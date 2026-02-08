3 Wochen Camper-Roadtrip Nordirland & Irland: Von Game of Thrones bis zu Feenwäldern

Drei Wochen nehmen wir uns Zeit, um von Belfast aus über den Norden und die Westküste bis nach Cork zu reisen. Mit dabei: Anna, Basti und unsere Hündin Ida. Unterwegs sind wir in unserem Campingbus Alfred, der sich auf der Anreise durch England und Schottland schon an den Linksverkehr gewöhnt hat. In Cairnryan (Schottland) startet unsere Fähre nach Larne (Nordirland).