Wohnmobilreisen nach Bamberger: 12 tolle Stellplätze zwischen Bierland und Weltkulturerbe

Einmal so richtig aus dem Vollen schöpfen: In der herrlichen Altstadt von Bamberg ist das kein Problem. Die vielen gut erhaltenen, historischen Gebäude lassen die Herzen aller Städtetouristen höher schlagen! Das bekannteste von ihnen ist das um 1400 erbaute Alte Rathaus. Es steht postkartentauglich im linken Arm des Flusses Regnitz. Über das Brückentor können Besucher der Altstadtinsel die Seiten wechseln, hinüber zum Domberg mit seiner über 1.000 Jahre alten Kathedrale, der Alten Hofhaltung und der Neuen Residenz mit dem barocken Rosengarten.

Bamberg hat Glück gehabt, blieb von Kriegswirren und Bausünden verschont. Und deshalb gibt es nicht nur unendlich viel zu sehen – es ist hier einfach angenehm heimelig und urgemütlich.

UNESCO-Welterbestadt Ein besonders reizvoller Blick auf die Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes und das malerische Fachwerkviertel Klein Venedig erschließt sich bei einer kurzen Schifffahrt, die am Alten Kranen startet. Danach lohnt es sich unbedingt, in einen der vielen Brauereigasthöfe einzukehren – Bier ist neben den zahlreichen Sehenswürdigkeiten das Markenzeichen der Stadt. Als Spezialität gilt hier das Bamberger Rauchbier. Besonders urig geht es im traditionsreichen Gasthaus Schlenkerla zu, der bekanntesten Rauchbierbrauerei Deutschlands. Dazu wird ein knusprig gebratenes Schäufele von der Schweineschulter in Dunkelbiersauce mit Blaukraut und einem Kartoffelkloß serviert. Wer danach noch Lust auf Süßes hat, kauft in der Hof-Bäckerei Seel eine Portion "Geschnittener Hase", ein Mürbeteiggebäck mit Zimtzucker.

Dass in Bamberg neben der Welt- auch die Bierkultur wichtig ist, verwundert nicht. Die Stadt liegt in Oberfranken, der Region mit der höchsten Brauereidichte der Welt. In die können Camperinnen und Camper auf jedem der genannten Stellplätze eintauchen. Ganz besonders am Stellplatz an der Brauerei Reichold in Aufseß. Denn in der kleinen Kommune mit etwa 1300 Einwohnern gibt es gleich vier Brauereien.

Adi Kemmer Bad Staffelstein: Die Basilika Vierzehnheiligen ist die wichtigste Wallfahrtskirche in Oberfranken.



Für alle, die Bamberg noch nicht kennen, lohnt es sich, einen ganzen Besuchstag einzuplanen. Für das Umland sollte, wenn möglich, eine Woche Zeit sein, denn auch dort gibt es ungemein viel zu schauen und zu erleben. Bad Staffelstein im Norden zum Beispiel hält gleich drei Attraktionen bereit. Die vom Barockbaumeister Balthasar Neumann geplante Basilika Vierzehnheiligen ist die wichtigste Wallfahrtskirche in Franken und von weit her sichtbar. Ihr gegenüber liegt auf der anderen Talseite das ebenfalls barocke Kloster Banz.

Reisemobilfreundliche Region Nach so viel Kunst am Bau setzt die Obermain-Therme mit ihren zahlreichen Becken und Themensaunen einen erholsamen Kontrapunkt. Gut, dass es danach bis ins Reisemobil nicht weit ist, denn direkt vor der Therme lädt ein Stellplatz zum Übernachten ein. Sollte der belegt sein, gibt es in der Nähe einen weiteren vor dem Aqua-Riese-Bad.

Adi Kemmer Bischberg: Hier mündet die Regnitz in den Main – der Main-Donau-Kanal nutzt über viele Kilometer ihr ursprüngliches Flussbett und verbindet die Nordsee mit dem Schwarzen Meer.



Überhaupt lässt sich über das Stellplatz-Netz im Bamberger Land nicht meckern. Die Region ist zweifelsfrei reisemobilfreundlich. Den größten Wohnmobilpark in ganz Bayern gibt es dort auch – am Ufer des Main-Donau-Kanals finden 250 Mobile ausreichend Raum. Wer es gerne kleiner und vor allem ruhiger liebt, wird etwa in Lisberg, Baunach oder Hirschaid fündig. Von da ist es nicht weit ins Schloss Weissenstein in Pommersfelden, wieder so ein Ausrufezeichen aus der Barockzeit. Vom 1. September bis Mitte Oktober wird hier für Netflix eine Neuverfilmung von Sisi gedreht. Die repräsentative Anlage wurde ebenso von den Bamberger Fürstbischöfen in Auftrag gegeben wie deren Sommerresidenz, das frisch herausgeputzte Schloss Seehof in Memmelsdorf.

Genug Architektur? Dann ist nun an den nahen Ausläufern der Fränkischen Schweiz Wandern angesagt. Gute Ausgangspunkte sind die Plätze in Heiligenstadt und Aufseß. Auch der Stellplatz in Forchheim, noch weiter südlich, empfiehlt sich dafür als Station. Hier lockt außerdem eine kleine, feine Fachwerkaltstadt. Im Bamberger Land können Touristen aus dem Vollen schöpfen!

12 Stellplatz-Tipps im Bamberger Land Stellplatz am Morelo-Werk in Schlüsselfeld

96132 Schlüsselfeld (D) Stellplatz am MORELO Werk 17 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 52 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal unterhalb der Produktionshalle, außerhalb des Ortes. Überwiegend ebener, gepflasterter Untergrund, beleuchtet, kein Schatten. Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr. Supermarkt in unmittelbarer Nähe, Zentrum in 2 km zu Fuß erreichbar. Max. Aufenthalt: 5 Nächte. Der Besuch des Showrooms ist erwünscht. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Blockhütte.

Freizeit: Historischer Stadtkern.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Stellplatz an der Regnitz-Arena in Hirschaid

96114 Hirschaid (D) Stellplatz an der Regnitz-Arena 24 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile in grüner Umgebung auf dem Parkplatz zwischen der Sporthalle und der Frankenlagune sowie gegenüber den Tennisplätzen am Ortsrand. Nicht ganz ebener, mit Rasengittersteinen befestigter Untergrund mit jungen Bäumen, kaum Schatten, ruhige Lage. Gastronomie im Bad. Zentrum in 800 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Max. Aufenthalt: 1 Nacht. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom (4 Anschlüsse), Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, überfahrbare Bodenrinne, Info-Tafel.

Besonderheit: Nahe dem Bad.

Freizeit: Erlebnisbad mit Saunaland, Wellness, Massage.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Stellplatz am Heinrichsdamm in Bamberg

96047 Bamberg (D) Stellplatz am Heinrichsdamm 133 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 25 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal zwischen einer viel befahrenen Straße und dem Radweg am Main-Donau-Kanal, im Anschluss an den P+R-Parkplatz, am Ortsrand. Ebener, geschotterter Untergrund, beleuchtet, begrünt, Schallschutz zur Straße. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Max. Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, Bodeneinlass, Müllcontainer, Info-Tafel.

Freizeit: Dom, Bamberger Reiter, Altes Rathaus, Neue Residenz.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Stellplatz am Bambados-Bad in Bamberg

96050 Bamberg (D) Reisemobilstellplatz am Bambados 22 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 23 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal im Anschluss an den Badparkplatz am Ortsrand. Ebener, mit Schotterrasen befestigter Untergrund, beschrankt, beleuchtet, kein Schatten. Zentrum 3 km, ÖPNV-Anschluss am Platz. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel. Bistro und Restaurant im Bad.

Besonderheit: Direkt am Bad.

Freizeit: Hallen- und Sportbad mit Strömungskanal, Saunalandschaft mit sechs Saunen.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Wohnmobilhafen Bischberg in Bischberg

96120 Bischberg (D) Wohnmobilhafen Bischberg 128 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 250 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am Main-Donau-Kanal, am Rand eines Industriegebiets. Überwiegend ebener, mit Schotterrasen befestigter Untergrund, parzelliert, beleuchtet, barrierefrei. Verkehrsgeräusche von der A 3 hörbar. Moderne Sanitäranlage. Supermarkt in 250 m, Zentrum 1 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Nur Online-Check-in möglich. Saison: Anfang März–Ende Oktober.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, WC, Dusche, Bodeneinlass, Info-Tafel.

Besonderheit: Direkt am Kanal.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Stellplatz am Gasthof Altes Kurhaus in Lisberg

96170 Lisberg (D) Stellplatz am Gasthof Altes Kurhaus 34 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile in landschaftlich reizvoller, ruhiger Einzellage auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am Naturbadesee, am Orts- und Waldrand. Ebener, geschotterter Untergrund, kein Schatten. Zentrum in 400 m zu Fuß erreichbar. Ganzjährig.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, WC, Dusche, Bodeneinlass, Info-Tafel. Frühstücksservice, Restaurant, Fischverkauf, Natursauna.

Besonderheit: Mit Bewirtung.

Freizeit: Ausflüge im Aurachtal oder nach Bamberg. Burg Lisberg. Radfahren, Tretbootverleih.

Wertung

Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Stellplatz an der Altstadt in Baunach

96148 Baunach (D) Stellplatz an der Altstadt 45 Bewertungen 9,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal des Parkplatzes am Fußballstadion, in drei Parkbuchten gegliedert, am Ortsrand. Überwiegend ebener, mit Schotterrasen befestigter Untergrund, parzelliert, ruhige, grüne Lage, Schatten durch Bäume. Zentrum in 300 m zu Fuß erreichbar. Max. Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel.

Freizeit: Altstadt mit Schloss.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Stellplatz am Aqua-Riese-Bad in Bad Staffelstein

96231 Bad Staffelstein (D) Stellplatz am Aqua-Riese-Bad 17 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal vor dem Kurcampingplatz und dem Badeparadies, am Ortsrand. Überwiegend ebener, geschotterter Untergrund, beleuchtet. Brötchenservice, Gastronomie im Bad. Zentrum in 1,5 km zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss am Platz. Anreise bis 20 Uhr. Max. Aufenthalt: 3 Nächte. Ganzjährig.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel.

Besonderheit: Direkt am Bad.

Freizeit: Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, Freizeitbad.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Stellplatz an der Obermain Therme in Bad Staffelstein

96231 Bad Staffelstein (D) Wohnmobil-Stellplatz an der Obermain Therme 38 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 27 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am Parkplatz der Therme, am Ortsrand. Ebener, gepflasterter Untergrund, parzelliert, beleuchtet, kaum Schatten. Stellflächen in unterschiedlicher Länge. Zentrum in 500 m zu Fuß erreichbar, ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Max. Aufenthalt: 30 Nächte. Anreise von 7 bis 22 Uhr. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Info-Tafel. Bistro, Brötchenservice, in der Therme.

Besonderheit: Wellness pur.

Freizeit: Therme mit 25 Innen- und Außenbecken, Saunaland mit 11 Themensaunen, Wellness.

Wertung

Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Stellplatz an der Brauerei Reichold in Aufseß

91347 Aufseß (D) Stellplatz der Brauerei Reichold 65 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 38 Mobile in landschaftlich reizvoller, ruhiger und grüner Lage auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal am Brauereienweg, hinter der Brauerei am Ortsrand. Ebener, geschotterter Untergrund mit Rasenstreifen parzelliert, kein Schatten. Zentrum in 150 m zu Fuß erreichbar. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Sanitärgebäude mit WC, Dusche, Bodeneinlass, Picknickgarnituren, Info-Tafel. Frühstücksbuffet im Gasthof auf Anfrage.

Freizeit: Schloss Unteraufseß, Weltrekordbrauereien.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Stellplatz Heiligenstadt in Heiligenstadt i.OFr.

91332 Heiligenstadt i.OFr. (D) Stellplatz Heiligenstadt 4 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenfreier Stellplatz für 6 Mobile auf einem für Reisemobile neu angelegten und ausgewiesenen Areal in landschaftlich reizvoller, grüner Lage am Leinleiterbach, nahe dem Naturbadesee am Ortsrand, Hauptstraße und Parkplatz angrenzend. Ebener, geschotterter Untergrund. Zentrum mit Gastronomie und Läden in 300 m zu Fuß erreichbar. Ganzjährig.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Sanitärhaus mit WC, Dusche, Info-Tafel.

Freizeit: Schloss Greifenstein mit Lindenallee, Fränkische Schweiz.

Wertung

Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Stellplatz auf der Sportinsel in Forchheim

91301 Forchheim (D) Stellplatz auf der Sportinsel 53 Bewertungen 9,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 22 Mobile auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal zwischen dem Regnitzaltwasser und dem Main-Donau-Kanal am Ortsrand. Ebener, mit Rasengittersteinen befestigter Untergrund mit Bäumen, von Hecken umsäumt, teilweise großzügig parzelliert. Zentrum in 800 m zu Fuß erreichbar. Max. Aufenthalt: 3 Tage. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser/Chemie-WC, Bodeneinlass, Sanitärcontainer, Sitzecken, Grillstelle. Info-Tafel.

Freizeit: Sehenswerte Altstadt.

Wertung