Thüringer Wald & Werratal mit dem Wohnmobil: Traum-Destination für Naturliebhabende

Thüringen wird landläufig gerne als das "grüne Herz" Deutschlands bezeichnet. Der Kabarettist Olaf Schubert etwa witzelte, das Bundesland "besteht zu 80 Prozent aus Wald. Der Rest sind Bäume." Ideale Voraussetzungen also für Natur-, Abenteuer- und Erholungsuchende. Besonders Landschaftsprägend ist dabei der Thüringer Wald – ein bis zu 982 Meter hohes Mittelgebirge, das sich wie ein Bogen von Nordwest nach Südost durch den südlichen Teil des Bundeslandes zieht.

Schönste Orte, Burgen und Höhenwanderwege Suhl ist eine der wenigen größeren Städte, die vollständig im Thüringer Wald liegen. Als ehemalige Waffen- und Fahrzeugstadt bekannt, gilt sie heute als idealer Ausgangspunkt für Wander- und Mountainbiketouren durch die bergige Landschaft. Kinder freuen sich über einen spannenden Ausflug zum Besucherbergwerk "Schwarze Crux" – eines der größten noch erhaltenen Eisenbergwerke Thüringens. In der kalten Jahreszeit ist die Region dank vieler Wintersportangebote bei Wintercampenden ebenfalls sehr beliebt.

Schleusingen am südlichen und Eisenach am nordwestlichen Rand des Thüringer Waldes bieten schöne Altstädte und historische Bauten. In Schleusingen befindet sich eines der bedeutendsten Renaissance-Schlösser Südthüringens, das heute ein Museum beherbergt. Hoch über Eisenach thront die Wartburg. Einst diente sie Martin Luther als Versteck, während er das Neue Testament der Bibel ins Deutsche übersetzte. Heute zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein beliebtes Touristen-Ziel.

Adi Kemmer Rennsteig: Der hervorragend ausgeschilderte Weg lässt sich auch in kürzeren Abschnitten bewältigen.



Ebenfalls von historischer Bedeutung ist der Höhenwanderweg Rennsteig, der früher als Grenz-, Handels- und Kurierweg diente. Heute geht es hier deutlich sportlicher zur Sache: Auf 170 Kilometern Länge führt der Rennsteig von Hörschel bei Eisenach über den Kamm des Thüringer Waldes bis nach Blankenstein an der Saale.

Entspannung im Werratal Im angrenzenden Werratal geht es mit Flusslandschaften, Kurorten und schönen Radwegen deutlich ruhiger und entspannter, aber nicht weniger interessant zu. Meiningen etwa gilt als kulturelles Zentrum der Region. Die frühere Residenzstadt ist heute für ihre Theater und klassizistische Architektur bekannt. In Bad Salzungen genießt man Kurstadt-Flair mit Solequellen und Gradierwerken.

Obwohl beide Regionen landschaftlich sehr unterschiedlich sind, so verbinden sie sich als Reiseziel zu einem vielseitigen Ort. Familien, Paare, Alleinreisende oder Senioren – für jeden Anspruch und jedes Alter wird etwas geboten – und für Campende gibt es tolle Stellplätze.

10 Stellplatz-Tipps in Südthüringen Für eine Tour in der Region bieten sich für Reisende im Wohnmobil oder Camper folgende Plätze an.

99817 Eisenach (D) Womopark Eisenach 70 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Womopark Eisenach ist ein praktischer, stadtnaher Stellplatz für alle, die Eisenach bequem mit dem Rad oder zu Fuß erkunden wollen. Eine Bewertung aus der Stellplatz-Radar-App vom Juni 2025: "Der Platz ist, trotz Lage in einem kleinen Industriegebiet, sehr ruhig. Schöner Blick auf die Wartburg. Sehr sauberer Platz und Sanitäreinrichtungen. Vom Betreiber wird ein Shuttleservice zur Wartburg angeboten, kostenpflichtig. "

99817 Eisenach (D) Stellplatz Eisenach 55 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz Eisenach ist ein kleiner, befestigter City-Stellplatz (u. a. mit Strom und Frischwasser) und punktet vor allem mit der Nähe zur Innenstadt sowie guter ÖPNV-Anbindung. In den Bewertungen der Stellplatz-Radar-App. wird allerdings immer wieder die laute Lage kritisiert, weil in der Nähe Züge vorbeifahren – für geräuschempfindliche Camper eher nur zweite Wahl.

99834 Gerstungen (D) Wohnmobilstellplatz an der Kanuanlegestelle Lauchröden 26 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz an der infos in Lauchröden ist ein sehr ruhiger, gepflegter Wiesenplatz am Ortsrand. In der Umgebung locken vor allem die Wander- und Radwege sowie Kanutouren. Bewertung von Juli 2025: "Was für ein schöner, ruhiger Platz direkt am Fluss! Werden wir auf jeden Fall weiterempfehlen."

98553 Schleusingen (D) Stellplatz Schlossblick 11 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz Wohnmobilstellplatz Schlossblick in Schleusingen ist ein innerörtlich gelegener, überwiegend ebener und gepflasterter Platz an einer Sportstätte mit nur 6 Stellflächen. In den Bewertungen wird vor allem das sehr freundliche Personal und die modernen, sauberen Sanitäranlagen gelobt.

98617 Meiningen (D) Stellplatz Rohrer Stirn 13 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz Rohrer Stirn in Meiningen ist ein kleiner, einfacher Parkplatz-Stellplatz für zwei Mobile am Ortsrand von Meiningen, direkt am Bad vor einem Campingplatz. Praktisch für Stadtbesichtigungen: Zentrum und ÖPNV sind nah.

98617 Meiningen (D) Campingplatz Meiningen 10 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Meiningen liegt am Ortsrand am Freizeitzentrum neben einem Schwimmbad. Bewertung von April 2025: "Ich finde den Platz sehr toll. Der Platzwart ist sehr nett und hilfsbereit. Alles ist sehr gepflegt und sauber."

98544 Zella-Mehlis (D) Stellplatz an Toschis Station 17 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz in Zella-Mehlis ist ein einfacher Durchreiseplatz für rund 20 Mobile am Ortsrand direkt an der Autobahn, mit Wiese, Toilettencontainer sowie Grau- und Schwarzwasserentsorgung und angeschlossener Gaststätte. In den Bewertungen werden vor allem Essen und Frühstücksbuffet gelobt sowie die gute Erreichbarkeit, Kritik gibt’s an der Lage im Industrieumfeld.

98544 Zella-Mehlis (D) Wohnmobilparkplatz „Am Einsiedel“ 10 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz "Am Einsiedel" bietet ganzjährig 10 ebene, teils schattige Wohnmobil-Stellplätze am Ortsrand nahe eines Bades (Anreise 7–22 Uhr, max. 2 Nächte). Wasser und Strom kosten extra, V+E ist inklusive, WC/Duschen gibt es jedoch nicht – genau das loben viele als gepflegt und ruhig in guter Lage, kritisieren aber teils als zu teuer bzw. die Kurtaxe und die kurze Standzeit.

36433 Bad Salzungen (D) Sole-Reisemobilhafen 91 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz Sole-Reisemobilhafen in Bad Salzungen ist ein ganzjährig geöffneter, ausgewiesener Platz für bis zu 80 Mobile in Flussnähe, fußläufig zur Innenstadt und mit ÖPNV-Anschluss. In den Bewertungen wird der gepflegte, großzügig angelegte Platz und die gute Lage (Solebad/Gradierwerk, Rad- und Wanderwege, Einkaufsmöglichkeiten) gelobt, Kritik gibt’s je nach Stellfläche an Schräglage und teils umständlicher Strom-Wertmarkenlösung.

36433 Bad Salzungen (D) Stellplatz an der Alten Ziegelei 5 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt