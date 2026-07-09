5-Sterne-Campingplatz direkt am Meer: Camping L'Océan Breton

Der Campingplatz Yelloh! Village L'Océan Breton in der südlichen Bretagne verbindet mit seiner einzigartigen Lage im Mündungsgebiet des Flusses Steir Natur, Komfort und Wassersport auf besondere Weise. Denn hier bestimmen die Gezeiten den Tagesablauf und verwandeln die Landschaft ständig. Während bei Ebbe breite Uferbereiche freigelegt werden, reicht das Wasser bei Flut bis an den 5-Sterne-Campingplatz heran, sodass Campende direkt vom Platz aus mit dem Stand-up-Paddle oder dem Kajak in Richtung Atlantik starten können.

Dass Wasser auf dem Campingplatz eine zentrale Rolle spielt, zeigt auch der rund 3.000 Quadratmeter große Wasserpark, der zu den größten seiner Art in der Region zählt. Mehrere beheizte Pools, darunter zwei überdachte Schwimmbecken, garantieren Badespaß bei jedem Wetter. Ergänzt wird das Angebot durch Wasserrutschen, eine Lagune sowie liebevoll gestaltete Wasserspielbereiche mit flachen Becken, Fontänen und Wasserpilzen, die vor allem bei Familien mit kleinen Kindern beliebt sind.

Wer Entspannung sucht, kann im Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool die Seele baumeln lassen. Gäste können hier die verschiedensten Schönheits- und Massagebehandlungen buchen.

Großzügige Stellflächen Auf dem rund zehn Hektar großen Gelände stehen Campenden 76 Stellplätze mit einer Größe von bis zu 130 Quadratmetern zur Verfügung. Die großzügig angelegten Parzellen verfügen über einen Stromanschluss und sind meist schattig gelegen. Besonders komfortabel sind die Premium-Stellplätze mit eigenem Sanitärbereich.

Zur Ausstattung des Campingplatzes gehören außerdem moderne Sanitäranlagen, WLAN, barrierefreie Einrichtungen sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wohnmobile. Wer ohne eigenes Wohnmobil anreist, kann zwischen modernen Mobilheimen und weiteren Mietunterkünften wählen.

Für das leibliche Wohl sorgen ein Restaurant, eine Bar und ein kleiner Lebensmittelladen. Sportplätze, abwechslungsreiche Freizeitangebote sowie ein Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche bieten Unterhaltung. Auch Hunde sind auf dem Campingplatz herzlich willkommen.

29740 Plobannalec-Lesconil(FR) Yelloh! Village - L'Océan Breton 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ausflugsziele rund um den Campingplatz Nur wenige Minuten vom Campingplatz entfernt liegt der charmante Fischerort Lesconil mit seinem kleinen Hafen und gemütlichen Restaurants. Ebenfalls einen Besuch wert ist Pont-l'Abbé, das als kulturelles Zentrum des Pays Bigouden gilt und mit seiner historischen Altstadt, kleinen Boutiquen und traditionellen Wochenmärkten begeistert.

Wer die bretonische Küste erkunden möchte, findet auf der Halbinsel Île-Tudy feinsandige Strände und eine entspannte Atmosphäre. Ein weiteres Highlight ist die Pointe de la Torche, die mit ihren Dünen, Steilküsten und hervorragenden Surfbedingungen zu den bekanntesten Natur- und Wassersportrevieren der Bretagne zählt.

Die nächste größere Stadt ist Quimper, etwa eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Die malerische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, der gotischen Kathedrale und den lebhaften Märkten lädt zum Bummeln ein – und in den traditionellen Crêperien gibt’s die besten Galettes der Region, direkt am Ufer des Flusses Odet.