Die ultimativen Herbst-Reiseziele mit dem Wohnmobil

Wenn sich die Blätter färben und die Hauptsaison vorbei ist, beginnt für viele Camperinnen und Camper die vielleicht schönste Zeit des Jahres. Der Herbst zeigt sich nicht nur landschaftlich von seiner eindrucksvollsten Seite – auch auf den Stellplätzen kehrt Ruhe ein, die Temperaturen sind angenehm, und vielerorts locken besondere Natur- und Wellnesserlebnisse.

Doch wohin soll es gehen? Wir stellen vier herbstliche Reisetipps vor, die jeweils ein ganz eigenes Camping-Erlebnis bieten – von nah bis fern, von aktiv bis erholsam. Jeder Tipp liefert Inspiration für alle, die den goldenen Herbst auf vier Rädern auskosten möchten.

1. Wandertouren im Herbst Wenn sich die Alpenlandschaft in Gold- und Rottöne taucht, wird Wandern zum echten Herbst-Highlight. Besonders lohnenswert: das Berchtesgadener Land in Bayern. Hier führen aussichtsreiche Touren rund um Watzmann und Königssee – etwa zur Kührointalm oder auf den Jenner – durch farbenfrohe Bergwälder und bieten spektakuläre Tiefblicke. Weniger überlaufen, aber nicht minder eindrucksvoll ist das Lechtal in Tirol. Auf Höhenwegen wie dem Lechweg erleben Wandernde die rauere, stille Seite der Alpen – perfekt für alle, die Natur pur und moderate Etappen schätzen.

Campingplatz-Tipp Berchtesgadener Land

83471 Berchtesgaden (D) Campingplatz Allweglehen 21 Bewertungen 46,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz-Tipp Lechtal

6645 Vorderhornbach(AT) Lechtal Camping Vorderhornbach 1 Bewertung 38,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz-Tipp Ostsee

Und wer statt Höhenmetern lieber salzige Luft schnuppert, wird im Norden fündig: An der Ostseeküste, etwa auf dem Darß oder bei Hohwachter Bucht, warten stille Steilküstenpfade, einsame Strände und weite Blicke aufs Meer – ideal für genussvolle Wanderungen mit Küstenflair.

18211 Börgerende-Rethwisch (D) Ferien-Camp Börgerende 9 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Camping im Süden

Otmar Steinbicker So kann ein Campingurlaub in Apulien aussehen.

Wenn der Herbst in Mitteleuropa kühl und unbeständig wird, zieht es viele Camperinnen und Camper in den Süden – und das mit gutem Grund: Besonders Süditalien, die spanische Mittelmeerküste und Teile von Südfrankreich punkten im Oktober und November oft noch mit milden Temperaturen und stabilen Sonnenphasen. Ob Strandcamping in Apulien, Städtetouren rund um Valencia oder Wandern in der Provence – der Süden Europas bietet im Herbst ideale Bedingungen für alle, die noch Licht und Wärme tanken wollen.

Zwar kann es lokal immer wieder zu kurzen Regenschauern kommen, doch vor allem in küstennahen Regionen mit niedriger Topografie bleibt das Wetter häufig beständiger. Wer flexibel reist, kann sonnige Tage optimal ausnutzen. Für die Tagesplanung lohnt sich ein Blick in Wetterapps – so lassen sich Unwetterzellen früh erkennen und entspannt umfahren.

4. Camping in Übersee

Vielleicht nicht für diesen Herbst, doch eine Inspiration für zukünftige Herbsttage: eine Campingreise nach Übersee.

Für alle, die weiter reisen möchten, bietet der Herbst ideale Bedingungen für eine Fernreise mit dem Wohnmobil – ob per Mietmobil oder im eigenen Camper (z. B. via Verschiffung). Oktober markiert in vielen Ländern die Nebensaison, was nicht nur mehr Ruhe auf Campingplätzen bedeutet, sondern oft auch günstigere Tarife bei Fahrzeugvermietung und Stellplätzen. Weniger Trubel, mehr Platz und besserer Service – so wird die große Tour entspannter.

Frühling im Oktober: im Süden Australiens

Thomas Cernak Camping in Australien.

Im Süden Australiens beginnt im Oktober der Frühling. Regionen wie Victoria oder Südaustralien zeigen sich dann in voller Blüte, mit milden Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad – ideal zum Campen, Wandern und Erkunden. Besonders lohnenswert: die Great Ocean Road, die Weinregion Barossa Valley oder der Küstenabschnitt rund um Adelaide.

Der Indian Summer: Neuengland, USA