Darum hat uns Camping Lido Lazise restlos überzeugt: Campingplatz direkt am Gardasee

Am Gardasee haben Camper die Qual der Wahl, so dicht ist das Campingplatznetz hier. Wir haben uns den Camping Lido Lazise am Ostufer genauer angesehen. Alle Fakten zum Platz finden Sie in unserer Campingplatz-Vorstellung.

Schon vor der Rezeption werden wir freundlich begrüßt und bekommen einen Plan in die Hand gedrückt. Dann dürfen wir uns umschauen und aus den nicht belegten Plätzen unsere Favoriten aussuchen. Zurück am Empfang werden wir von ebenfalls zuvorkommenden Mitarbeitern eingecheckt und mit den sehr umfangreichen Platzeinrichtungen vertraut gemacht.