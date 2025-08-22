5 Buchtipps für Campingfans: Von lustig bis romantisch

Die Lektüre beim Camping muss spannend, lustig, aufregend und unterhaltsam sein. Wir haben einige kurzweilige Bücher zusammengestellt, die sich allesamt um das Thema Camping drehen. Das Spektrum reicht dabei von witzig bis politisch unkorrekt. Viel Spaß damit!

Nicht ohne meinen Wohnwagen Frauke Vonk

Wohnwagen oder Hotel? Und: Wo soll es überhaupt hingehen? Familie Gerber steht vor einer schweren Entscheidung. Und natürlich mischt sich Oma Gertrud wieder ein. Die Erfahrungen unterwegs sind äußerst vielfältig: Wassermonster, Piraten, Wackelzähne – und der erste Kuss!

Prädikat: Humor mit Urlaubsfeeling.

Taschenbuch und E-Book mit 256 Seiten sind bei Epubli erschienen. Taschenbuch 9,99 Euro, E-Book 2,99 Euro.

Der CaraWahn kommt selten allein Micha H. Echt

Micha H. Echt/Spica

Oberamtsrat Klaus Dipendenti steckt in der Krise. Deshalb beschließt er ein Sparprogramm und kauft einen Wohnwagen. Mit dem Gefährt und seiner Frau Gertrude stürzt er sich dann ins Abenteuer Camping. Und dann ist da noch die Liebesgeschichte zwischen Campingplatzbetreiber Marcus Bolos und dessen Nachbarin Constance.

Prädikat: Erfrischende Campinganekdoten.

Taschenbuch, 440 Seiten, ab 11,80 Euro.

Der Tod hat eine Anhängerkupplung Bernd Stelter

Der Kantinenwirt ist kopfüber in der Porta-Potti-Entsorgungsstation ertrunken. Die Ermittlungen auf Camping de Grevelinge in Holland laufen an. Inspecteur Piet van Houvenkamp, seines Zeichens größter lebender Agatha-Christie-Fan weltweit, leitet die Untersuchung.

Bulli – eine Ikone feiert Geburtstag Arne Olerth, Christian Schlüter, Heiko P. Wacker

Zum 75. Jubiläum des VW Bulli erscheint ein umfassendes Buch, das die bewegte Geschichte des legendären Transporters nachzeichnet. Seit 1950 prägt der Bulli das Straßenbild – als Lieferwagen, Polizeifahrzeug, Urlaubsbegleiter und Symbol einer mobilen Gesellschaft. Das Buch zeigt die Entwicklung vom spartanischen T1 bis zum modernen Multivan und ID.Buzz, beleuchtet technische Meilensteine wie den Wechsel zu Frontmotor und Wasserkühlung und dokumentiert die wachsende Fangemeinde, die den Bulli weltweit zum Kultfahrzeug gemacht hat. Neben historischen Einblicken und Zukunftsausblicken stehen auch zahlreiche Porträts echter Bulli-Fans im Mittelpunkt – Menschen, die den VW-Bus zu einem Stück deutscher Kulturgeschichte gemacht haben. Das Buch erscheint im Heel Verlag, hat 240 Seiten und ist für 39,75 Euro zu haben.