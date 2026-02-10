Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Camping L‘Oustalet mitten im französischen Ski-Paradies Châtel in den Savoyer Alpen

Camping L‘Oustalet in Châtel
Campingplatz im französischen Winterwunderland

vom Campingprofi seit 1959

Charmant geführter Campingplatz nahe Genf im Gebiet Portes du Soleil, dem größten grenzüberschreitenden Skigebiet in Europa.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.02.2026
Als Favorit speichern
Frankreich, Portes Du Soleil, Campingplatz des Monats, Camping L‘Oustalet, Parzellen
Foto: Thomas Cernak

Châtel ist ein reizendes Dorf in den Französischen Alpen – hoch über dem Genfer See. Genau an diesem schönen Ort liegt der Camping L’Oustalet.

Noch herrscht Stille. Doch wenig später startet Maxime Thoule den Motor seines Traktor-Schneepflugs, um die Hauptwege zu räumen. Um 9 Uhr beginnen seine Schwester Anne-Sophie und sein Bruder Simon die Arbeit im Büro und an der Rezeption; ihre Mutter Marie-Jo unterstützt sie dabei. Philippe, der Vater, starb im vergangenen Sommer. Die Eltern gründeten 1980 das Familienunternehmen.

Ein Campingplatz mit vielen Ausflugszielen

Das Areal erstreckt sich beiderseits einer wenig befahrenen Straße am Gebirgsfluss Dranse d’Abondance; er bietet Abkühlung an heißen Sommertagen. Nahe am Ufer liegen der Tennisplatz und ...