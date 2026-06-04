Familiärer Campingplatz mit viel Dolce Vita: Camping al Boschetto (IT)

Bei uns ist es immer ruhig, vielleicht im August etwas lebhafter, und das soll auch immer so bleiben", sagt Massimiliano Nardin, der seit mehr als 30 Jahren Camping al Boschetto (auf Deutsch: kleines Waldstück) leitet. Wie auf vielen Plätzen, die Anfang der 1960er Jahre auf der Landzunge von Cavallino gegründet wurden, fing der Großvater von Massimiliano, Erminio Nardin, klein an: mit einer Bar, einem Lebensmittelladen, einer Zimmervermietung und einem noch ungenutzten Baugrund.