12 Wohnmobil-Stellplätze bei Wien: nah der Stadt oder auf dem Weingut

Wien verzaubert mit Opernklängen, historischen Bauwerken und süßem Apfelstrudel, während das Burgenland mit sanften Hügeln, idyllischen Seen und exzellentem Wein lockt. Für Wohnmobilreisende eröffnet sich hier eine seltene Kombination: kultureller Genuss in der Stadt und ruhige Naturerlebnisse auf dem Land – mit Stellplätzen für jeden Geschmack.

Wiens Herzschlag: Musik und Melange Wer Wien besucht, spürt Musikgeschichte auf Schritt und Tritt. Mozart, Beethoven und Schubert hinterließen ein Erbe, das noch heute in der Staatsoper und bei Konzerten der Wiener Philharmoniker lebendig ist. Wien wird so zu einem einzigartigen Klangraum – ein Paradies für Musikliebhaber auf Reisen.

Doch Wien wäre nicht Wien ohne seine Kaffeehauskultur. Traditionscafés wie das Central oder das Sperl sind weit mehr als Orte für einen Kaffee – sie sind Zeitkapseln voller Atmosphäre. In den holzgetäfelten Räumen genießen Besucher nicht nur Melange, sondern auch ein Gefühl von Ruhe und Inspiration. Wohnmobilreisende finden in den Außenbezirken der Stadt ideale Stellplätze für einen entspannten City-Trip.

Weiter ins Weite: Das Burgenland erleben Nur wenige Kilometer südöstlich eröffnet sich eine andere Welt: sanfte Hügel, barocke Weingüter und der glitzernde Neusiedler See – ein Naturjuwel, das wie ein Spiegel in die Landschaft gelegt scheint. Frühaufsteher können hier Nebelschwaden über Schilf und Wasser beobachten, während Silberreiher und Störche elegant ihre Kreise ziehen.

Das Burgenland ist perfekt für Wohnmobilreisende, die Natur und Genuss verbinden möchten. Neben einer vielfältigen Flora und Fauna begeistert die Region mit ihrer charmanten Weinszene: Blaufränkisch, Welschriesling und Zweigelt sind hier die Stars, oft begleitet von regionalen Spezialitäten wie herzhaftem Gulasch oder cremigem Ziegenkäse.

Thomas Cernak Die Freistadt Rust bietet das ganze Jahr über abwechslungsreiche Stadtführungen an.



Ein besonderes Etappenziel ist das malerische Rust: Kopfsteinpflaster, historische Fassaden und die berühmten Störche auf den Dächern schaffen eine idyllische Kulisse. Hier lässt es sich nicht nur gemütlich schlendern, sondern auch komfortabel parken und campen.

12. Stellplätze auf Weingütern und in und um Wien 1. Reisemobilstellplatz Wien

1230 Wien(AT) 1. Reisemobilstellplatz Wien 88 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 167 Mobile an der Straße im Stadtteil Liesing. Untergrund: Schotterrasen, überwiegend eben, kein Schatten, beleuchtet. Sanitärcontainer. Abreise bis 12 Uhr, spätere Abreise gegen Aufpreis. Zur Haltestelle 300 m. Saison: ganzjährig.

Ver- und Entsorgungsstation mit Bodeneinlass für 4 Fahrzeuge gleichzeitig. Gebühren: 25,00–45,00 Euro pro Nacht und Mobil je nach Fahrzeuglänge inklusive Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN, Hund. Strom: 5,00 Euro, Bezahlung: Platzwart (nur bar).

Standort/Info: Perfektastraße 49–53, GPS 48°08'11"N, 16°18'58"E, Telefon 00 43/66 44 33 72 71

2504 Sooß(AT) Raiffeisenplatz in Sooß 2 Bewertungen Kostenlos Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 3 Mobile in ruhiger Lage auf nicht gekennzeichneter Fläche auf einem Parkplatz am Ortsrand des Winzerdorfes. Untergrund: Pflaster, Rasengitter, weitgehend eben, kein Schatten, beleuchtet. Zum Zentrum mit Heurigen, Restaurants und Läden ab 200 m. Saison: ganzjährig, außer bei Veranstaltungen.

Picknick-Sitzgruppe, Info-Tafel, Mülltonne. Freizeit: Wandern und Radfahren im Wienerwald, Einstieg zu den Mountainbike-Strecken Harzberg, Badener Lindkogel-Runde, Lindkogel und Wolfsgeist, Lausturm, Kirche St. Anna, Ruinen Rauhen-eck, Rauhenstein und Merkersdorf, Weingüter Drimmel – Urbanuskeller, Grabner, Hecher, Schwertführer, Steiner, M & B Heuriger Plos, Wein & Heuriger Ganneshofer, Heuriger Studeny.

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 3 Mobile auf markierter Fläche in ruhiger Lage am Rand eines Parkplatzes. Auch für große Mobile geeignet. Untergrund: Asphalt, weitgehend eben, beleuchtet. Zum Zentrum 300 m. Saison: ganzjährig.

Strom (2 Anschlüsse), Mülltonne. Gebühren: 0,60 Euro/30 Min. bis max. 3,00 Euro von 8 bis 18 Uhr (Mo–Fr) pro Mobil inklusive Personen, übrige Zeiten und an Feiertagen kostenlos.

Standort/Info: Gröhrmühlgasse 21, GPS 47°49'01"N, 16°14'16"E, Telefon 00 43/26 22 37 30

2423 Deutsch Jahrndorf(AT) Stellplatz Deutsch Jahrndorf 8 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 10 Mobile am Rand der östlichsten Gemeinde Österreichs. Auch für große Mobile geeignet. Unparzelliertes Wiesengelände, teils unter niedrigen Bäumen, unbeleuchtet. Überdachte Picknick-Sitzgruppe. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Saison: April bis Oktober.

Entsorgung Kassettentoilette, Entsorgung Grauwasser. Gebühren: Spende erwünscht (blaue Klappe an der Info-Tafel).

Standort/Info: Söldnergasse 19, GPS 48°00'29"N, 17°06'38"E, Telefon 00 43/67 69 31 46 92

7093 Jois(AT) Stellplatz am Bioweingut Edelhof 6 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 6 Mobile im Hof eines alten Weingutes in Seenähe. Unparzelliertes Wiesengelände, weitgehend eben, teils unter hohen Bäumen. Enge, leicht zu übersehende Einfahrt. Weinverkauf. Zum Zentrum mit Gaststätte und Haltestelle 200 m. Saison: April bis Oktober.

Strom (Kabeltrommel), WC 24/7, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Gebühren: 25,00 pro Nacht und Mobil inklusive Personen, Strom, Wasser, Entsorgung, Hund.

Standort/Info: Hauptplatz 6, GPS 47°57'31"N, 16°47'23"E, Telefon 00 43/66 43 03 97 99

7100 Neusiedl am See(AT) Stellplatz „Am Hafen“ Neusiedl am See 1 Bewertung 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile auf dem Strandbadgelände gegenüber dem Parkplatz. Auch für große Mobile geeignet. Untergrund: Kies, Schotter, weitgehend eben, kein Schatten. Hafenrestaurant. Öffentliches WC mit Duschen gegen Gebühr. Keine Hunde im Badebereich. Saison: Anfang März bis Ende November.

Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-Toiletten. Gebühren: 35,00 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Personen, Hund, Burgenland Card/2 Tage (unter anderem freier Eintritt ins Strandbad), Kurtaxe.

Standort/Info: Seegelände 3, GPS 47°55'51"N, 16°50'09"E, Telefon 00 43/21 67 34 00 70

7141 Podersdorf am See(AT) Stellplatz am Weingut Sloboda 10 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 11 Mobile an einem Weingut am Ortsrand. Nur für Mobile mit Toilette. Parzelliertes Wiesengelände, überwiegend ebener Untergrund, wenig Schatten. Zentrum zu Fuß erreichbar. Hunde erlaubt. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Saison: ganzjährig nutzbar.

Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. Gebühren: 20,00 Euro pro Nacht und Mobil inkl. Personen, Kurtaxe: 2,50 Euro pro erwachsene Person. Beim Kauf von 12 Weinflaschen eine Nacht gratis.

Standort/Info: Alter Satz 1, GPS 47°51'01"N, 16°49'51"E, Telefon 00 43/6 99 11 95 03 13

7141 Podersdorf am See(AT) Wohnmobilstellplatz beim Weingut Schaller 17 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile in den Weingärten abseits der Straße an einem Weingut in Zentrumsnähe. Nur für Mobile mit Toilette. Untergrund: Schotter, Kies, kein Schatten. Strandpromende zu Fuß erreichbar. Hunde erlaubt. Abreise bis 10:30 Uhr. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Saison: April bis November.

Strom, Wasser, Bodeneinlass, Entsorgung Chemie-WC. Gebühren: 20,00 Euro pro Nacht und Mobil inkl. Personen, WLAN, Kurtaxe: 2,50 Euro pro erwachsene Person. Beim Kauf von 12 Weinflaschen eine Nacht gratis.

Standort/Info: Frauenkirchner Straße 20, GPS 47°51'00"N, 16°50'22"E, Telefon 00 43/65 02 17 72 25

7132 Frauenkirchen(AT) Stellplatz an der St. Martins Therme 1 Bewertung 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile am Parkplatz der Therme mit eigenem Badesee. Ausgewiesenes, parzelliertes Areal mit Blick auf Felder. Untergrund: Pflaster, eben, kein Schatten. Restaurant und Bar in der Lodge. Anreise von 9 bis 20:30 Uhr. Rezeption 24 h besetzt. Saison: ganzjährig.

Strom, Frischwasser (nicht bei Frost), Entsorgung Grauwasser, Mülltonne. Gebühren: 26,00 Euro pro Nacht und Mobil, WLAN, vergünstigte Thermen-Eintrittspreise, Bezahlung an der Badkasse.

Standort/Info: Im Seewinkel 1, GPS 47°48'28"N, 16°55'04"E, Telefon 00 43/21 72 20 50 06 00

7142 Illmitz(AT) Stellplatz am Gästehaus Strommer 9 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile in einem Innenhof in Ortsmitte. Für große Fahrzeuge auf Anfrage. Überwiegend ebener, teilweise schattiger Platz. Untergrund: Wiese. V+E im Winter nicht verfügbar. Sanitärcontainer. Frühstücksservice. Servicecheck für Fahrräder. Zum Bäcker und zur Eisdiele 300 m. Saison: ganzjährig.

Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Toilette, Dusche. Gebühren: 27 Euro pro Nacht und Mobil inklusive Personen, Hund, Kurtaxe: 2,50 Euro pro erwachsene Person.

Standort/Info: Seegasse 35, GPS 47°45'45"N, 16°47'41"E, Telefon 00 43/21 75 36 95

7072 Mörbisch am See(AT) Stellplatz CamÖ am Hafen 7 Bewertungen 26,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 33 Mobile neben der Seebühne. Überwiegend ebener, geschotterter Untergrund, kein Schatten, nachts beleuchtet. Sanitärgebäude, Fahrradverleih. Anreise zwischen 12 und 19 Uhr. Anmeldung in der Nebensaison telefonisch. Saison: Mitte März bis Mitte November.

Strom, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-Toilette, WC, Duschen. Gebühren: 19,00 bis 26,50 Euro je nach Saison inklusive Personen, Wasser, Duschen, WC, WLAN, Neusiedlerseecard, Hund, Kurtaxe pro erwachsene Person: 2,50 Euro, Strom: 3,00.

Standort/Info: Badeanlage, GPS 47°45'17"N, 16°41'45"E, Telefon 00 43/66 02 28 73 01

7312 Horitschon(AT) Stellplatz an der Hubertusschenke 6 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt