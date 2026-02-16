Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Touren & Tipps

Südeuropa: Mittelmeer-Fähren mit dem Wohnmobil

Fähren in Südeuropa
Mit dem Wohnmobil übers Mittelmeer

Sonne, Meer und das beruhigende Brummen des Schiffsdiesels. Fährpassagen kürzen Anfahrtsstrecken enorm ab und steuern die Trauminseln des Mittelmeers an.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.02.2026
Fährhafen Liviorno Wohnmobil
Foto: Steffen Zink

Fährüberfahrten im Mittelmeer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen sind eine komfortable Möglichkeit, Inseln und Küsten flexibel zu entdecken. Statt hunderte Kilometer über Autobahnen zurückzulegen, rollt das eigene Fahrzeug direkt an Bord – und die Anreise wird selbst zum Teil des Urlaubs. Lange Fahrstrecken, Mautgebühren und Staus an Zahlstellen entfallen.

Ob auf dem Weg zu den griechischen Inseln, nach Sardinien, Korsika oder Mallorca – mit dem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen an Bord einer Fähre entfällt die Notwendigkeit, sich vor Ort ein Mietmobil zu suchen. Nach der Ankunft startet die Reise ohne Umwege – Tür auf, Markise raus, Urlaub.

Viele Fährgesellschaften bieten zudem Kabinen, Restaurants, Lounges oder Sonnendecks mit Pool. Während das ...