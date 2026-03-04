Men's Health CAMP–Das beste Coaching für Männer

Kommen Sie ins Men's Health CAMP und erleben Sie, was in Ihnen steckt! Denn hier können Sie Energie tanken, neue Inspiration finden und dabei jede Menge Spaß haben. Aber das Men's Health CAMP ist noch viel mehr als das. Unter dem Motto "Physical Fitness. Mental Strength. A Whole Lot of Fun!" geht es hier um Sie, um Ihre persönliche Weiterentwicklung. Es geht um Game-Changing-Moments. Es ist ein Urlaub, der Ihr Leben verändern kann.

Eine Woche, in der Sie Ihren Körper beim Workout aufs nächste Fitness-Level bringen und eine Menge über Ernährung sowie (mentale) Gesundheit lernen. In der wir Ihnen in Workshops zeigen, wie Sie auch unter Stress im Gleichgewicht bleiben und Impulse geben, Ihr Leben mit seinen individuellen Herausforderungen noch besser zu meistern. Eine Auszeit, in der Sie mit (neuen) Freunden die Zeit beim Beach Workout genießen, neue und ungewohnte Kursformate ausprobieren und mit Spaß Ihre Grenzen verschieben. Eine Zeit, die Sie mit anderen Teilnehmern erleben, die mit denselben Zielen ins CAMP reisen und die darauf brennen, diese Ziele gemeinsam mit Ihnen zu erreichen. Eine Woche, aus der Sie voller Energie und Tatendrang zurückkehren.

Termin 2026 Men’s Health CAMP – Mallorca

4* Hotel Zafiro Tropic an der Alcudia Küste

📅 18.10.-25.10.2026

Julius Ise

Das macht das Men's Health CAMP zum optimalen Männer-Urlaub 7 Tage Sport, Spaß, Entspannung und Inspiration in schönster Umgebung

Gesünder, schlanker, muskulöser, ausgeglichener – versprochen!

Jeden Tag Coaching mit den Men's Health Top-Experten

Riesige Auswahl an Sportangeboten, Workshops & Seminaren

Urlaub in Spitzen-Hotels an den schönsten Stränden Europas

Abends abhängen am Beach oder der Pool-Bar und das Leben genießen Egal, ob Sie jung oder jung geblieben, schlank oder abnehmbereit, noch gestresst oder bereits entspannt, ambitioniert oder athletisch sind: Im Men's Health CAMP sind Sie richtig. Hier finden Sie genau das Training und die Inspiration, die Sie suchen. Und dazu gibt es jede Menge Spaß in bester Gemeinschaft!

Das sind die Coaches Die besten Men's Health Experten aus ganz Deutschland sind Coaches im Men's Health CAMP: Profisportler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Personal-Trainer – jeder ein renommierter Experte in seinem Gebiet, jeder ein Charakter auf seine Weise. Beste Voraussetzungen für Sie, in Bestform zu kommen, aktuelle Fitness-Trends zu erleben und neue Impulse zu erhalten. Alle Infos zum Trainer-Team, finden Sie hier.

So könnte ein Tag im CAMP aussehen Einen Eindruck davon, wie Ihr perfekter Tag im CAMP aussehen könnte, erhalten Sie im Men's Health Kursprogramm.

Julius Ise