Camping Les Sablons – Strandluxus trifft Permakultur und Nachhaltigkeitskonzept

Ein 5‑Sterne-Campingplatz direkt am Mittelmeer – das klingt erstmal nach erwartbarem Luxus. Camping Les Sablons in Okzitanien setzt jedoch noch etwas obendrauf: eine eigene Permakultur-Farm.

Hier wächst nicht nur Grün fürs Auge, sondern Obst, Gemüse und Kräuter für die Küche – ergänzt durch Tiere, Biodiversität und Mitmach-Angebote, die Nachhaltigkeit im Urlaub greifbar machen.

5 Sterne: Pool & Strand direkt vor der Tür Doch auch die klassischen Camping-Kriterien stimmen: Der Fünf-Sterne-Platz an der französischen Mittelmeerküste ist von Ende März bis Ende September geöffnet.

Auf dem rund 15 Hektar großen Gelände stehen Wohnmobilisten 128 Stellflächen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Mietunterkünfte sowie eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur mit Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und einem Waschsalon.

Besonders beliebt ist die große Poollandschaft mit beheiztem Schwimmbad, Rutschen, Whirlpool und Schwimmerbecken. Darüber hinaus bietet der Platz ein vielfältiges Freizeit- und Unterhaltungsprogramm sowie umfangreiche Sport- und Wellnessangebote.

Dank des Kanu- und Fahrradverleihs lässt sich die Umgebung sowohl vom Wasser aus als auch an Land aktiv entdecken. Wer es ruhiger mag, verbringt einen entspannten Tag am Sandstrand. Besonders komfortabel: Der Campingplatz verfügt über einen direkten Strandzugang. Die Bäckerei am Eingang des Platzes versorgt Gäste täglich mit frischen Backwaren.

Der Permakultur-Bereich: Mini-Bauernhof zum Mitmachen Das Herzstück des Campingplatzes ist jedoch der einzigartige Permakultur-Bereich. In diesem ökologischen Gemeinschaftsgarten wachsen Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen nach nachhaltigen Prinzipien. Neben der Produktion von Lebensmitteln dient die Fläche auch als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Ein Mini-Bauernhof mit rund 30 Tieren sowie eine Lehrwerkstatt machen das Konzept für Campinggäste allen Alters erlebbar. Wer mag kann an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen oder sich aktiv beteiligen.

34420 Portiragnes(FR) Camping Les Sablons 2 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Geschäftsführer Thierry Poirot im Interview Der Geschäftsführer des 5-Sterne-Campingplatzes beantwortet unsere Fragen.

Seit wann spielen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei Les Sablons eine zentrale Rolle? Mit der Umstellung auf nachhaltige Konzepte haben wir bereits vor rund zehn Jahren begonnen. Die Coronapandemie hat unseren Wunsch, ökologisch noch konsequenter zu handeln, zusätzlich verstärkt. Zwischen 2016 und 2020 standen vor allem Wassereinsparung, Abfallmanagement, der vollständige Verzicht auf Pestizide sowie nachhaltige Einkaufsstrategien im Fokus. Gleichzeitig haben wir die Grünflächen auf dem gesamten Platz deutlich erweitert und stärker auf regionale Lieferketten gesetzt. Seit 2021 entwickeln wir zudem unsere eigene Permakultur-Fläche direkt auf dem Campingplatz weiter. Die "Ferme Saint-André" umfasst heute zwei Hektar und gilt als die größte Permakultur-Anlage auf einem Campingplatz in Europa. Dort verbinden wir Gemüse- und Kräuteranbau, Biodiversität, Tierhaltung, Imkerei und Umweltbildung miteinander. Für dieses Engagement wurden wir mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem höchsten Nachhaltigkeitspreis des französischen Campingverbands sowie zuletzt 2025 mit dem Sustainability & Environmental Awareness Award von Pincamp.

Wie erleben die Gäste dieses Nachhaltigkeitskonzept konkret im Campingurlaub? Die Rückmeldungen unserer Gäste sind äußerst positiv. Viele schätzen besonders die üppige Begrünung rund um die Unterkünfte, die naturnahen Aktivitäten und die entspannte Atmosphäre auf dem Platz. Ein wichtiger Bestandteil ist auch unsere Gastronomie: In den Restaurants verwenden wir zahlreiche Produkte direkt aus unseren eigenen Gärten. Dazu kommen Begegnungen mit den Tieren auf der Farm sowie Naturerlebnisse auf dem gesamten Campingplatzgelände. Auf dem Platz leben inzwischen mehr als 80 Vogelarten. Wir beobachten, dass Gäste klassische Campingangebote zunehmend mit diesen naturorientierten Erlebnissen kombinieren. Genau diese Verbindung sorgt für eine hohe Zufriedenheit und eine starke Gästebindung.

Mietunterkünfte spielen an der französischen Mittelmeerküste eine immer größere Rolle. Lassen sich diese ebenso nachhaltig betreiben wie klassische Stellplätze? Das ist definitiv eine Herausforderung – besonders im Premiumsegment. Unser Ziel ist es deshalb, die Mietunterkünfte möglichst harmonisch in die natürliche Umgebung einzubinden. Dazu gehören aufwendige Landschaftsgestaltung, eine große Pflanzenvielfalt, optimiertes Wassermanagement und Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Wir arbeiten bei Les Sablons kontinuierlich daran, sowohl klassische Stellplätze als auch Mietunterkünfte nach denselben nachhaltigen Standards zu betreiben.

Les Sablons gehört gleichzeitig zu den Gruppen Sunêlia und Leading Campings. Welchen Einfluss haben diese Netzwerke auf den Betrieb und die Ausrichtung von Les Sablons? Wir sind sehr stolz, Teil beider Gruppen zu sein. Sowohl Sunêlia als auch Leading Campings stehen für hohe Qualitätsstandards, Umweltverantwortung und ein besonderes Urlaubserlebnis. Der Austausch innerhalb dieser Netzwerke hilft uns enorm – etwa durch Best-Practice-Beispiele, gemeinsame Weiterentwicklungen und den ständigen Anspruch, die Gästezufriedenheit auf unserem Platz weiter zu verbessern.