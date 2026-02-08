3 Wochen Camper-Roadtrip Nordirland & Irland: Von Game of Thrones bis zu Feenwäldern

Drei Wochen nehmen wir uns Zeit, um von Belfast aus über den Norden und die Westküste bis nach Cork zu reisen. Mit dabei: Anna, Basti und unsere Hündin Ida. Unterwegs sind wir in unserem Campingbus Alfred, der sich auf der Anreise durch England und Schottland schon an den Linksverkehr gewöhnt hat. In Cairnryan (Schottland) startet unsere Fähre nach Larne (Nordirland).
Einreise mit Hund & Nordirland-Protokoll
Die Unterscheidung zwischen Nordirland (UK) und der Republik Irland (EU) ist wichtig – denn so bleiben wir erst einmal in UK-Gebiet, und Ida braucht keine erneute Entwurmung für die Einreise in die EU. Dachten wir.
Doch dann kam das Nordirland-Protokoll ins Spiel: Es verlegt die Zollgrenze zwischen UK und EU in die Irische See. Das bedeutet:...