Camping-Geheimtipps am Meer in Südeuropa: 6 Plätze für den Sommerurlaub

Von den rund 23.000 Campingplätzen, die es laut camping.info in ganz Europa gibt, werden Jahr für Jahr die besten Plätze in der CARAVANING-Bestenliste gekürt. Neben den besten Plätzen zeigen wir auch die größten Aufsteiger oder einige (noch) unbekannte Newcomer. Manche Plätze fallen jedoch in keine der eben genannten Kategorien. Schade – finden wir. Denn diese Plätze haben eine Erwähnung verdient.

Auch dieses Jahr zieht es wieder unzählige Urlaubende an die Küsten des Mittelmeers oder des Atlantik. Schließlich gibt es kaum etwas Schöneres, als den wohlverdienten Sommerurlaub am Strand zu genießen. Wer abseits der großen Menschenmassen auf der Suche nach einem Campingplatz der höchsten Güteklasse sucht, wird feststellen, dass diese nicht so leicht zu finden sind. Deshalb stellen wir hier unsere Camping-Geheimtipps am Meer vor.

Camping Villaggio Rubicone, Savignano Mare (IT)

47039 Savignano sul Rubicone(IT) Camping Villaggio Rubicone 4 Bewertungen 42,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Der erste Geheimtipp liegt in Italien. Genauer gesagt im Städtchen Savignano Mare an der Adriaküste. Wie alle anderen Plätze dieser Liste befindet er sich direkt am Meer inklusive eigenem Strandzugang. Diese Lage wird von den Urlaubern gelobt: "Sehr gute Lage mit vielen verschiedenen Lokalen", schreibt Markus G. Neben Restaurants direkt am Platz steht auch ein Einkaufsladen zur Verfügung, dieser lässt, laut Markus G., "keine Wünsche offen."

Dank Wellenbrechern ist der Sandstran auch für Kinder sehr gut zugänglich. Daneben steht ein Swimmingpool auf dem Platz zur Verfügung. Wer etwas mehr Auslauf braucht, kann sich diesen beim Volleyball, Tennis, dem Fahrradverleih oder eine der vielen weiteren angebotenen Sportarten verschaffen.

Mit dem Auto lohnt sich eine Erkundungsfahrt durch die angrenzenden Dörfer und Städte. Die Stadt Savignano sul Rubicone liegt nur 20 Minuten entfernt. Seinen bekannten Satz "Alea iacta est", soll Cäsar während seines Siegeszugs gegen Rom während der Überquerung des Rubikons dort gesagt haben. 49 vor Christus sollen die berühmten Würfel gefallen sein. Heute erinnern Statuen und Nachbauten an den historischen Moment.

Camping Le Palais de la Mer, Sainte-Marie-Plage (FR)

Der nächste Geheimtipp liegt im Süden Frankreichs im Küstenort Sainte-Marie-Plage. Hier weist bereits der Name des Platzes auf seine Strandnähe hin. Diese wird von den Besuchern bestätigt: "Wir hatten einen Stellplatz mit Strandzugang und so nur wenige Schritte bis zum wunderbaren Meer", schreibt Daniela Z.

Mit seiner großzügigen Bepflanzung spendet der Campingplatz viel natürlichen Schatten und gleicht einem übergroßen Garten, was dem Urlaubsgefühl einen angenehmen Schliff verpasst.

Kulinarisch ist man im Palais de la Mer bestens versorgt. Brötchenservice, Imbiss, Restaurant und Einkaufsladen sind allesamt auf dem Platz vorhanden.

Auch für Familien mit Kindern ist der Platz geeignet. Neben Indoor-Spielplätzen, Kinderanimation und einem Swimmingpool mit Wasserrutsche findet man sogar einen Streichelzoo vor Ort. Erwachsene können in der Zwischenzeit den Wellnessbereich mit Sauna und Thermalbad genießen oder sich etwa im Tennis versuchen.

Camping Le Palais de la mer Camping le palais de la mer. Bereits von oben lässt sich erahnen. Der Name ist anhand der imposanten Steinbauten um den Poolbereich angebracht.



Das i-Tüpfelchen des Platzes ist seine Lage, nur eine Stunde von der spanischen Grenze und damit von den Pyrenäen entfernt. Hier warten traumhafte Aussichten, spannende Wanderungen und quälende Bergetappen auf Urlauber mit dem Auto, zu Fuß oder auf dem Mountainbike.

Camping Beach Garden – Les Méditerranées, Marseillan (FR)

34340 Marseillan(FR) Camping Beach Garden - Les Méditerranées 6 Bewertungen Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Etwas ruhiger angehen lassen kann man es beim nächsten Geheimtipp. Wir bleiben an der französischen Mittelmeerküste, dieses Mal allerdings etwas nördlicher. Die Kleinstadt Marseillan, etwa 50 Kilometer südwestlich von Montpeiller, entpuppt sich als absolutes Sommerparadies.

Mit seinen vielen Blumen und Bäumen macht der Platz seinem Namen alle Ehre. Außerdem versprüht er dank seines freundlichen Personals einen ruhigen und familienfreundlichen Charme. Das findet auch Thomas K.: "Es war alles sehr sauber, sehr freundliches Personal."

Mit Bäcker, Restaurant, Imbiss und Brötchenservice ist für Verpflegung gesorgt. Bei den Aktivitäten hingegen muss man hier etwas langsamer treten. Zwar kann man dank platzeigenen Fahrradverleih problemlos die Gegend und nahegelegene Städte wie Agde und Bessan erkunden, ansonsten ist dieser Campingplatz jedoch mehr auf Erholung ausgelegt.

Relaxen statt hetzen scheint hier das Motto zu sein. Ob am Strand, dem Pool-Bereich, der Sauna oder dem Thermalbad, der Camping Beach Garden eignet sich ideal zum Entspannen.

Camping Kikopark, Oliva (SP)

46780 Oliva(ES) Camping Kikopark 13 Bewertungen 64,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Weiter geht es in Spanien, in der Provinz Valencia. Im Küstenort Oliva befindet sich der Camping Kikopark. Bei diesem Campingplatz begeistert die Lage am Strand mit kurzen Wegen in die Innenstadt. Von den Besuchern wird der Platz als "ruhig, mit familienfreundlichem Umfeld" beschrieben.

Besonders Familien mit Hunden sollten sich hier angesprochen fühlen. Die Vierbeiner sind auf dem kompletten Platz erlaubt, und sogar ein Hundestrand und Hundeduschen sind vor Ort zu finden.

Für Kinder ist mit Kinderanimation und Kinderspielplätzen gesorgt. Etwas außerhalb des Platzes finden sich viele Freizeitaktivitäten wie Golf, Segeln oder Tennis. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, ist im Wellnessbereich mit Sauna und Thermalbad gut aufgehoben. Dank Brötchenservice, Imbiss, Restaurant und Einkaufsladen sind Camperinnen und Camper stets bestens versorgt.

camping.info Der Camping Kikopark bietet einen optimalen Standort für einen Tagestrip nach Valencia.



Wer außerhalb des Platzes etwas Sightseeing betreiben möchte, kann mit dem Auto rund eine Stunde nördlich nach Valencia fahren. Dort kann man sich von der außergewöhnlichen Architektur sowie einer Vielzahl von Museen oder dem größten Aquarium Europas begeistern lassen.

Kamp Mon Perin, Bale (HR)

52211 Bale(HR) Kamp Mon Perin 1 Bewertung Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Die letzten beiden Campingplätze dieser Liste befinden sich in Kroatien. "Hrvatska", wie es in seiner Landessprache heißt, ist bekannt für seine malerische Adriaküste und Steinstrände. Die versprechen zwar nicht allzu viel Liegekomfort, dafür umso klareres blaues Wasser.

Im kleinen Ort Bale in Istrien befindet sich der Kamp Mon Perin. Der Platz bietet Natur pur mit vielen Bäumen auf dem Platz. Ebenso großzügig zeigt sich der Campingplatz gegenüber Haustieren. Hundestrand und Hundewiese sind hier vorhanden und Hunde werden auf dem ganzen Campingplatz zu jeder Saison empfangen.

Für Kinder gibt es einen Spielplatz, Animationsprogramm und jede Menge Möglichkeiten, überschüssige Energie loszuwerden. Tennis, Tischtennis, Volleyball, Minigolf und bei schlechtem Wetter sogar ein Indoor-Pool sind nur ein paar der angebotenen Aktivitäten.

Für die etwas ruhigeren Besucher ist ein Wellnessbereich inklusive Thermalbad und Sauna vorgesehen. Auch kulinarisch ist man bestens versorgt, dank des üblichen Brötchenservice, Imbiss, Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten direkt am Platz.

Frank Horlbeck Kaum ein Campingplatz bietet eine schönere Aussicht als der Kamp Mon Perin.



Das Highlight bleibt jedoch das kristallklare Meer direkt vor der Tür. Dies kann auch Erwin O. bestätigen: "Der Stellplatz war sauber und das Meer kristallklar, wir hatten einen Kiesstrand direkt vor dem Stellplatz, es war hervorragend."

Camping Village Šimuni, Šimuni (HR)

23251 Šimuni(HR) Camping Village Šimuni 13 Bewertungen 46,95 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Unser letzter Geheimtipp liegt in Dalmatien auf der Insel Pag. Das Camping Village Šimuni liegt am Rand der gleichnamigen Kleinstadt und bietet wie sämtliche Plätze auf dieser Liste einen direkten Zugang zum Meer. Hier hat man sogar einen Sandstrand direkt vor der Tür, für Kroatien eher unüblich.

Das kristallklare Meer ist auf dem Platz die einzige Bademöglichkeit. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Plätzen besitzt das Camping Village Šimuni keine Poolanlagen. Dafür gibt es genug Möglichkeiten, sich die Zeit anderweitig zu vertreiben. Volleyball, Tennis, Windsurfen und Minigolf sind nur ein paar Aktivitäten aus dem großen Angebot direkt vor Ort. Auch ein Fahrrad- und ein Bootsverleih sind vorhanden.

Für Kinder sind Indoor- sowie Outdoor-Spielmöglichkeiten direkt am Platz vorhanden. Für genug Unterhaltung sorgt die Kinderanimation.

Verpflegt wird man am Platz dank Brötchenservice, Imbiss, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ohnehin. Besonders das Fischrestaurant und die Pizzeria seien laut Sarah S. sehr zu empfehlen.

Ansonsten lohnt es sich, die Insel Pag zu erkunden. Sie bietet allerlei Sehenswürdigkeiten, von schönen Altstädten wie in Pag, über Naturschönheiten bis hin zu teils versunkenen historischen Bauwerken und natürlich vielen Traumstränden alles, was eine sommerliche Sightseeing-Tour begehrt.