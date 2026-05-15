AlpacaClub im Test 14,90 Euro Deal für Camper

Camping ist längst nicht mehr automatisch günstig: Zubehör, Technik, Ausbauprodukte, Stellplätze und Reiseplanung summieren sich für Wohnwagen- oder Wohnmobilfahrer schnell. Deshalb haben wir uns den AlpacaClub genauer angesehen. Die Mitgliedschaft verspricht Rabatte, bessere Planung, neue Stellplatzideen, exklusive Deals und Vorteile, die unterwegs nützlich sein können. Doch lohnt sich der Club wirklich?

Das bietet der AlpacaClub: über 50 Rabattpartner, darunter Reimo, Obelink, Dometic und Silwy

gratis Stellplatzführer

10 Prozent Rabatt auf AlpacaCamping-Buchungen

steigender Buchungsrabatt mit jedem Mitgliedsjahr

exklusive WhatsApp-Gruppe mit Deals und frühen Stellplatzinfos

Premium-Zugang zur AlpacaCamping-App inklusive Routenplanung Hier geht´s direkt zum AlpacaClub Deal!

Rabatte: stark, wenn man sie nutzt

Im Test zeigt sich: Der AlpacaClub ist mehr als ein Rabattprogramm. Die Rabattwelt ist einer der stärksten Bausteine, weil über 50 Partner aus Camping, Outdoor, Fahrzeugausbau und Reisebedarf dabei sind. Gleichzeitig wird die Vorteilswelt laufend erweitert: Neue Partner, Rabatte und Aktionen halten den Club interessant.

Für Camper ist das relevant, weil immer wieder Anschaffungen anstehen: Kühlbox, Campingmöbel, Geschirr, Solartechnik, Ausbauzubehör oder kleine Helfer für unterwegs. Wer bei einem Partner einkauft, hat den Mitgliedsbeitrag im besten Fall direkt beim ersten Einkauf wieder reingespart.

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Gratis Stellplatzführer: analog, aber praktisch

Positiv fällt auch der jährliche gratis Stellplatzführer auf. Für alle, die gerne blättern, sich inspirieren lassen, markieren und Touren vorbereiten, ist er ein echter Gegenwert zum Anfassen – mit Inspirationen für naturnahe Plätze abseits klassischer Campingplätze. Jedes Mitgliedsjahr gibt es eine Neuauflage gratis.

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Buchungsrabatt: wächst mit jedem Mitgliedsjahr

Wer Stellplätze über AlpacaCamping bucht, profitiert zusätzlich von 10 Prozent Rabatt. Mit jedem weiteren Mitgliedsjahr steigt dieser Vorteil um 2 Prozentpunkte. Das macht sich bemerkbar – ob bei längeren Reisen, Wochenendtrips oder spontanen Kurzaufenthalten.

Im Test wirkt die Mitgliedschaft vor allem durch die Breite an Rabatten, App-Zugang, Reiseführer und Deals sinnvoll.

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WhatsApp-Channel: freiwillig und nützlich

Ein weiterer Pluspunkt ist der exklusive WhatsApp-Channel. Dort werden besondere Angebote, Partner-Deals und Neuigkeiten geteilt, die nicht immer öffentlich verfügbar sind. Außerdem erfahren Mitglieder von neuen Stellplätzen oft früher als andere. Die Nutzung ist freiwillig. Wer gerne besondere Orte entdeckt oder bei guten Angeboten schnell reagiert, bekommt hier Mehrwert.

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Premiumversion der App: hilfreich für unterwegs

Auch der Premium-Zugang zur AlpacaCamping-App überzeugt im Test. Besonders nützlich ist die Routenplanung: Damit lassen sich Stellplätze sowie Ver- und Entsorgungsstationen entlang der Strecke finden. Zusätzlich können Nutzer Favoriten und Listen für Regionen anlegen. Wer unterwegs nicht lange suchen möchte, bekommt hier einen echten Praxisvorteil.

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Preis: promobil-Leser zahlen 14,90 statt 49 Euro

Regulär kostet der AlpacaClub 49 Euro pro Jahr. Für promobil-Leser gibt es über unseren Aktionslink die Mitgliedschaft für nur 14,90 Euro. Durch den Stellplatzführer als Willkommensgeschenk im Wert von 39 Euro gleicht sich der Mitgliedsbeitrag sofort aus. Dazu kommen Rabattwelt, Premium-App, Buchungsvorteile und exklusive Deals.