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Darum hat uns Camping Lido Lazise restlos überzeugt: Campingplatz direkt am Gardasee

Camping Lido Lazise im Praxistest
Gardasee-Campingplatz holt sich Top-Wertung

vom Campingprofi seit 1959

Gepflegter Terrassen-Camping in der attraktiven Ferienregion am Ostufer des Gardasees mit Seeblick, guter Ausstattung, vielen Attraktionen und reichlich Abwechslung für jedes Alter.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
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Foto: Günter Ultes

Am Gardasee haben Camper die Qual der Wahl, so dicht ist das Campingplatznetz hier. Wir haben uns den Camping Lido Lazise am Ostufer genauer angesehen. Alle Fakten zum Platz finden Sie in unserer Campingplatz-Vorstellung.

Schon vor der Rezeption werden wir freundlich begrüßt und bekommen einen Plan in die Hand gedrückt. Dann dürfen wir uns umschauen und aus den nicht belegten Plätzen unsere Favoriten aussuchen. Zurück am Empfang werden wir von ebenfalls zuvorkommenden Mitarbeitern eingecheckt und mit den sehr umfangreichen Platzeinrichtungen vertraut gemacht.

Übersichtliches Gelände und gepflegte Sanitäranlagen

Für die Größe von zwölf Hektar wirkt das Gelände recht kompakt und übersichtlich. Ein breiter, asphaltierter und von hohen Zypressen gesäumter ...