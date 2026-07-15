Luxus-Campingplatz an Frankreichs Atlantikküste: Camping Sylvamar in Labenne

Nur 1,2 km vom Meer entfernt befindet sich der 5-Sterne-Campingplatz Sylvamar in Labenne in Nouvelle-Aquitaine. Er liegt perfekt zwischen endlosen Sandstränden und bringt den typischen Charme des Baskenlandes mit. Darüber hinaus punktet er mit einem riesigen Wasserparadies samt Riesenrutschen, tropischer Lagune und direktem Strandzugang durch einen Pinienwald.

Große Parzellen unter Pinien Reisende im Wohnmobil, Caravan oder Campingbus können auf dem rund 27 Hektar großen Gelände zwischen drei Stellplatzkategorien wählen: Die etwa 100 m² großen Standard-Stellplätze verfügen über Strom-, Frischwasser- und WLAN-Anschluss. Die Komfort- und Premium-Stellplätze sind rund 130 beziehungsweise 150 m² groß und bieten zusätzlich einen privaten Sanitärbereich sowie eine voll ausgestattete Außenküche.

Alle 242 Parzellen sind durch Hecken voneinander getrennt und bieten unter den hohen Pinien teilweise angenehmen Schatten. Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wohnmobile, moderne Sanitärgebäude sowie barrierefreie Einrichtungen runden das Angebot ab. Wer ohne Wohnmobil oder Caravan anreist, kann zwischen 413 komfortablen Mietunterkünften wählen.

Spektakulärer Wasserpark im Vulkan-Design

Camping Sylvamar Beheizte Außenbecken, eine Lagune, mehrere Rutschen und ein Vulkan - all dsa bietet das Erlebnisbad auf der Campinganlage Sylvamar.

Das Camping-Highlight ist ohne Zweifel der außergewöhnliche Aquapark, der mit seiner Vulkan-Themenwelt zu den beeindruckendsten Camping-Poollandschaften Europas zählt. Eine große Lagunenlandschaft, mehrere beheizte Schwimmbecken, Wasserrutschen, Strömungskanal, Lavafluss, Whirlpools und beheizte Kinderbecken garantieren Wasserspaß für Groß und Klein.

Ergänzt wird die Wasserwelt durch den rund 450 m² großen Spa- und Wellnessbereich "Dune & Eau" mit Hallenbad, Wassermassagen, Erlebnisduschen, Hammam, Balneotherapie, Sauna und verschiedenen Massageangeboten.

Service, Gastronomie und Freizeitangebote Direkt auf dem Gelände befinden sich ein vielfältiges Angebot an Gastronomie und Infrastruktur: ein Restaurant mit regionaler Küche, eine Bar mit Blick auf die Lagunenlandschaft, eine Snack-Bar, eine Pizzeria, ein Lebensmittelgeschäft mit täglich frischen Backwaren sowie ein Fahrradverleih. Außerdem steht Campinggästen ein Waschsalon, eine Bibliothek, eine Touristeninformation sowie E-Ladestationen zur Verfügung.

Familien freuen sich besonders über das abwechslungsreiche Animations- und Showprogramm sowie die Spiel- und Sportplätze. Mit Tennis, Beachvolleyball, Tischtennis, Fitnessangeboten, Yoga, Tanzkursen und Wasserball kommt tagsüber keine Langeweile auf. Am Abend finden Unterhaltungsshows im großen Amphitheater mit rund 800 Sitzplätzen statt.

40530 Labenne(FR) Camping Village Sylvamar 1 Bewertung 66,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Atlantikküste & Baskenland entdecken Nur etwa 12 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt Hossegor, einer der bekanntesten Surf-Hotspots Europas. Lange Sandstrände, gemütliche Cafés und kleine Boutiquen prägen den beliebten Küstenort. Rund 23 Kilometer entfernt befindet sich das elegante Seebad Biarritz, das mit seiner historischen Promenade, dem berühmten Rocher de la Vierge und zahlreichen Restaurants ebenfalls einen Besuch wert ist.

Wer die Natur bevorzugt, findet im weitläufigen Pinienwald ideale Bedingungen zum Radfahren und Wandern. Auch die Atlantikküste direkt vor dem Campingplatz bietet beste Voraussetzungen für Wassersportler: Surfen, Kitesurfen, Windsurfen und Tauchen gehören zu den beliebtesten Aktivitäten.