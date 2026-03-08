Mit dem Camper nach Gotland, Schweden: Zwischen Naturidyll und allerhand Kultur

Abseits der Stadt ändert sich die Landschaft auf Gotland ständig: Kiefernwälder und Formationen aus Kalkstein, wilde Wiesen am Wegesrand. Eine willkommene Abkühlung bietet die Blaue Lagune – der Baggersee in direkter Nähe zur Meeresküste ist ein beliebtes Ausflugsziel. Wo die Straße endet, tuckert die Fähre kostenfrei von Fårosund aus zur vorgelagerten Insel Fårö. Es folgt eine scheinbar neue Welt, die sowohl von dem großen schwedischen Regisseur Ingmar Bergman als auch von Feinsandstränden und Dünen geprägt ist. An der Nordküste führt der Weg entlang der durch Erosion entstandenen, bis zu zehn Meter hohen Raukensteine, die als bizarre Gebilde die Fantasie beflügeln. Eine sehenswerte Mischung aus Autofriedhof, Museum und kultiger Gastronomie bietet Kutens Bensin, wo man sowohl die Vergänglichkeit der Automobilität bewundern als auch gut speisen kann.

Marc Roger Reichel Erfrischend: Das Naherholungsgebiet Blaue Lagune entstand an einem stillgelegten Kalk-Abbau.



Zurück auf der Hauptinsel werden Kulturbedürfnis und Kuchenappetit im Freilichtmuseum von Bunge gestillt, wo Bauernhöfe der letzten 300 Jahre einen neuen Standort gefunden haben. Auf dem Weg entlang der Ostküste belegen die vielen Urlaubersiedlungen, warum Gotland Schwedens Ferieninsel Nummer eins ist. Mal in Buchten, dann wieder als breiter Sandteppich bieten sich die Strände zum Faulenzen und Burgenbauen an. Der kleine Ort Åminne ist eine gute Adresse für Angler, doch auch anderswo kann eigenhändig fürs Abendessen gesorgt werden.

Historische Eisenbahnen und Handwerkskünste Noch im 19. Jahrhundert gab es sechs Eisenbahngesellschaften auf Gotland. In den 1960er Jahren war zwar Schluss mit Schiene, doch 1974 wurde eine Strecke wiederbelebt. Die historischen Bahnanlagen nebst Museum befinden sich in Dalhem. In der Saison fährt der Museumszug an drei Tagen pro Woche mehrfach nach Roma. Dort befindet sich auch die imposante Klosterruine, die der Naturforscher Carl von Linné einst als schönsten Kuhstall Schwedens bezeichnete. Heute ist beim antiken Gemäuer ein ganzer Hofkomplex der Kunst und dem Handwerk gewidmet – Shops und Café inklusive.

Marc Roger Reichel Abenteuer auf dem Schienenstrang: Die Museumsbahn fährt mehrmals pro Woche ab Hesselby.



Entspanntes Reisen auch im Inland. Leere Straßen, Sonnenblumen und Streublumenwiesen am Wegesrand, Mais und Getreidefelder wechseln sich stetig ab. Ab und zu eine Ansammlung von Gehöften, zwischendurch Ateliers und Werkstätten von Künstlern und manch hübsche Kirche. Ungewohnt ist, dass selbst in den entlegensten Naturreservaten Toiletten vorhanden sind – die an Sauberkeit kaum zu überbieten sind. Als Zwischenstopp empfiehlt sich das Töpferdorf Etelhem, wo man unter fachkundiger Anleitung die Basics der Tonbearbeitung erlernen kann. Nicht weit entfernt befindet sich das nachgebildete Wikingerdorf Stavgard, das jedoch nur während der kurzen Hauptsaison geöffnet hat.

Küstenregion um Ljugarn und Visby Zurück an die Küste: Als Prinzessin Eugenie 1860 in Ljugarn ihre Sommerresidenz errichten ließ, wurde der Fischerort zum Pionier des aufkommenden Fremdenverkehrs. Inzwischen gilt der künstlerisch angehauchte Ferienort als schwedisches Worpswede mit ausgezeichneten Strandqualitäten. Den südlichen Abschluss bilden das Naturmuseum Vamlingo und die von Kalkstein geprägte Inselspitze. Dann geht es über die vergleichsweise raue Westküste wieder gen Norden nach Visby.

Statt Spuren von Gotland-Krimis findet man dort das Haus von Pippi Langstrumpf, der Food Market am Campingplatz offeriert Kulinarik aus acht verschiedenen Ländern. Noch einmal schlendern wir durch den botanischen Garten in den historischen Ortskern hinter den alten Mauern. Zwischen den bunten Ständen des Marktplatzes und dem 800 Jahre alten Dom ist die Atmosphäre entspannt. Am Horizont erkennt man im Sonnenuntergang eine Fähre auf ihrem Weg. Abendstimmung über dem Meer. Zum Wiederkommen schön …

Stopover Öland Auf dem Weg nach Gotland bietet sich ein Zwischenstopp auf Öland an. Die Insel ist von Kalmar aus über einen sechs Kilometer langen Damm erreichbar, vom nördlich gelegenen Byxelkrog fährt im Sommer eine Autofähre nach Oskarshamn, wo auch die Fähre nach Gotland ablegt. Eilige absolvieren Öland in zwei Tagen – von Leuchtturm zu Leuchtturm beträgt die Distanz gerade mal 146 Kilometer. Allerdings lohnt es sich, ein paar Tage länger einzuplanen.

Sonnenhungrige finden an den Küsten des Nordens wunderbare Sandstrände, vom Inland gut abgeschirmt durch lichte Kiefernwälder. Der Süden entpuppt sich als Dorado für Wanderer: Die Stora-Alvaret-Steppe zieht sich über 40 Kilometer und ist sogar als Weltkulturerbe der UNESCO gelistet. Bemerkenswert ist auch die rekonstruierte Fluchtburg bei Eketorp, die das Leben im Mittelalter anschaulich zum Ausdruck bringt.

Marc Roger Reichel Leuchtfeuer: Der lange Jan ist Skandinaviens höchster Leuchtturm.



Einst soll es rund 2000 Bockwindmühlen gegeben haben, heute sind noch gut 350 erhalten geblieben. An mehreren Orten können die gigantischen Mahlwerke sogar besichtigt werden – die achtgeschossige Holländermühle in Sandvik sollte man sich nicht entgehen lassen. Auch, wenn dort heute nicht mehr gemahlen, sondern Gastronomie angeboten wird. Die äußersten Endpunkte der Insel werden durch Leuchttürme markiert – der lange Erik im Norden, der an der Südspitze befindliche lange Jan ist mit knapp 42 Metern Skandinaviens höchster Leuchtturm.

Gotland: Stellplätze, Camping & Info Wir haben die besten Stell- und Campingplätze auf Schwedens Sonneninsel für Sie zusammengetragen.

Stellplätze Stellplatz an der Räucherei, Katthammarsvik

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile am Hafen von Katthammarsvik an der Ostküste. Der Platz ist Teil eines öffentlichen Parkplatzes und wird von einer Räucherei betrieben. Es ist ein reiner Übernachtungsplatz ohne Infrastruktur, keine Ver- und Entsorgung, kein Strom, keine sanitären Anlagen. Ebener, geschotterter Untergrund. Zahlung in der Räucherei. In der Nähe: Restaurant, Fischräucherei, Badestelle, Hafen, Angeln.

Jacob Häggs väg 65, GPS 57°26’08’’N, 18°51’09’’E, Telefon 00 46/49 85 23 75, www.katthammarsviksrokeri.se

Stellplatz Klintehamn, Klintehamn

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile am Fährhafen von Klintehamn. Die asphaltierten Parzellen befinden sich im Bereich des Hafenparkplatzes. Am Platz: Strom, Wasser, Abwasserentsorgung, Restaurant, Grillplätze, Küche, Bad, Sauna. Fischereimuseum, Fähre zur Insel Stora Karlsö. Geöffnet von Mai bis Ende September.

Lanthamnen 1, GPS 57°23’21’’N, 18°11’14’’E, Telefon 00 46/04 98 24 08 46, www.klintebatklubb.se

Stellplatz Blaue Lagune, Lärbro

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile am See Bästeträsk. Der Platz befindet sich auf dem Besucherparkplatz des Freibads. Ebener, geschotterter Untergrund, kein Schatten. Keine Infrastruktur, öffentliche Toilette, Kiosk, Grillplatz. In der Nähe: Naturschutzgebiet, Badestelle, Gotlandring. Max. Aufenthalt 24 Stunden.

Kappelshamnsvägen, GPS 57°55’10’’N, 18°55’27’’E, Telefon 00 46/1 02 23 90 00, www.lansstyrelsen.se

Stellplatz Lickerhamn, Tingstäde

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile an einer Marina. Der Platz liegt in Strandnähe nahe einem Feriendorf. Relativ ebener, geschotterter Untergrund. Am Platz: Strom, Duschen, Toiletten, Sauna, Waschküche, Restaurant, Kiosk, Toilettenentsorgung. In der Nähe: Fischräucherei, Töpferei, Tennisplatz, Minigolf, Raukenstein Jungfrun. Zahlbar am Kassenautomaten. Geöffnet von Anfang Mai bis Ende September.

Stenkyrka Lickershamn 536,GPS 57°49’32’’N, 18°30’51’’E,Telefon 00 46/56 94 53 00, www.lickershamn.com

Stellplatz Visby, Visby

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 9 Mobile auf einem Supermarktparkplatz. Ebener, asphaltierter Untergrund, barrierefrei. Zentral gelegen. Keine Infrastruktur, WC während der Öffnungszeiten im nahen Einkaufszentrum. In der Nähe: Altstadt, Museen.

Schéelegatan 10, GPS 57°38’16’’N, 18°18’16’’E, Telefon 00 46/4 98 26 90 00

Campingplätze

Sudersand Strandcamping, Fårö

Campingplatz an einer weitgestreckten Ferienanlage an der Südküste der Insel Fårö. Weitgehend ebenes Wiesengelände, Strand 100 Meter. Am Platz: Padel-Tennisplätze, Abenteuergolf, Fitnessraum, Sauna, Hot Tubs, Außenpool mit Kinderbecken. 2 ha, 250 Touristenplätze, 15 Dauercamper. Ganzjährig geöffnet.

Sudersand 4811, Telefon 00 46/4 98 22 35 36, www.sudersand.se

Ljugarn Semesterby, Ljugarn

Stark begrünter Campingplatz in Strandnähe am Rande des Feriendorfes Ljugarn. Weitgehend ebener Untergrund, teilweise Schatten. Am Platz: Restaurant, Minigolf, Angeln. In der Nähe: Tennis, Ortszentrum 1 Kilometer, Kunsthandwerk. 5,4 ha, 150 Touristenplätze, 10 Dauercamper. Saison: Mai bis September.

Telefon 00 46/4 98 49 31 17, www.semesterby.se

Åminne Fritid & Havsbad AB, Slite

Ruhig gelegener Campingplatz am Ortsrand von Slite. Der bewaldete Platz befindet sich an der Nordostküste und liegt in Strandnähe. Unparzellierte Stellplätze auf überwiegend ebenem Rasengrund, teilweise beschattet. Am Platz: Restaurant, Kiosk, Pool, Fahrradverleih, Minigolf. 1,8 ha, 50 Touristenplätze, 8 Dauercamper. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

Gothem Åminnevägen 36, Telefon 00 46/49 83 40 11, www.aminnefritid.se

Gangvidefarm, Stånga

Weitläufiger, auf einem Bauernhof angelegter Campingplatz an der Ostküste. Weitgehend ebener Wiesengrund, geringer Baumbestand. Strand in 4 Kilometern, Ortszentrum von När: 2 Kilometer. Am Platz: Brötchenservice, Restaurant, Kanu, Paddleboard, Bootstouren, Traktortouren, Angeln. In der Nähe: Strand, Tennisplatz, Golfplatz. 10 Touristenplätze mit Stromanschluss. Ganzjährig geöffnet.

När Gangvide 503, Telefon 00 46/7 31 83 09 02, www.gangvidefarm.se

Visby Strandby Stugor & Camping, Visby

Gebührenpflichtiger Campingplatz am Stadtrand von Visby an der Westküste. Terrassierter, meist ebener Wiesengrund, teilweise Schatten. Vom langen Strand durch Straße getrennt. Zentrum 800 Meter. Am Platz: Gastronomie, Kiosk, Brötchenservice. In der Nähe: Altstadt, Gotlandmuseum. 5,4 ha, 140 Touristenplätze. Saison: Ende April bis Mitte September.