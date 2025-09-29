Strenge Regeln 2025: Griechenland macht keinen Unterschied zwischen Auto und Wohnmobil

Seit dem 13. September 2025 gelten in Griechenland deutlich strengere Verkehrsregeln. Für alle, die mit dem Wohnmobil oder Caravan unterwegs sind, fallen nicht nur Bußgelder höher aus – es drohen auch führerscheinrechtliche Konsequenzen, Fahrzeug‑ oder Kennzeichenentzug und Verzögerungen, die den Urlaub gefährden können.