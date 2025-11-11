6 Wintercampingplätze in den besten Skigebieten Österreichs

Schluss mit der Parkplatzsuche – hier beginnt der Skitag direkt vor der Tür. Diese Top-Skigebiete in Österreich bieten komfortable Wintercampingplätze. Während es in den besten Skiegebieten von Ländern wie Frankreich oder der Schweiz wenig echte Alternativen gibt – in Zermatt etwa ist Camping gar nicht möglich, und selbst bei Val Thorens oder Chamonix sucht man vergeblich nach Stellplätzen –, zeigen die besten Wintersportziele Österreichs, wie es besser geht.

Von Sölden bis ins Zillertal, vom Arlberg bis nach Serfaus-Fiss-Ladis: Viele Regionen haben ihre Infrastruktur konsequent auf Wintercamping ausgerichtet. Skibus-Haltestellen direkt am Platz, moderne Sanitärgebäude, teils sogar Wellnessangebote oder direkte Lifteinstiege machen das Reisen mit Wohnmobil zum echten Winterluxus.

Diese sechs österreichischen Campingplätze liegen entweder direkt am Skigebiet oder bieten eine schnelle Anbindung – ideal für alle, die ihre Skiferien unabhängig, flexibel und nah am Geschehen verbringen möchten.

Camping Sölden – Ötztaler Hochgenuss Nur 150 Meter trennen den modernen Ganzjahresplatz vom Einstieg in die Giggijochbahn. 144 bestens präparierte Pistenkilometer und zwei Gletschergebiete machen Sölden zu einem der schneesichersten Skigebiete der Alpen. Der Platz bietet beheizte Skikeller, ein Wellnesshaus mit Sauna und private Mietbäder – so beginnt und endet der Skitag maximal komfortabel.

150 m zur Seilbahn

2.150 m Seehöhe

31 Liftanlagen

6450 Sölden(AT) Camping Sölden 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Bruggerhof Camping Schwarzsee – Kitzbühel Der Campingplatz direkt am Schwarzsee ist durch den Skibus perfekt mit dem legendären KitzSki verbunden. Mit über 230 km Pisten, Funparks und der berühmten Streif-Abfahrt zählt das Gebiet zu den besten weltweit. Der Platz selbst punktet mit großzügigen Parzellen, Spa-Angeboten im Hotelbereich und Blick auf die Kitzbüheler Alpen.

Skibus am Platz

70.000 m² Fläche

Wellnesszugang inklusive

6370 Kitzbühel(AT) Campingplatz Bruggerhof 12 Bewertungen 44,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hells Ferienresort – Zillertal/Fügen

Nur wenige Minuten zur Spieljochbahn, dazu Skibus direkt am Platz – dieses Premium-Resort kombiniert alpine Nähe mit Top-Komfort. Auf über 500 m² Spa-Fläche entspannen Gäste nach einem Skitag im Zillertal, das mit 542 km Pisten eines der größten Wintersportgebiete der Region bildet.

Skibus vor Ort

Wellness, Mietbäder, Stromsäulen mit 16 A

6263 Fügen(AT) Natürlich Hell Camping 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Austria Parks Camping – St. Anton am Arlberg In Pettneu gelegen, ist der Platz nur wenige Minuten vom Ski-Mekka St. Anton entfernt. Dank Skibus-Anbindung erreichen Camper das Arlberger Skigebiet mit über 300 Pistenkilometern und 88 Bahnen schnell und bequem. Private Sanitärkabinen und Chalets ergänzen das Wintercampingerlebnis.

Direkt an Skibus-Linie

Höhenlage: 1.200 m

Zugang zu 300 km Pisten

6574 Pettneu am Arlberg(AT) Camping Arlberg 63,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Camping Dreiländereck – Serfaus-Fiss-Ladis Der kleine Platz in Ried liegt in unmittelbarer Nähe zur Talstation des kleinen Skigebiets Fendels. Die anderen Skigebiete des "Tiroler Oberlands" sind auch einfach erreichbar. Allen voran Serfaus-Fiss-Ladis, einem der familienfreundlichsten Skigebiete Europas. Es bietet 214 km Pisten, eigene Kinderareale und ein durchdachtes Loipennetz. Der Skibus hält direkt am Campingplatz – Dreiländereck.

Skibusverbindung

Loipen ab Platz

Ideal für Familien

6531 Ried im Oberinntal(AT) Camping Dreiländereck 5 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Camping Claudiasee – Samnaun/Ischgl und Skiarena Nauders Der Skibus hält direkt vorm Campingplatz und erreicht die Talstation in Samnaun (Skigebiet Silvretta Arena) nach etwa 25 Minuten, nach Nauders sind es sogar nur 20. Der familiäre Campingplatz in Pfunds bietet einen entspannten Gegenpol zur Partyhochburg Ischgl. Der Claudiasee sorgt für Naturerlebnis direkt vor dem Camper – im Winter liegt der Fokus auf Ruhe, Loipen und Schneeschuhwandern.

Skibus zur Silvretta Arena

Natursee am Platz

Ruhige Lage