Ausgezeichnete Campingplätze in Oberfranken: Rhön, Haßberge & Coburger Land

Mit der Auszeichnung "PRO Platz 25" werden Campingplätze geehrt, die einen besonders hohen Stellenwert bei ihren Gästen haben. Als Maßstab dienen die Bewertungen der Userinnen und User aus der promobil-Stellplatz-App.

Oberfranken vereint romantische Fachwerkstädtchen, ausgedehnte Naturparks und eine der höchsten Brauereidichten weltweit – perfekt für Paare, die Kultur und Kulinarik schätzen. Familien freuen sich über Erlebniswanderwege, Naturbäder und Burgruinen zum Entdecken. Die Fränkische Schweiz oder der Frankenwald bieten ideale Bedingungen für Wander- und Radtouren mit abwechslungsreicher Landschaft. Gut ausgestattete Campingplätze, teils direkt an Flüssen oder Seen gelegen, machen das Urlaubserlebnis für Groß und Klein komplett.

Campingplatz Ebing Fachwerkhäuser zieren den Kern der Gemeinde Rattelsdorf im oberfränkischen Landkreis Bamberg. Der Campingplatz Ebing liegt direkt an einer Seenplatte mit direktem Seezugang. Im Sommer nutzen die Gäste den ruhigen Platz zum Entspannen und Baden. Neben der Stadt Nürnberg gelegen, bietet die Region zahlreiche Ausflugsoptionen. Bei einem Abstecher nach Bamberg lässt sich die örtliche Brauereiszene erkunden. Für Familien bietet sich ein Tag im Wildpark Schloss Tambach an. Fotogen zeigt sich die Anlage von Schloss Seehof mit seinen wunderschönen Parkanlagen oder das Zentrum der Stadt Altenburg mit vielen historischen Gebäuden.

96179 Rattelsdorf (D) Campingplatz Ebing 13 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Ebing bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Annehmlichkeiten für seine Besucher. Die Gebühren für Stellplätze in der Hauptsaison betragen 8 EUR, während der Preis pro Erwachsener 4 EUR beträgt. Hunde sind gegen eine Gebühr von 1,50 EUR erlaubt. Strom ist für 5 EUR pro Tag verfügbar. Die Saison dauert von Anfang April bis Ende September. Der Campingplatz befindet sich am Ortsrand und bietet WLAN sowie Einrichtungen zur Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten, die im Preis inbegriffen sind. WC und Duschen sind ebenfalls inklusive. Weitere Annehmlichkeiten umfassen eine Waschmaschine. In der Umgebung gibt es Aktivitäten wie den Besuch der Altstadt.

Maincamping Lichtenfels Ebenfalls in Oberfranken liegt der Campingplatz Maincamping Lichtenfels im gleichnamigen Ort. Eingebettet zwischen den Main und den Ortswiesensee gibt es auch hier einen direkten Seezugang. Die Region ist reich an geschichtsträchtigen Orten wie der barocken Wallfahrtskirche Basilika Vierzehnheiligen und der historischen Festung Veste Coburg. Doch auch die kleinen Ortschaften entlang des Mains sind schön anzusehen. Auf einer Fahrradtour entlang des Flusses lässt sich die Region am besten erkunden.

96215 Lichtenfels (D) Maincamping Lichtenfels 14 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt