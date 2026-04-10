Diesel-Preisschock auf Brenner, Gotthard & Co. – diese Italien-Route ist am günstigsten.

Die Kraftstoffpreise sind in der ersten Aprilwoche in Deutschland erneut dramatisch gestiegen: Diesel verteuerte sich gegenüber der Vorwoche um satte 13,1 Cent je Liter.

Für Wohnmobilisten, die jetzt ihre Sommerreise nach Italien planen, ist das ein Schock. Wer 80-Liter volltankt, zahlt heute fast 200 Euro – vor einem Jahr waren es noch rund 130 Euro. Die Frage, die sich viele Camperinnen und Camper jetzt stellen: Können wir uns den Urlaub überhaupt noch leisten? Und lohnt sich die Alpenüberquerung bei diesen Preisen?

Aktuell gibt es keine Lieferengpässe beim Öl – die Versorgung mit Kraftstoffen ist so immerhin für mehrere Monate gesichert. Doch eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Autofahrer weiterhin mit hohen Spritkosten rechnen müssen.

Spritpreise hängen von Route ab Die gute Nachricht: Wer mit dem Wohnmobil über die Alpen fährt, hat es selbst in der Hand, wie tief er in die Tasche greifen muss. Denn die Wahl der Route macht einen echten Unterschied – schnell 50 Euro oder mehr, pro Strecke. Wir haben vier beliebte Routen nach Italien durchgerechnet und zeigen, wo das Wohnmobil am meisten schluckt, welche versteckten Kosten lauern und wie Sie trotz Rekordpreisen clever sparen können.

Herausforderungen auf dem Weg nach Italien Höhenmeter sind Spritfresser: Jede Alpenüberquerung kostet deutlich mehr als die Fahrt in der Ebene – bis zu 40 Prozent Mehrverbrauch sind möglich.

Jede Alpenüberquerung kostet deutlich mehr als die Fahrt in der Ebene – bis zu 40 Prozent Mehrverbrauch sind möglich. Maut macht den Unterschied: Die günstigste Route (Reschenpass) kostet unter 120 Euro, die teuerste (Gotthard) über 165 Euro – jeweils inklusive Sprit.

Die günstigste Route (Reschenpass) kostet unter 120 Euro, die teuerste (Gotthard) über 165 Euro – jeweils inklusive Sprit. 2026 ist ein Baustellen-Jahr: Sowohl am Brenner (Luegbrücke) als auch am Reschenpass müssen Reisende bis Ende 2026 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Warum der Spritverbrauch in den Alpen explodiert Wer sein Wohnmobil kennt, weiß: In der Ebene läuft ein typischer Teilintegrierter auf Ducato-Basis mit rund 10 bis 11 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Doch sobald die Straße steigt, ändert sich das Bild dramatisch.

Die Hauptfaktoren für Mehrverbrauch:

Höhenmeter: Faustregel: Pro 1.000 Höhenmeter steigt der Verbrauch um 2 bis 3 Liter pro 100 Kilometer.

Faustregel: Pro 1.000 Höhenmeter steigt der Verbrauch um 2 bis 3 Liter pro 100 Kilometer. Pass-Straßen: Der Brenner mit bis zu 6 Prozent und der Reschenpass mit bis zu 13 Prozent Steigung erhöhen den Verbrauch erheblich.

Der Brenner mit bis zu 6 Prozent und der Reschenpass mit bis zu 13 Prozent Steigung erhöhen den Verbrauch erheblich. Stop-and-Go: Mautstationen, Grenzkontrollen und Baustellen kosten zusätzlich Sprit.

Mautstationen, Grenzkontrollen und Baustellen kosten zusätzlich Sprit. Fahrzeuggewicht: Voll beladen (3,5 t) braucht das Wohnmobil spürbar mehr als mit halber Zuladung.

Voll beladen (3,5 t) braucht das Wohnmobil spürbar mehr als mit halber Zuladung. Geschwindigkeit: Wer 110 statt 90 km/h fährt, zahlt bis zu 20 Prozent mehr an der Zapfsäule.

Die vier Routen im Überblick Beispielstrecke: München – Verona (Gardasee), Fahrzeug: Teilintegrierter bis 3,5 t (Fiat Ducato, 140 PS)

Spritkosten: Hier wird's teuer Kalkulationsbasis: Diesel-Durchschnittspreis 2,10 €/l (Mix aus DE/AT/IT, April 2026)

Warum steigt der Verbrauch am Reschenpass so extrem? Die Passhöhe liegt auf 1.507 Metern, die B185 ist eine kurvige Bergstraße mit zehn Haarnadelkurven und stellenweise steilem Gefälle. Das bedeutet: ständiges Schalten, Bremsen, Beschleunigen – Gift für den Verbrauch.

Achtung: Besondere Herausforderungen 2026 Brenner: Luegbrücke bleibt Nadelöhr

Auch 2026 bleibt die Brennerautobahn eine der wichtigsten Reiserouten nach Süden. Und die Luegbrücke bleibt ihr größtes Problem. Die bestehende Brücke ist seit dem 1. Januar 2025 in jeder Fahrtrichtung nur noch einspurig befahrbar, bis eine neue Brücke parallel zur alten Brücke fertiggestellt sein wird.

Die gute Nachricht: Im Sommer 2026, konkret von Juni bis September, stehen an beinahe allen Tagen zwei Spuren auf der Luegbrücke zur Verfügung. Die ASFINAG veröffentlicht für 2026 einen Fahrkalender. Er zeigt, an welchen Tagen die Brennerautobahn über die Luegbrücke zweispurig befahrbar ist – und an welchen nicht.

Reschenpass: Einspurig bis Herbst, dann Vollsperrung

Der Reschenpass ist bis September 2026 einspurig mit Ampelregelung befahrbar. Bis August/September 2026 bleibt diese Regelung bestehen. Von September bis November 2026 gibt es eine komplette Sperrung für die abschließenden Bauarbeiten und Asphaltierung.

Der Abschnitt zwischen der Tschingelsgalerie und der Kanzelkehre auf der B180 Reschenstraße stellt einen kritischen Punkt dar. Dort fallen regelmäßig Gesteinsbrocken aus dem steilen, felsigen Gelände über der Straße. Deshalb wird eine 400 Meter lange Kanzelgalerie gebaut, deren Fertigstellung für Ende 2026 geplant ist.

Wohnmobile unterliegen keinen Einschränkungen und dürfen die Umleitungsstrecke nutzen. Die Alternativroute über die Engadiner Straße (B184) und die Martinsbrucker Straße (B185) verlängert die Strecke um nur 6,6 km und dauert etwa 10 Minuten länger.

Zusammen mit den Mautkosten, die sehr unterschiedlich ausfallen, nicht nur für das Land, sondern auch für einzelne Routenabschnitte, ergeben sich folgende Gesamtkosten.

Tipps zum günstigen Tanken Der Dieselpreis schwankt je nach Land erheblich – wer clever plant, spart bares Geld:

Deutschland: Seit April 2026 gilt das "Österreich-Modell" – die tägliche Preiserhöhung erfolgt um 12 Uhr. Vor 12 Uhr tanken lohnt sich.

Seit April 2026 gilt das "Österreich-Modell" – die tägliche Preiserhöhung erfolgt um 12 Uhr. Vor 12 Uhr tanken lohnt sich. Österreich: Durchschnittlich 15 bis 20 Cent günstiger als in Deutschland. Ideal zum Nachtanken vor der Alpenüberquerung.

Durchschnittlich 15 bis 20 Cent günstiger als in Deutschland. Ideal zum Nachtanken vor der Alpenüberquerung. Italien: Abseits der Autobahn tanken spart 10 bis 15 Cent pro Liter.

Abseits der Autobahn tanken spart 10 bis 15 Cent pro Liter. Geheimtipp Samnaun: Wer über den Reschenpass fährt, kann im Schweizer Zollfreigebiet Samnaun tanken – hier kostet der Diesel oft 60 bis 70 Cent weniger als in Deutschland. Goldene Regel: Niemals an Autobahn-Tankstellen in Italien tanken – der Aufpreis beträgt oft 15 Cent und mehr!