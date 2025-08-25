Markenverzeichnis öffnen
MORELO LOFT ALKOVEN – Luxus Wohnmobil für Familien

MORELO LOFT ALKOVEN
Luxus für Erwachsene, Abenteuer für Kinder

Der MORELO LOFT ALKOVEN bietet bis zu sechs Schlafplätze, extratiefe Oberschränke für Spielzeug & Co. und eine Ausstattung, die selbst bei den Haushaltsgeräten das Niveau einer Einbauküche erreicht. Hochwertige Verarbeitung trifft Familienkomfort – für Urlaubsgefühl ab dem ersten Schritt ins Fahrzeug. Willkommen daheim!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
MORELO
Foto: MORELO

Souverän unterwegs – ob Alpenpass, Autobahn oder Altstadtgasse.

Das IVECO Daily Chassis mit 207 PS und 8-Gang-Automatik sorgt für sanftes Gleiten, auch bei voller Beladung. Die Differenzialsperre hinten bietet Grip auf rutschigem Untergrund – ideal für schwierige Stellplätze oder Wintertouren.

Die vollautomatische Hubstützenanlage mit Touchpanel ermöglicht stabiles Nivellieren per Knopfdruck.

Das Sicherheitspaket umfasst Abstandstempomat, Notbremsassistent, Spurhaltewarnung, Traction PLUS mit Bergabfahrhilfe, Lichtautomatik und Regensensor – für entspannte Familienreisen.

Selbst die 16-Zoll-Edelstahl-Radzierblenden setzen stilvolle Akzente.

Wohnkomfort für Groß und Klein:

Die Sitzgruppe mit freischwebendem Ausziehtisch bietet Platz für bis zu sechs Personen – ideal für Spieleabende.

Die Fußbodenheizung sorgt für wohlige Wärme, auch nach kalten Tagen.

MORELO
MORELO

Stilvolle Sitzgruppe für gemeinsame Familienmomente.

Ein elektrisch versenkbarer 32"-TV im Oberschrank bringt Unterhaltung ins Fahrzeug – ob Kinoabend oder Streaming im Alkoven.

Abgerundete Möbelkanten, Soft-Close-Technik und kratzfeste Oberflächen verbinden Design mit Alltagstauglichkeit.

Der Alkoven – Rückzugsort für kleine Entdecker:

Gemütlich, erhöht und mit Höhlencharakter – das fest verbaute Bett ist sofort einsatzbereit.

Und während die Kinder oben schlafen, bleibt der Wohnbereich frei – für entspannte Elternzeit.

MORELO
MORELO

Alkovenbett mit Höhlencharakter für kleine Entdecker.

Küche mit Stil und Funktion:

Mineralstoff-Arbeitsfläche, hochwertige Einbaugeräte und Soft-Close-Schubladen bieten Komfort wie zuhause.

Ein großer BSH-Kühlschrank, viel Stauraum und robuste Oberflächen machen die Küche familientauglich.

Mit Backofen, Mikrowelle und Nespresso-Maschine sind warme Mahlzeiten und frischer Kaffee jederzeit möglich.

Das durchdachte Schubladensystem mit Vollauszug und Anti-Rutsch sorgt für Ordnung und schnellen Zugriff.

Technik trifft Wohnlichkeit:

Die elektrisch ausfahrbare 6-Meter-Markise mit LED-Beleuchtung schafft auf Knopfdruck Schatten und Atmosphäre.

Innen sorgen Midi-Heki-Dachfenster und Dachklimaanlage mit Fernbedienung für Licht, Luft und angenehme Temperaturen.

Dank Solaranlage (2 × 150 W) und "Energie Lithium-Power"-Paket mit 340 Ah Batterie bleibt der LOFT auch ohne Stromanschluss einsatzbereit – unterstützt durch Wechselrichter, Lader und intelligentes Energiemanagement.

Das zentrale 10″-Borddisplay und das 8″-Navigationssystem mit Android, Apple CarPlay, DAB+, Rückfahrkamera und Soundsystem bieten modernen Bedienkomfort. WLAN, Bluetooth und USB sorgen für Konnektivität auf allen Wegen.