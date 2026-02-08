Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Touren & Tipps

3 Wochen Camper-Roadtrip Nordirland & Irland: Von Game of Thrones bis zu Feenwäldern

Roadtrip durch Nordirland und Irland
Wilde Küsten, Pubs & Game of Thrones

Inhalt von

Eine Insel im rauen Atlantik, wo Schafe wie kleine Wolken über grüne Hügel ziehen. Wir tauchen ein in die atemberaubende Natur Irlands...

Anna-Lena Knobloch
exklusiv für Abonnenten
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.02.2026
Als Favorit speichern
Reise Irland Pub
Foto: Sebastian Hilke

Drei Wochen nehmen wir uns Zeit, um von Belfast aus über den Norden und die Westküste bis nach Cork zu reisen. Mit dabei: Anna, Basti und unsere Hündin Ida. Unterwegs sind wir in unserem Campingbus Alfred, der sich auf der Anreise durch England und Schottland schon an den Linksverkehr gewöhnt hat. In Cairnryan (Schottland) startet unsere Fähre nach Larne (Nordirland).

Einreise mit Hund & Nordirland-Protokoll

Die Unterscheidung zwischen Nordirland (UK) und der Republik Irland (EU) ist wichtig – denn so bleiben wir erst einmal in UK-Gebiet, und Ida braucht keine erneute Entwurmung für die Einreise in die EU. Dachten wir.

Doch dann kam das Nordirland-Protokoll ins Spiel: Es verlegt die Zollgrenze zwischen UK und EU in die Irische See. Das bedeutet:

...