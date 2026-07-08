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Camping Piani di Clodia am Gardasee: 5-Sterne-Campingplatz mit Wasserpark

Camping Piani di Clodia am Gardasee
5-Sterne-Campingplatz mit Wasserpark

vom Campingprofi seit 1959

Camping Piani di Clodia zählt zu den beliebtesten Campingplätzen am Gardasee – dank großzügiger Stellflächen und direktem Seezugang.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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Piani di Clodia
Foto: Piani di Clodia

Der 5-Sterne-Campingplatz Piani di Clodia liegt direkt am Ufer des Gardasees, nur wenige Minuten von der Altstadt von Lazise entfernt. Auf dem rund 29 Hektar großen Gelände stehen Camperinnen und Campern insgesamt 890 Stellplätze sowie Bungalows, Maxicaravans und Zeltplätze zur Verfügung. Die überwiegend ebenen, von Bäumen gesäumten Parzellen sind, je nach Kategorie, zwischen 70 und 150 Quadratmeter groß.

Bereits die Comfort-Stellplätze verfügen über Stromanschluss und WLAN. Die Premium-Kategorien bieten zusätzlich einen Wasser- und Abwasseranschluss. Besonders exklusiv sind die Leading-Stellplätze mit eigener Küche, privatem Bad und überdachter Terrasse. Wer den Gardasee gerne direkt vor Augen hat, findet auf den neuen Panorama-Stellplätzen ...