Camping Piani di Clodia am Gardasee: 5-Sterne-Campingplatz mit Wasserpark

Der 5-Sterne-Campingplatz Piani di Clodia liegt direkt am Ufer des Gardasees, nur wenige Minuten von der Altstadt von Lazise entfernt. Auf dem rund 29 Hektar großen Gelände stehen Camperinnen und Campern insgesamt 890 Stellplätze sowie Bungalows, Maxicaravans und Zeltplätze zur Verfügung. Die überwiegend ebenen, von Bäumen gesäumten Parzellen sind, je nach Kategorie, zwischen 70 und 150 Quadratmeter groß.