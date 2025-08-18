Roller Team 2026: Neue Kronos & Livingstone GO Modelle

NEUER KRONOS: DESIGN UND INNOVATION Für die Saison 2026 bringt Roller Team im Einstiegssegment den neuen Kronos auf den Markt, der innen und außen vollkommen neu gestaltet wurde. Die Kronos Modelle sind auf einem Ford Transit Fahrgestell erhältlich. Bei den Alkovenmodellen gibt es zusätzlich die alternative Option, ein Fiat Ducato Fahrgestell zu wählen.

Roller Team Neuer Kronos 2026 mit sportlichem Außendesign.



Die neue Kronos Baureihe zeichnet sich besonders durch den Einsatz moderner, trendiger Farben aus, die sich an den neuesten Trends im Innendesign orientieren: frische, lebendige Töne, die jedem Modell Persönlichkeit und Zeitgeist verleihen. Bei der Gestaltung des Interieurs wurde auf ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Funktionalität geachtet. Das sportliche und moderne Außendesign rundet das Gesamtkonzept des neuen Kronos ab.

Die Produktpalette (neun Teilintegrierte und vier Alkoven) wird außerdem durch zwei neue Grundrisse bereichert: Kronos 266 TL, mit Queensbett und Raumbad sowie der Kronos 287 TL, mit Einzelbetten und Face-to-Face-Sitzgruppe. Beide Modelle sind 7,45 m lang und bieten viel Raum für ein komfortables Reisen.

NEUER LIVINGSTONE GO: DER ELEGANTE EINSTIEG Für alle, die das Reisen im Campervan lieben, präsentiert Roller Team den unübersehbaren neuen Livingstone GO. Das Ergebnis einer sorgfältigen Weiterentwicklung von Design, Materialien und technischen Innovationen.

Roller Team Schickes Außendesign beim Livingstone GO.



Der Livingstone GO zeichnet sich durch seinen modernen und dynamischen Stil, sein schickes Außendesign und durch eine Vielfalt an kostenlosen Ausstattungspaketen aus, die z. B. ein 200-Watt-Solarpanel, zweifarbige Leichtmetallfelgen oder ein 9-Zoll-Touchscreen-Radio beinhalten, um nur einige der Highlights zu nennen. Die vier verschiedenen Livingstone GO Modelle sind auf einem Citroën Jumper Fahrgestell erhältlich und überzeugen durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

WEITERE BAUREIHEN: KONTINUITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT Die Baureihe der kompakten teilintegrierten Fahrzeuge Kronos Fit, welche in den bisherigen drei Grundrissen, mit Längen von 5,99 m, 6,39 m und 6,69 m, auf Ford Transit Fahrgestellen angeboten werden, bleibt auch in der Saison 2026 verfügbar.

Die Bestseller Baureihe Zefiro, wird natürlich auch in der neuen Saison am Start sein: sechs Teilintegrierte auf Fiat Ducato oder Ford Transit Fahrgestellen und zwei Vollintegrierte auf Fiat Ducato Fahrgestellen, mit einer Ausstattung, die maximalen Komfort unter allen Reisebedingungen garantiert. Elegantes Innen- und Außendesign, große Staufächer, lineare Küchenzeile mit großen Auszügen, innovative Badvarianten sowie ein modernes INetX-Bedienpanel, für die intelligente und intuitive Verwaltung der Bordgeräte, runden das Angebot der Zefiro Baureihe ab.

Roller Team Zefiro Vollintegrierte auf Fiat Ducato Fahrgestellen.



Die jeweils sieben Campervan-Modelle der Baureihen Livingstone Sport und Livingstone Advance und das Sondermodell 7 Active, alle auf Fiat Ducato Fahrgestellen, bleiben auch in der neuen Saison im Programm von Roller Team.

Für weitere Informationen, laden Sie hier den Roller Team Katalog herunter.