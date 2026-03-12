Mobilvetta Kea Baureihe Design Raumgefühl Grundrisse

Zeitgemäßer und eleganter Stil Die Kea-Baureihe von Mobilvetta zeichnet sich durch einen zeitgemäßen und eleganten Stil aus, der durch vertikale, klare und essentielle Linien geprägt ist. Die Farbpalette spielt mit Kontrasten und schafft helle und dynamische Räume. Das Design fügt sich nahtlos in das "Family-Feeling” der Kea Kompakt-Baureihe ein und greift die Vision des Konzeptfahrzeugs Fluideen auf, das einen Meilenstein in der Entwicklung der Marke darstellt.

Mobilvetta Gourmet-Momente unterwegs: Die Kea Küche verbindet edle Oberflächen mit cleveren Details für entspanntes Kochen auf Reisen.



Die Wahl der Materialien trägt entscheidend zur Identität der Räume bei: Acrylstein, der sowohl in der Küche als auch im Bad Verwendung findet und wegen seiner Ästhetik sowie seiner Praktikabilität geschätzt wird, sowie Holzlamellen mit integrierten vertikalen LEDs, die den Eingangsbereich sowie den Schlafbereich charakterisieren und die Höhe der Räume betonen.

Funktionales Design Design ist jedoch nicht nur Formensprache, sondern auch funktionales Design. Die Räume sind so konzipiert, dass jeder Zentimeter optimal genutzt wird: Flexible Wohnlösungen, multifunktionale Räume und vielseitige Accessoires tragen zu einem hohen ergonomischen Komfort bei.

In den Teilintegrierten Kea P kommt dieser Ansatz im "Full Space Living Concept” zum Ausdruck: Die Fahrerkabine und der Wohnbereich verschmelzen dank der durchgehenden Gestaltung der Hängeschränke und des kompakten Übergangs, ohne optische Unterbrechungen, zu einem einzigen offenen Raum.

In der Küche umfasst das modulare Zubehörsystem, eine multifunktionale Spülbeckenabdeckung, ein in die Küchenarbeitsplatte integriertes Ablagefach mit Deckel und einen gesonderten Gewürzhalter.

Das natürliche Licht fällt durch die großen Fenster sowie durch die zahlreichen Dachluken herein und sorgt für ein intensives Gefühl von Wohlbefinden und Entspannung, während die dezente wie auch elegante LED-Beleuchtung, für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Vier Grundrisse, eine Philosophie Die Kea-Baureihe von Mobilvetta umfasst vier Grundrisse, die alle 7,47 Meter lang sind: zwei Vollintegrierte, Kea I 86 und Kea I 90, und zwei Teilintegrierte, Kea P 86 und Kea P 90, die mit oder auch ohne Hubbett erhältlich sind.

Mobilvetta Der Mobilvetta Kea I 90 bietet auf Wunsch ein höhenverstellbares Queensbett.



Alle Modelle bieten einen großzügigen Wohnbereich mit einer "Face-to-Face"-Sitzgruppe, eine lineare Küche und ein Badezimmer mit separater Dusche. Sie unterscheiden sich im Schlafbereich: Kea I 90 und Kea P 90 bieten ein höhenverstellbares Queensbett, mit dem das Garagenvolumen bzw. die Einstiegshöhe des Betts, je nach Bedarf angepasst werden kann; Kea I 86 und Kea P 86 verfügen über jeweils zwei Meter lange Einzelbetten, die auch in ein großes Doppelbett transformiert werden können.

Die Entwicklung des Designs von Mobilvetta Für Mobilvetta ist das Design eine der Säulen der Produktentwicklung. Der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg – dessen Meilenstein die Entwicklung des Konzeptfahrzeugs Fluideen darstellt – zielt darauf ab, neue Formen zu erforschen, Trends vorwegzunehmen und zukunftsweisende Antworten auf die Bedürfnisse eines Publikums zu geben, das zunehmend auf die Qualität des Wohnerlebnisses achtet. In der Kea-Baureihe nimmt diese Vision sowohl im Innen- als auch im Außendesign Gestalt an, in denen Ästhetik, Innovation und Funktionalität in einem konsistenten Dialog stehen.