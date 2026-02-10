Camping L‘Oustalet mitten im französischen Ski-Paradies Châtel in den Savoyer Alpen

Châtel ist ein reizendes Dorf in den Französischen Alpen – hoch über dem Genfer See. Genau an diesem schönen Ort liegt der Camping L’Oustalet.
Noch herrscht Stille. Doch wenig später startet Maxime Thoule den Motor seines Traktor-Schneepflugs, um die Hauptwege zu räumen. Um 9 Uhr beginnen seine Schwester Anne-Sophie und sein Bruder Simon die Arbeit im Büro und an der Rezeption; ihre Mutter Marie-Jo unterstützt sie dabei. Philippe, der Vater, starb im vergangenen Sommer. Die Eltern gründeten 1980 das Familienunternehmen.
Ein Campingplatz mit vielen Ausflugszielen
Das Areal erstreckt sich beiderseits einer wenig befahrenen Straße am Gebirgsfluss Dranse d’Abondance; er bietet Abkühlung an heißen Sommertagen. Nahe am Ufer liegen der Tennisplatz und ...