MORELO LOFT ALKOVEN – Luxus Wohnmobil für Familien

Souverän unterwegs – ob Alpenpass, Autobahn oder Altstadtgasse.
Das IVECO Daily Chassis mit 207 PS und 8-Gang-Automatik sorgt für sanftes Gleiten, auch bei voller Beladung. Die Differenzialsperre hinten bietet Grip auf rutschigem Untergrund – ideal für schwierige Stellplätze oder Wintertouren.
Die vollautomatische Hubstützenanlage mit Touchpanel ermöglicht stabiles Nivellieren per Knopfdruck.
Das Sicherheitspaket umfasst Abstandstempomat, Notbremsassistent, Spurhaltewarnung, Traction PLUS mit Bergabfahrhilfe, Lichtautomatik und Regensensor – für entspannte Familienreisen.
Selbst die 16-Zoll-Edelstahl-Radzierblenden setzen stilvolle Akzente.
Wohnkomfort für Groß und Klein:
Die Sitzgruppe mit freischwebendem Ausziehtisch bietet Platz für bis zu sechs Personen – ideal für Spieleabende.
Die Fußbodenheizung sorgt für wohlige Wärme, auch nach kalten Tagen.
Ein elektrisch versenkbarer 32"-TV im Oberschrank bringt Unterhaltung ins Fahrzeug – ob Kinoabend oder Streaming im Alkoven.
Abgerundete Möbelkanten, Soft-Close-Technik und kratzfeste Oberflächen verbinden Design mit Alltagstauglichkeit.
Der Alkoven – Rückzugsort für kleine Entdecker:
Gemütlich, erhöht und mit Höhlencharakter – das fest verbaute Bett ist sofort einsatzbereit.
Und während die Kinder oben schlafen, bleibt der Wohnbereich frei – für entspannte Elternzeit.
Küche mit Stil und Funktion:
Mineralstoff-Arbeitsfläche, hochwertige Einbaugeräte und Soft-Close-Schubladen bieten Komfort wie zuhause.
Ein großer BSH-Kühlschrank, viel Stauraum und robuste Oberflächen machen die Küche familientauglich.
Mit Backofen, Mikrowelle und Nespresso-Maschine sind warme Mahlzeiten und frischer Kaffee jederzeit möglich.
Das durchdachte Schubladensystem mit Vollauszug und Anti-Rutsch sorgt für Ordnung und schnellen Zugriff.
Technik trifft Wohnlichkeit:
Die elektrisch ausfahrbare 6-Meter-Markise mit LED-Beleuchtung schafft auf Knopfdruck Schatten und Atmosphäre.
Innen sorgen Midi-Heki-Dachfenster und Dachklimaanlage mit Fernbedienung für Licht, Luft und angenehme Temperaturen.
Dank Solaranlage (2 × 150 W) und "Energie Lithium-Power"-Paket mit 340 Ah Batterie bleibt der LOFT auch ohne Stromanschluss einsatzbereit – unterstützt durch Wechselrichter, Lader und intelligentes Energiemanagement.
Das zentrale 10″-Borddisplay und das 8″-Navigationssystem mit Android, Apple CarPlay, DAB+, Rückfahrkamera und Soundsystem bieten modernen Bedienkomfort. WLAN, Bluetooth und USB sorgen für Konnektivität auf allen Wegen.