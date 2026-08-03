Truma Sicherheitstipp: Gassicherheit im Wohnmobil

Gas versorgt Heizung, Warmwasser, Herd und Kühlschrank und sorgt für Unabhängigkeit beim Camping. Für sicheren Betrieb sind eine gültige Gasprüfung, funktionierende Regler und Schläuche sowie passende Sicherheitssysteme entscheidend.

Das Wichtigste auf einen Blick Gasprüfung für Wohnmobile und Wohnwagen mit Flüssiggasanlage seit dem 19. Juni 2025 verpflichtend.

Durchführung alle zwei Jahre, unabhängig von der Hauptuntersuchung (HU).

Prüfung von Gasflaschenaufstellung, Leitungen, Reglern, Schläuchen, Geräten und Dichtheit.

Austausch von Gasdruckreglern und Hochdruckschläuchen spätestens zehn Jahre nach Herstellungsdatum.

Truma Gasregler wie der DuoControl CS erhöhen Sicherheit und Komfort durch einen integrierten Crashsensor und automatische Umschaltung auf die Reserveflasche. Truma-Technik-Tipp: Prüfen Sie Ihre Gasanlage einige Wochen vor Reisebeginn, so bleibt Zeit für Wartung oder Bauteil-Austausch.

Truma Plakette dran, aber trotzdem vor jeder Reise kurz selbst checken.



Reicht die Gasprüfung allein aus? Nein, sie dokumentiert nur den Zustand zum Prüfzeitpunkt. Alterung, Vibrationen, Hitze oder Frost können auch danach Schäden verursachen. Daher lohnt es sich, vor jeder Reise selbst einen kurzen Check zu machen:

Mini-Check vor der Reise Sind Schläuche porös oder geknickt?

Sitzen alle Anschlüsse fest?

Ist genug Gas vorhanden?

Funktionieren Heizung, Herd und Kühlschrank?

Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche?

Ist die Gasprüfung gültig?

Sind Regler und Schläuche innerhalb der Austauschfrist? Sind alle Punkte der Checkliste erfüllt, geht es im nächsten Schritt um die wichtigsten Sicherheitskomponenten der Gasanlage. Dazu gehören insbesondere der Gasdruckregler und der Crashsensor.

Truma Gasregler mit Crashsensor als Sicherheitsbaustein im Flaschenkasten.



Gasdruckregler und Crashsensor Ein Gasdruckregler reduziert den Flaschendruck auf den Betriebsdruck, meist 30 mbar. Ein integrierter Crashsensor unterbricht bei einem Unfall automatisch die Gaszufuhr und verhindert unkontrollierten Gasaustritt.

Für eine Gasflasche eignet sich der Truma MonoControl CS, der Druckregelung und Crashsensor vereint. Bei zwei Gasflaschen bietet der Truma DuoControl CS mehr Komfort: Er schaltet bei leerer Betriebsflasche automatisch auf die Reserveflasche um, praktisch beim Wintercamping oder auf längeren Reisen. Für CAMPINGAZ-Flaschen R 904 und R 907 gibt es den Truma MonoControl CS R, ebenfalls mit Crashsensor.