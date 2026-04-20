Moore, Seen, Geschichte – und Straßen, die sich anfühlen wie gemacht fürs Wohnmobil. Der Nordwesten Niedersachsens ist perfekt für Roadtrips. Im besuchten Gebiet ist die Kapazität der Stellplätze insgesamt ausreichend, das Preisniveau durchschnittlich. Ausgerechnet in Osnabrück mangelt es aber an Quantität und Qualität. Die Ausstattung der Plätze ist etwas in die Jahre gekommen. Auf dem Bremer Platz am Kuhhirten ist das sanitäre Angebot für die Größe des Platzes nach wie vor klein, lässt aber baurechtlich keine Erweiterung zu. Andere Plätze grundieren ihre Stellflächen mit lockerem Split/Sand, zum Beispiel Wildeshausen. Das Ergebnis: Die ausfahrbare Stufe unter der Aufbautür klemmt nun, trotz Besenreinigung der Stufe vor dem Einfahren.