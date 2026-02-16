Südeuropa: Mittelmeer-Fähren mit dem Wohnmobil

Fährüberfahrten im Mittelmeer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen sind eine komfortable Möglichkeit, Inseln und Küsten flexibel zu entdecken. Statt hunderte Kilometer über Autobahnen zurückzulegen, rollt das eigene Fahrzeug direkt an Bord – und die Anreise wird selbst zum Teil des Urlaubs. Lange Fahrstrecken, Mautgebühren und Staus an Zahlstellen entfallen.

Ob auf dem Weg zu den griechischen Inseln, nach Sardinien, Korsika oder Mallorca – mit dem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen an Bord einer Fähre entfällt die Notwendigkeit, sich vor Ort ein Mietmobil zu suchen. Nach der Ankunft startet die Reise ohne Umwege – Tür auf, Markise raus, Urlaub.