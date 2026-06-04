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Familiärer Campingplatz mit viel Dolce Vita: Camping al Boschetto (IT)

Campingplatz des Monats – Camping Al Boschetto
Ruhe und Natur am Camping al Boschetto

vom Campingprofi seit 1959

Die familiär geführte Anlage in Cavallino bei Venedig rückt das Naturerlebnis in den Fokus. Auf Extras wie etwa Kinderanimation und ein gutes Restaurant müssen die Gäste dennoch nicht verzichten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.06.2026
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Camping Village Al Boschetto, Campingplatz, Italien, Venedig, Parzellen
Foto: Thomas Cernak

Bei uns ist es immer ruhig, vielleicht im August etwas lebhafter, und das soll auch immer so bleiben", sagt Massimiliano Nardin, der seit mehr als 30 Jahren Camping al Boschetto (auf Deutsch: kleines Waldstück) leitet. Wie auf vielen Plätzen, die Anfang der 1960er Jahre auf der Landzunge von Cavallino gegründet wurden, fing der Großvater von Massimiliano, Erminio Nardin, klein an: mit einer Bar, einem Lebensmittelladen, einer Zimmervermietung und einem noch ungenutzten Baugrund.

Dem unermüdlichen Arbeitseinsatz von Sohn Renzo und Enkel Massimiliano ist es zu verdanken, dass der Familienbetrieb einen hohen Anteil an Stammgästen aufweist. Manche Caravaner verbringen seit fast fünf Jahrzehnten ihren Jahresurlaub auf al Boschetto. 80 Prozent von ...