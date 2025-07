Bad im Campingbus: Unnötig oder unverzichtbare Ausstattung im Camper?

Natürlich wählt jede und jeder das Campingmobil, welches am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Das Bad im Campingbus ist dabei eines der größten Streitpunkte. Wie sehr werde ich es brauchen? Wie viel Komfort in der Nasszelle ist mir wichtig?

Wir haben einmal eine Pro- und Kontra-Liste zu Bädern in Campingbussen erstellt, damit Sie auf einen Blick erfassen können, was ein oder eben kein Bad im Campingbus für Vorteile bietet.

Fakt ist, bei jeder Dusch- und Toilettensituation unterwegs müssen Camperinnen und Camper Abstriche machen. Die Hauptsache ist, es beeinflusst Ihren Urlaub nicht negativ. Sie müssen also für sich entscheiden, was Ihnen unterwegs am wichtigsten ist: eine Dusche für die schnelle Reinigung dabei zu haben oder lieber einen Platz mit schönen Sanitärräumen anzusteuern für das Wellnessgefühl unterwegs. Es kann auch helfen, die Campingstationen auf der Route nach den Pflegebedürfnissen auszurichten. Primär Frauen kennen die Problematik der unterschiedlichen Anforderungen für: die schnelle Dusche, den Haarwaschtag oder die ausführliche Dusche mit Maske, Rasieren und Co. Je nachdem will man sich auch unter der Dusche Zeit lassen können und wohlfühlen.