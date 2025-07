Camping-Geheimtipps Niederlande 2025: Top-Plätze

Auch 2025 hat CARAVANING die besten Campingplätze, in unterschiedlichen Kategorien oder Regionen, in Europa ausgezeichnet. Neben den Top 10 Campingplätzen in den Niederlanden und allen anderen europäischen Ländern werden zusätzlich jedes Jahr noch die besten Newcomer und Aufsteiger ausgezeichnet. Und trotzdem bleiben viele Campingplätze unerwähnt.

Viele Campingplätze haben es zwar trotz hoher Hürden in die Bestenliste geschafft, allerdings nicht einen der vordersten Plätze belegt. So liefen sie weitestgehend unter dem Radar. Man könnte sie also schon als Geheimtipps bezeichnen – denn gute Bewertungen auf verschiedensten Portalen heimsen sie alleman ein. Natürlich möchten wir Ihnen diese Plätze nicht vorenthalten. Darum kommen hier die besten Camping-Geheimtipps in den Niederlanden.

Camping Meerwijck, Kropswolde (NL) Eine halbe Autostunde südöstlich von Groningen liegt der Camping Meerwijck. Wer bei dem Namen direkt an die tosende Nordsee denkt, liegt hier jedoch falsch. Stattdessen liegt der Campingplatz an einem See, direkt neben der beschaulichen Ortschaft Kropswolde 20 Kilometer südwestlich von Groningen.

9606 PR Kropswolde(NL) Camping Meerwijck 2 Bewertungen 43,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der Campingplatz eignet sich besonders gut für Familien mit Kindern sowie Hundebesitzer. Für die kleinen Gäste stehen eine Vielzahl an Aktivitäten wie Spielräume oder Tischtennis, ein Animationsprogramm und sogar ein Streichelzoo zur Verfügung. Auch ein Indoor-Pool ist vorhanden. Hunde sind auf dem ganzen Platz erlaubt und sogar an Teilen des direkt an den Platz angrenzenden Strands.

Joachim Negwer Vom Camping Meerwijck in Kropswolde ist man mit dem Auto nur 30 Minuten von Groningen und dessen atemberaubender Altstadt entfernt.



Mit Restaurant, Imbiss und Lebensmittelladen ist für das körperliche Wohlbefinden ebenfalls bestens gesorgt. Die Saison geht hier von Ende März bis Ende September.

Begeistert war Corina P. Sie berichtet nach ihrem viertägigen Wohnmobilurlaub von "freundlichem und hilfsbereitem Personal" sowie "super sauberen Sanitäranlagen".

Camping de Wildhoeve, Emst (NL)

Unser nächster Geheimtipp führt uns abseits von Seen, Meer und Strand in die Provinz Gelderland. Etwas abseits der Kleinstadt Emst liegt der Camping de Wildhoeve direkt an einem großen Forstgebiet. Der nächste Strand ist hier eine gute halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Der Campingplatz gleicht den fehlenden Strandzugang mit seinen eigenen Bademöglichkeiten aus. Neben einem Indoor-Pool gibt es zudem noch einen großen Außenbereich inklusive Schwimmbecken und Wasserrutsche.

8166 JJ Emst(NL) Camping de Wildhoeve 34,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden

Außerdem sind ein Fahrradverleih, Tennisplätze und Tischtennisplatten direkt auf dem Platz zu finden. Wer die Kinder ein paar Stunden beschäftigt halten möchte, kann zudem das angebotene Animationsprogramm nutzen.

Der Camping de Wildhoeve kann im Gegensatz zu seinem Vorgänger neben den üblichen kulinarischen Versorgungsmöglichkeiten noch mit einem Brötchenservice direkt am Platz glänzen. Der Campingplatz hat von Ende März bis Ende September Saison.

Insgesamt zeichnet sich der Campingplatz besonders durch seine Familienfreundlichkeit aus. Das findet Sandra S., die mit ihrem 6-jährigen Sohn zwei Wochen auf dem Platz verbracht hat: "Kinder sind sehr herzlich willkommen. Eine Kinderanimation vom Allerfeinsten gab es und das täglich."

Campingplatz Strandpark De Zeeuwse Kust, Renesse (NL)

Unser nächster Geheimtipp liegt auf Schouwen-Duiveland, einer der vielen Inseln in der Provinz Zeeland. Genauer gesagt auf der westlichen Seite der Insel, außerhalb der Stadt Renesse und nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt.

4326 LJ Renesse(NL) Strandpark De Zeeuwse Kust 7 Bewertungen 53,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Auch hier mangelt es nicht an Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß. Während die Kinder im hauseigenen Aquapark oder Erlebnisspielplatz, inklusive Trampolin ihre Energie verbraten, können sich die Eltern im Wellnessbereich oder der Sauna entspannen. Auch Vierbeiner sind auf dem Campingplatz herzlich willkommen.

Die Umgebung hat ebenfalls einige Aktivitäten zu bieten. Auf ausgewiesenen Fahrrad- und Wanderwegen gelangt man ins nahegelegene Städtchen Renesse. Dort kann man die schöne Altstadt erkunden oder sich eines der Museen anschauen.

Archiv Der Strandpark De Zeeuwse Kust außerhalb von Renesse.



Für kulinarische Verpflegung ist durch Brötchenservice, Restaurant, Imbiss und Lebensmittelladen gesorgt. Der Campingplatz hat das ganze Jahr über geöffnet.

In den Bewertungen, die mit ganzen 4,2 Sternen im Durchschnitt fast durchweg positiv ausfallen, erwähnen die Besucher oft die Sauberkeit des Platzes sowie das nette Personal. Laut einem Besucher hätte dieser "Campingplatz der Spitzenklasse sogar 6 Sterne verdient".

Camping De Krim, De Cocksdorp (NL) Zu guter Letzt machen wir noch einen Abstecher auf die Insel Texel. Hier, etwas außerhalb des Örtchens De Cocksdorp liegt der Camping De Krim. Ein Campingplatz, der bei seinen Freizeitangeboten wohl kaum übertroffen werden kann.

1795 JV De Cocksdorp(NL) Reisemobilstellplatz De Krim Texel 10 Bewertungen 44,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Neben dem fast schon obligatorischen Kinderanimationsprogramm sowie einem Indoor- und Outdoor-Pool bietet der Platz noch vieles mehr. Darunter ein Fitnessraum, Bowlingbahnen, Indoor-Minigolf, Lasergaming, Kletterpark und ein Fahrradverleih. Und wem dies alles nicht genug ist, für den ist das Meer ebenfalls nur eine kurze Strecke entfernt. Hunde sind auf dem Campingplatz übrigens ebenfalls willkommen.

Am Platz befinden sich zudem ein Brötchenservice, Einkaufsmöglichkeiten, mehrere Restaurants und eine Bar. Der Platz ist das ganze Jahr über geöffnet.