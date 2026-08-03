UNLTD von SUNLIGHT: Grundrisse, Ausstattung, Start-Angebot bis 31.10.2026

Rebellischer Charakter Die in der Erwin Hymer Group verankerte Marke SUNLIGHT ist bekannt für ihren sportlich-progressiven und durchaus auch etwas rebellischen Charakter. Im Camper Van-Segment sorgen die abenteuergetriebenen IBEX-Modelle und der außergewöhnliche VANLIFE aktuell für ziemlich Furore, aber auch bei den Reisemobilen gibt SUNLIGHT kräftig Gas. Unter anderem präsentieren die Allgäuer mit den vier UNLTD-Modellen spannende, sehr ambitionierte Teilintegrierte, die nicht den klassischen Weg gehen – und die bis zum 31. Oktober 2026 mit einem extrem spannenden Starter-Paket kommen…

UNLTD: Markante Differenzierung Der erste Eindruck bei den vier UNLTD-Modellen? Markant! Sie präsentieren sich bereits optisch nicht als traditionelle Standard-Reisemobile mit ihrem schwarzen Ford Chassis samt Raptor Kühlergrill, schwarzer Markise, schwarzen Alufelgen und den kontrastierenden silbernen Seitenwänden mit dynamischer Beklebung.

SUNLIGHT Schlafen ohne Kletterei: So praktisch sind Einzelbetten in Teilintegrierten wie UNLTD.



Es steckt schon im Namen: UNLTD signalisiert, dass die Fahrzeuge alle Möglichkeiten ausschöpfen wollen. Dementsprechend anspruchsvoll scheint auch die Zielgruppe zu sein – mehr der ambitionierte Athlet als der entspannte Hobbysportler.

Im Innenraum spiegelt sich das unter anderem im klaren Raumkonzept wider: Sportler brauchen viel Bewegungsfreiheit und sie brauchen viel Stauraum für ihre Equipment. Entsprechend hat SUNLIGHT seinen Fokus auf ein offenes, luftiges Wohngefühl gelegt und neben der großen Heckgarage für zahlreiche Stauoptionen auch für große, sperrige Ausrüstung gesorgt.

Die vier Modelle im Überblick Der spannendste Grundriss zeigt sich mit dem T 7033P. Auf seiner agilen Länge von 7 Metern ist das Highlight der Hauptschlafplatz in der Front: Man schläft auf einem bodentief absenkbaren, elektrischen Hubbett. So entsteht ein sensationell großer, offener Wohnraum, der mit der langen Couch-Couch Sitzgruppe sehr loungig wirkt. Dazu kommt ein abtrennbares XXL-Bad und natürlich jede Menge Stauraum im Heck.

Der kompakte T 7003S bleibt ebenfalls unter 7 Meter Länge und wäre die klassischste Grundriss-Variante mit Einzelbetten im Heck, Dinnete und Schwenkbad.

SUNLIGHT Offenes Raumgefühl und klare Linien im SUNLIGHT UNLTD.



Die beiden 7,40 Meter Varianten T 7433S und T 7433Q wiederum präsentieren sich als smarte, komfortable Zweiraumlösungen mit abtrennbarem Raumbad, Couch-Couch Sitzgruppe und großer Heckgarage. Der T 7433S kommt mit Einzelbetten, der T 7433Q mit Queensbett.

Preislich startet die neue UNLTD-Serie ab 65.999€. Obwohl SUNLIGHT im Entry-Segment angesiedelt ist, profitiert die Marke von ihrem Mutterkonzern und kann so zu ihren attraktiven Preisen Top-Qualität und hochwertige "Made in Germany"-Ausstattung bieten. Besonders spannend ist allerdings das aktuelle Angebot zur Markteinführung: Bis zum 31. Oktober 2026 gibt es zu allen vier Neufahrzeugen der UNLTD-Baureihe das Automatikgetriebe geschenkt dazu.

Hier geht es zur UNLTD-Aktion von SUNLIGHT und weiteren Informationen: www.sunlight.de