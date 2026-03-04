Einzigartige Alternativen zu Campingplätzen: Micro-Camping in Deutschland udn Europa

Badfenster an Badfenster, kaum Platz zum Rangieren und schon gar keine Privatsphäre ‒ ein Campingurlaub während der Hochsaison kann vor allem auf den beliebten Plätzen einige Nachteile mit sich bringen. Das Gefühl von Ölsardinendosen-Camping und Massenabfertigung kann dabei selbst der schönste Platz nicht aufwiegen, und von Erholung kann hier kaum die Rede sein. Warum also nicht einmal etwas Neues ausprobieren?

Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Vermittlungsplattformen, die eine Alternative zum gewöhnlichen Campingurlaub schaffen wollen. Hier werden echte Ruhe, eine Verbindung zur Natur und einzigartige Erlebnisse versprochen. Denn die Stellplatz-Angebote stellen in der Regel Privatpersonen und lokalen Betriebe auf ihren eigenen Grundstücken bereit. Hier gibt es weniger Stellflächen, dafür umso mehr Entspannung. Gerade Landwirte bieten gerne Stellplätze auf ihren Höfen an, inklusive regionaler Spezialitäten und idyllischer Atmosphäre.

Zu beachten ist: nicht auf jedem Platz sind sanitäre Anlagen oder Versorgungsinfrastruktur vorhanden. Die meisten Plattformen haben jedoch umfangreiche Filterfunktionen. Zudem gelten verschiedene Verhaltensregeln und generell ein solidarisches Miteinander zwischen Gast und Gastgeber. promobil hat die interessantesten Reiseführer und Plattformen zusammengetragen.

Angebote in Deutschland 1. Landvergnügen

Seit vielen Jahren ist Landvergnügen ein bewährter und bekannter Klassiker für das Bauernhofcamping. Die Stellplätze befinden sich bei Obst- und Gemüsebauern, Imkern oder auch anderen Hofbetreibern und sind über ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz verteilt. In der neuen App können Camperinnen und Camper direkt mit den Gastgeber*innen in Kontakt treten, Routen planen und verschiedene Filterfunktionen nutzen. Die maximal 24 Stunden langen Aufenthalte werden stets kostenlos angeboten, die Landwirte freuen sich also über einen Besuch ihrer Hofläden.

Madlen Krippendorf Die wohl bekannteste Adresse für alternative Stellplätze ist Landvergnügen.



Konzept: App (digitale Mitgliedschaft, nicht fahrzeuggebunden)

Zahl der Anbieter: mehr als 2.000 ländliche Gastgeber mit Stellplätzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Preis: für ein Jahr 69,90 Euro

2. Blauer Gockel

Wer seinen Urlaub auf einem ländlichen Betrieb in Bayern verbringen möchte, ist bei dieser Plattform genau richtig. Die Onlineplattform Blauer Gockel ist ein Buchungsportal für Ferien auf Bauernhöfen in Franken, im Allgäu, im Bayerischen Wald oder in Oberbayern. Über 1.300 verschiedene Gastgeber, die über den gesamten Freistaat verteilt sind, finden sich hier. Einige bieten auch Wohnungen, Ferienhäuser und Glamping-Zelte an.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: Über 1.300 Betriebe in Bayern

Preis: unterschiedlich je nach Anbieter

3. Nomady

Urlaub in den Bergen gefällig? Dann ist Nomady die perfekte Anlaufstelle! Die Plattform vermittelt Stellplätze bei Privatpersonen und ist auf die Alpenregion fokussiert, ideale Ausgangspunkte für Wanderungen oder Wintersport also. Hier finden sich außerdem Hütten, Glamping-Zelte oder kurzfristige Plätze für eine Nacht in Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich und der Schweiz.

Konzept: Onlineplattform, App

Zahl der Anbieter: Über 1.000 Stellplätze bei ländlichen Gastgebern in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz.

Preis: je nach Stellplatz, einzeln buchbar. Zwischen 6 und 125 Euro. Durchschnittlich ca. 15 Euro.

Einfach irgendwo im nirgendwo legal auf einer Wiese campen? Das funktioniert, wenn man über die richtige Plattform bucht.

4. 1nite Tent

Diese Plattform richtet sich vor allem an Camperinnen und Camper die mit dem Zelt unterwegs sind. Das Besondere: erlaubt ist der stets kostenlose Aufenthalt immer nur für eine Nacht, da die angebotenen Plätze oft Gärten oder Wiesengrundstücke von Privatpersonen sind. Seit seiner Gründung 2018 hat sich dieses spendenbasierte Konzept über ganz Europa und sogar vereinzelt nach Nordamerika und Neuseeland verbreitet.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: über 1.500 Übernachtungsplätze in Deutschland, außerdem vereinzelt in anderen Ländern

Preis: Kostenlos bzw. basiert auf Spenden

5. Hinterland

Die Plattform Hinterland ist vor allem auf naturverbundenes Camping fokussiert. Das Angebot an Stellplätzen, Hütten und Tiny-Häusern erstreckt sich über Deutschland, Dänemark, Schweden, Italien und Österreich. Alternativ zum Selbstsuchen bietet die Plattform auch einige vorgeplante Routen mit besonders schönen Aufenthalten auf Bauernhöfen, Weingütern und anderen privaten Grundstücken an.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: über 2.000 Zelt- und Stellplätze in mehreren Ländern sowie Glamping und Tiny Häuser.

Preis: ab 8 Euro pro Nacht

6. Landsichten

Neben dem umfangreichen Angebot an Ferienhäusern und Wohnungen auf Bauernhöfen hat Landsichten seit einiger Zeit auch Stellplätze im Angebot. Die über 2.000 Unterkünfte sind in ganz Deutschland verteilt und lassen sich nach Kriterien wie Familienurlaub, Winzerhof und Wellness filtern. Umfangreiche Beschreibungen und Bewertungen der Höfe erleichtern dann die Entscheidung.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: über 100 Stellplätze in Deutschland

Preis: ab 10 Euro pro Nacht

7. Roadsurfer Spots

Roadsurfer verbindet das Mieten von Campingbussen neuerdings direkt mit der Suche nach passenden Stellplätzen. Die über 10.000 Übernachtungsmöglichkeiten sind über ganz Europa verteilt und versprechen einzigartige Campingerlebnisse auf Bauernhöfen oder besonders schön gelegenen Stellplätzen.

Roadsurfer/J. Ulbrich/L. Schloesser Einfach herrlich.



Konzept: Onlineplattform, App

Zahl der Anbieter: über 10.000 "handverlesene Camping-Spots" in ganz Europa

Preis: zwischen 0 und 70 Euro pro Nacht

8. You and a View

Diese Vermittlungsplattform hat sich ganz dem authentischen und ruhigen Campingerlebnis verschrieben. Denn: die von Privatpersonen angebotenen Stellplätze dürfen maximal 10 Wohnmobile gleichzeitig beherbergen und garantieren so einen entspannenden Urlaub abseits des Massentourismus. Über 1.500 Stellplätze haben sich dieser Mission bereits verschrieben und bieten echte Erholung von Norddeutschland bis Südspanien.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: 1.500 Plätze in ganz Europa

Preis: ab 10 Euro pro Nacht

9. Van Site

Van Sites Abo-Modell verspricht ein besonders unkompliziertes Campingerlebnis auf Bauernhöfen und anderen Privatgrundstücken in ganz Europa. Für 249 € pro Jahr kann bei über 1.000 Gastgeber*innen ohne zusätzliche Kosten übernachtet werden. Durchschnittlich 3 Stellplätze gibt es hier pro Platz, Ruhe und Erholung garantiert! Neben den teilnehmenden Stellplätzen des Abo-Modells erhält man auch bis zu 50 % Rabatt auf eine Übernachtung bei etwa 2.000 anderen Gastgeber*innen die im Portal eingetragen sind.

VanSite So idyllisch können die Plätez von VanSite sein.



Konzept: Onlineplattform, App

Zahl der Anbieter: 3.000 Stellplätze in Europa, hauptsächlich in Deutschland und Österreich.

Preis: ab 6 Euro pro Nacht, Jahrespass ab 249 Euro.

10. HomeCamper Campspace

Dieser Zusammenschluss mehrerer Vermittlungsseiten verfügt über ein äußerst umfangreiches Angebot an über 75.000 Übernachtungsmöglichkeiten in ganz Europa. Verschiedenste Unterkünfte wie Baumhäuser, Hütten, Glamping-Zelte und Stellplätze auf den Grundstücken von Privatpersonen versprechen erholsamen und naturnahen Urlaub.

Konzept: Onlineplattform, App

Zahl der Anbieter: über 75.000 Stellplätze in ganz Europa

Preis: ab 10 Euro pro Nacht

Internationale Angebote für private Stellplätze 11. Dänemark: Pintrip

Über 300 verschiedene Gastgeber*innen sind im Katalog von Pintrip gelistet. Die Übernachtung auf den Bauernhöfen, Weingütern und anderen lokalen Betrieben ist mit dem Jahresabo stets kostenlos, ein Einkauf in den Hofläden ist aber natürlich gerne gesehen.

Konzept: Buch-/App-Kombination oder nur als App

Zahl der Anbieter: 300 Gastgeber mit rund 750 Stellplätzen in Dänemark

Preis: 51,90 für ein Jahr ab Kaufdatum

12. Frankreich: France Passion

Das französische Pendant zu Landvergnügen heißt France Passion und existiert seit 1993. Hier können einzigartige Aufenthalte bei Winzern, Bauern und Landgasthöfen in ganz Frankreich gefunden und gebucht werden. Perfekt, um die lokale Kulinarik abseits der Urlaubermassen zu erleben. Für 33 € bekommt man den jährlichen France Passion Reiseführer mit Karten und Informationen zu den Stellplätzen, auf welchen dann ein maximal 24 Stunden langer Aufenthalt kostenlos ist. Achtung: hier sind ausschließlich autarke Wohnmobile erlaubt.

Konzept: Reiseführer, Vignette fürs Fahrzeug, begleitende App

Zahl der Anbieter: 2.100 Gastgeber*innen mit Stellplätzen in Frankreich

Preis: für ein Jahr 33 Euro

13. Großbritannien und Irland: Britstop

Bereits seit einigen Jahren bietet Britstop das britische Pendant an. Das Angebot umfasst rund 1.400 Betreiber von kleinen Pubs, Bio-Bauernhöfen oder auch Weingütern. Der Stellplatz darf 24 Stunden belegt werden und auch bei diesem Konzept besteht keine Pflicht zum Kauf lokaler Produkte. Das Angebot richtet sich an autarke Wohnmobilisten und funktioniert ebenfalls im einjährigen Abo-Modell.

Konzept: Onlineplattform/App

Zahl der Anbieter: mehr als 1.400 Gastgeber*innen mit Stellplätzen in Großbritannien und Irland

Preis: 35,20 Pfund für ein Jahr

14. Italien (und Österreich/Slowenien) : Greenstop24 / Schau aufs Land

Christian Gruber-Steffner/Schau aufs Land Auch in Österreich finden sich alternative Stellplätze.



Das italienische Vermittlungsportal Greenstop24 hat sich mit dem österreichischen Pendant schau aufs Land zusammengeschlossen und bietet jetzt Aufenthalte bei 1.600 Bauernhöfen und anderen lokalen Produzenten in den beiden Ländern an. Das Konzept funktioniert ebenfalls über eine jährliche Mitgliedschaft, kostenlose 24-h-Aufenthalte und solidarische Einkäufe der lokalen Spezialitäten.

Konzept: Onlineplattform, Mitgliedsausweis, Offline-PDF-Karten

Zahl der Anbieter: 1.600 Gastgeber*innen in Italien, Österreich, Slowenien, Süddeutschland

Preis: einzelnes Land ab 29,90, Kombi-Paket ab 84,90 für ein Jahr

15. Niederlande: svr.nl

Verein Vekabo mit über 2.000 Unterkünften (Campingplätze, Bed & Breakfast, Heuschober-Plätze, Tipi-Zelte), keine Mitgliedschaft, Buchung direkt über die Website.

16. Portugal: Portugal Easy Camp

Eine etwas andere Herangehensweise hat der Anbieter Portugal Easy Camp. Statt einer Jahresmitgliedschaft kaufen Camper hier ein lokales Willkommens-Paket, in der Regel bestehend aus Wein, Käse oder anderen handwerklichen Produkten, und legen das Abhol- und somit ihr Anreisedatum fest. Die Preise liegen zwischen 10 und 30 Euro. Bei Ankunft wird das bestellte Paket abgeholt und man kann sich auf seinen reservierten Stellplatz für 24 Stunden freuen. Auch hier ist ein autarkes Wohnmobil empfehlenswert.

Konzept: Onlineplattform

Zahl der Anbieter: 50 Betriebe mit Stellplätzen in Portugal

Preis: je nach Stellplatz, einzeln buchbar

17. Schweden: swedestops.eu

Stellplatzführer und App für kostenfreie Übernachtungen bei knapp 110 Gastgebern (Bäckereien, Molkereien, Destillerien, Fischereibetriebe, Bauernhöfe), Preis: 330 SEK (App) und 420 SEK (Reiseführer).

18. Schweiz: PlaceToBee

160 Winzer, Landwirte, Käsereien und andere lokale Betriebe in der Schweiz. Kostenloser, maximal 24 Stunden langer Aufenthalt mit dem Jahresabo ab 74 CHF.