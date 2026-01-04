Camping bei Familie Steinkellner: Kärnten pur – echt und authentisch am Turnersee

Mobilheime kommen für Daniela Steinkellner-Hönck nicht in Frage. Sie ist die Sprecherin auf dem Ilsenhof am Turnersee, einem familiengeführten Platz in der vierten Generation – gegründet 1960. Er beschäftigt fünf Familienmitglieder in Vollzeit.

Zu den Leitmotiven zählt, dass der ursprüngliche Gedanke des Campens, die Naturverbundenheit und die Suche nach Einfachheit und Freiheit, erhalten bleibt. "Unsere Gäste wollen Ruhe und kein Programm", lautet ein weiteres Credo.

Dennoch arbeitet die Familie Jahr für Jahr an Verbesserungen, etwa in Form der Einführung der Option des Self-Check-ins. "Der Gästekontakt ist mir aber weiter ein Herzensanliegen", betont Daniela Steinkellner und ergänzt: "Jeder, der eine ganz bestimmte Parzelle bevorzugt, hat dafür Gründe, und ich versuche alles, diesem Wunsch nachzukommen." Die Hanglage am See erfordert im Übrigen, dass die Geländebefestigungen ständig überprüft und gegebenenfalls repariert werden müssen.

Thomas Cernak Frühstücken auf der Terrasse? Hier Selbstverständlich nur mit Blick auf Berg und See.

Beliebte Ausflugsziele sind unter anderem: die Besteigung des Hemmaberges mit Rosaliengrotte und eine Wanderung durch die Trögener Klamm. Die kleinen Gäste zieht es zum Ilsenhof Ponyclub.

Der besondere Tipp

Thomas Cernak Die Buchenschenke Kordesch hat neben unzähligen Leibspeisen auch einen kleinen Hofladen mit Selbstbedienung.

Lust auf eine echte Kärntner Jause, zum Beispiel in der Buschenschenke Kordesch im Nachbarort Eberndorf? Die traditionelle Brotzeit offenbart in jedem Bissen die Seele der Region. Auf rustikalen Holztellern präsentiert, vereint sie eine Auswahl an selbst hergestellten Spezialitäten – darunter zarter, handgemachter Käse mit Kräutern, die sein volles Aroma entfalten, und würziger, luftgetrockneter Speck. Dazu gibt es frisches, knuspriges Bauernbrot.

Ein Glas Apfelmost oder Holler-Spritz (Holunder-Schorle) runden das Geschmackserlebnis ab. Die Produkte sind auch im Hofladen erhältlich.

Camping Ilsenhof im Überblick Lage: ★ ★ ★ (3)

Ausstattung: ★ ★ ☆ (2)

Freizeitwert: ★ ★ ☆ (2)

*Von 3 möglichen ★

9122 Obersammelsdorf(AT) Terrassencamping Ilsenhof 3 Bewertungen 34,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 2 ha, Terrassenanlage mit Laubbäumen an einem Steilhang am See, von Schilf bewachsener Naturstrand mit Badestegen, Badebuchten und große Liegewiese. Zum Zentrum 1 km. 60 Stellplätze (60–90 qm), 60 Dauercamper, 10 Mietunterkünfte.

Ausstattung und Service: gepflegtes Sanitärgebäude, Mietbäder, Wickeltisch, Waschmaschine, Trockner; Kinderspielplatz, Familienstrandbad, Restaurant mit Frühstücksangebot, Fischereilizenzen (außer Juli/August), Reiten am Ilsenhof für Anfänger und erfahrene Reiter, Ilsenhof Ponyclub für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Öffnungszeiten: Anfang Mai bis Mitte Oktober.