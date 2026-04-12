Valencia im Wohnmobil: Spaniens unterschätztes Traumziel

Gerade im Frühjahr zeigt sich Valencia von seiner schönsten Seite: Die Temperaturen sind perfekt für Stadtbummel und Wanderungen – angenehm warm, aber noch ohne die sengende Sommerhitze. Die Orangenbäume in den Parks und Straßen blühen und tauchen die Stadt in ein betörendes Aroma. Im Hinterland explodiert die Natur förmlich: Wildblumen überziehen die Berghänge mit bunten Teppichen, während Rosmarin, Thymian und Lavendel ihre volle Duftintensität entfalten. Und das Beste für Camper: Die Stellplätze sind noch nicht überlaufen, die Preise moderat, und überall spürt man die Aufbruchsstimmung nach dem Winter.

Während sich die Massen an der Costa Brava und Costa del Sol drängen, wartet Valencia mit einem Geheimnis auf: Spaniens drittgrößte Stadt vereint das Beste aus allen Welten – ohne die touristischen Massen von Barcelona oder Madrid. Hier trifft futuristische Architektur auf mittelalterliche Gassen, hier dampfen Paellas über Holzfeuern direkt an der Straße, während keine 20 Kilometer entfernt einsame Wanderwege durch duftende Kräuterlandschaften führen.

Wer einmal durch die prachtvolle Markthalle geschlendert ist, die knusprige Reiskruste einer echten Paella gekostet und den Blick vom Laguar-Tal aufs azurblaue Mittelmeer genossen hat, versteht: Valencia ist kein Zwischenstopp – Valencia ist ein Erlebnis, für das man sich Zeit nehmen sollte.

Zwischen Tradition und Avantgarde

Thomas Cernak Iglesia De Los Santos Juanes im Zentrum neben Zentralmarkt und Seidenbörse.



Valencia überrascht mit faszinierenden Kontrasten. In der historischen Altstadt tagt seit über 1.000 Jahren jeden Donnerstag um 12 Uhr das Wassergericht vor der Kathedrale. Acht honorige Herren in schwarzen Kutten schlichten Streitigkeiten um Bewässerungsrechte – eine lebendige Tradition seit dem Jahr 960, deren Urteile noch heute rechtlich bindend sind.

Ganz anders präsentiert sich die Stadt am Südende der Turia-Gärten: Die futuristische "Stadt der Künste und der Wissenschaften" des Architekten Santiago Calatrava begeistert mit modernster Architektur. Im Oceanogràfico tauchen Besucher in die Biosysteme der Weltmeere ein – oft Auge in Auge mit Haien und Rochen.

Genuss mit allen Sinnen Ein absolutes Muss ist der Mercado Central. Die 1928 vollendete Markthalle zählt zu den schönsten Europas. Über 250 Stände bieten auf mehr als 8.000 Quadratmetern alle Köstlichkeiten Spaniens: frisches Obst und Gemüse aus der fruchtbaren Huerta, fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte. Eiserne Säulen erinnern an den Eiffelturm, kunstvoll gestaltete Azulejos und Glasmalereien verwandeln den Einkauf in ein Fest für die Sinne.

Und dann die Paella: Die echte, valencianische Variante enthält Hähnchen, Kaninchen, Bohnen und Tomaten. Safran gibt die typische Würze und gelbe Farbe. Der Clou: die "socarrat", die knusprige Reiskruste am Pfannenboden – ein Muss für jeden Genießer.

Naturparadies im Hinterland Wer der Stadt entflieht, erlebt im Hinterland eine ganz andere Welt. Im Naturpark Serra Mariola duftet die Luft nach Rosmarin, Thymian, Lavendel und Salbei – über 1.200 Pflanzenarten sind hier dokumentiert. Die "Ruta de los Molinos" zwischen den malerischen Bergorten Ontinyent und Bocairent führt zu verlassenen Mühlen und erinnert an die industrielle Vergangenheit der Region.

Thomas Cernak Campell, ein kleiner farbenfroher Ort mit Campingplatz im Laguar-Tal in den Bergen südlich von Gandía.



Für ambitionierte Wanderer ist die "Catedral del Senderismo" im wildromantischen Laguar-Tal ein Highlight – die "Königin unter den Wanderungen" bietet spektakuläre Ausblicke bis zum azurblauen Meer. Vom Campingplatz in Campell startet man perfekt in diese Bergwelt, während das Mittelmeer verheißungsvoll in der Ferne glänzt.

Valencia vereint das Beste aus mehreren Welten: pulsierende Stadtkultur, jahrhundertealte Traditionen, kulinarische Höhepunkte und unberührte Natur im Hinterland. Die perfekte Destination für alle, die mit dem Camper Spaniens vielfältige Seele entdecken möchten.

Stellplatz-Tipps für Wohnmobile E-46012 Valencia: Eco Area El Saler

46012 Valencia(ES) Eco Area El Saler 28 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 60 Mobile.

Preis: 15,00 Euro ohne Strom pro Nacht/Mobil/2 Pers., 20,00–25,00 Euro inklusive 2 Personen und Strom, 2 Hunde gratis, 3. Hund 5,00 Euro, weitere Person ab 13 Jahren 4,00 Euro, Anhänger 5,00 Euro.

Ganzjährig nutzbar. E-46710 Daimús: Area Camper Dunes

46710 Daimús(ES) Area Camper Dunes 18 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile neben Ferienhaussiedlung in Strandnähe.

Preis: 11,00 Euro/Mobil pro Tag, 10,00 Euro ab 5 Tage, 9,00 Euro ab 15 Tage, Strom 4,00–5,00 Euro. Anhänger 1 Euro.

Ganzjährig nutzbar. E-12300 Morella: Zona Autocaravanas Morella

12300 Morella(ES) Zona Autocaravanas Morella 6 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gebührenfreier Stellplatz für 20 Mobile außerorts mit Blick auf Stadt und Burg.

Ganzjährig nutzbar.