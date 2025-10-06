NOTIN Malaga JF und Bruges auf Fiat und Mercedes

MALAGA JF: Das teilintegrierte Wohnmobil für all Ihre Abenteuer!

Unter den Spitzenmodellen der Marke gilt der Malaga JF als echtes Erfolgsmodell. Dieses 7,19 Meter lange teilintegrierte Wohnmobil auf Fiat-Chassis bietet eine ideale Konfiguration für anspruchsvolle Reisende. Die clevere Raumaufteilung umfasst Einzelbetten, zahlreiche Stauräume sowie eine großzügige Heckgarage. Jedes Detail wurde durchdacht, um Sie kompromisslos auf all Ihren Reisen zu begleiten.

Die PROGRESS-Reihe, bestehend aus teilintegrierten Modellen auf Fiat-Chassis, bietet eine Vielzahl an Varianten von 6,49 m bis 7,49 m Länge – passend für jeden Bedarf. Diese Fahrzeuge überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, individuell gestaltbare Innenräume sowie eine große Auswahl an Polster- und Vorhangfarben, um ein Interieur ganz nach Ihrem Geschmack zu schaffen.

Eine Mercedes-Reihe, die elegantes Design, kompakte Maße und hochwertige Ausstattung vereint! NOTIN beschränkt sich nicht nur auf Fiat-Chassis. Die Marke bietet auch eine exklusive Reihe teilintegrierter Modelle auf Mercedes-Basis – die EXCLUSIV-Reihe ist konzipiert für Liebhaber außergewöhnlicher Fahrzeuge.

Diese umfasst drei Modelle: Lindau CF, Lindau JF und Bruges, das neueste Modell der Marke.

Mit einer Länge von 6,89 Metern überrascht der Bruges durch sein kompaktes Format und ein optimal genutztes Interieur. Er verfügt über eine voll ausgestattete und funktionale Küche, einen großen Heckkleiderschrank für maximalen Komfort sowie eine XXL-Garage, die sich links über die gesamte Fahrzeughöhe erstreckt. Dieses außergewöhnliche Modell vereint Design, Funktionalität und Alltagstauglichkeit – ideal sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für lange Reisen. Außen kompakt, innen großzügig – mit Wohnbereichen wie zu Hause.

NOTIN GOLDEN WEEKS: Exklusive Angebote, die Sie nicht verpassen sollten! Vom 13. bis 26. Oktober veranstaltet NOTIN die GOLDEN WEEKS – eine außergewöhnliche Aktion bei teilnehmenden Händlern. Zwei Wochen lang profitieren Sie von Sonderkonditionen und exklusiven Angeboten, geltend für eine große Auswahl an Fahrzeugen.