhalten bleibt.

Thomas Cernak Das Sanitärgebäude überzeugt: saubere Duschen, Waschmaschinen, Trockner, ein Spülbereich und Waschbereiche mit Fußbodenheizung – was will man mehr.

Wenn Matthias Spiess Lebensmittel für das Restaurant einkauft, fragt er sich zuerst: Was bekomme ich im Dorf, in der Umgebung, in Kärnten? Das schmeckt man.

Der See ist, da nur maximal sechs Meter tief, einer der wärmsten Badeseen in Österreich. Villach und Klagenfurt sind 30 Autominuten entfernt.

Der besondere Tipp

Thomas Cernak Die Kirche diente 2003 als Drehort für den Fernsehfilm 'Tod unter der Orgel'.



Das Zollfeld östlich von Feldkirchen ist uraltes Kulturland, wovon viele bedeutende Bauwerke zeugen. So ließ etwa Bischof Modestus im achten Jahrhundert auf einer Anhöhe eine Kirche errichten, eine Keimzelle des frühen Christentums in Kärnten. Der Nachfolgebau mit imposanten Doppeltürmen und Wehranlage – der Maria Saaler Dom – entstand im 15. Jahrhundert. Sein Inneres glänzt mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an sakralen Kunstschätzen, darunter der barocke Hochaltar von 1714, verziert mit kunstvollen Schnitzereien, und ein großartiges, fein gezeichnetes Deckenfresko von 1490; es zeigt den Stammbaum Jesu. www.kath-kirche-kaernten.at

Campinghof Maltschacher Seewirt im Überblick

9560 Feldkirchen(AT) Camping Seewirt Maltschacher See 1 Bewertung Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: ★ ★ ★ (3)

Ausstattung: ★ ★ ☆ (2)

Freizeitwert: ★ ★ ☆ (1,5)

*Von 3 möglichen ★

Größe und Charakter: 1,4 ha, weitgehend ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen zwischen mit Schilf bewachsenem Ufer und Wald. Strandbad angrenzend. Zum Zentrum 5,5 km. 50 Stellplätze (50–160 qm), davon 20 mit Wasser- und Abwasseranschlüssen, 10 Dauercamper, 9 Mietunterkünfte.

