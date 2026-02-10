Camping L‘Oustalet mitten im französischen Ski-Paradies Châtel in den Savoyer Alpen

Châtel ist ein reizendes Dorf in den Französischen Alpen – hoch über dem Genfer See. Genau an diesem schönen Ort liegt der Camping L’Oustalet.

Noch herrscht Stille. Doch wenig später startet Maxime Thoule den Motor seines Traktor-Schneepflugs, um die Hauptwege zu räumen. Um 9 Uhr beginnen seine Schwester Anne-Sophie und sein Bruder Simon die Arbeit im Büro und an der Rezeption; ihre Mutter Marie-Jo unterstützt sie dabei. Philippe, der Vater, starb im vergangenen Sommer. Die Eltern gründeten 1980 das Familienunternehmen.