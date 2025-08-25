Malibu relax Campervan – Komfort trifft Flexibilität

Der Malibu relax eröffnet neue Möglichkeiten für flexible und stilvolle Mobilität. Dieses Modell kombiniert großzügigen Raum mit cleveren Details und einem modernen Interieur – perfekt für spontane Städtetrips ebenso wie für ausgedehnte Reisen.

Schon beim Einsteigen fällt der breite Eingangsbereich auf, der für viel Bewegungsfreiheit sorgt und maximalen Komfort beim Ein- und Ausstieg bietet. Im Innenraum überzeugt der exklusive Coupé-Ausbau des Fahrerhauses durch eine beeindruckende Kopffreiheit. Die klare Linienführung des Innendesigns schafft eine entspannte Atmosphäre, während hochwertige Materialien und die von Malibu gewohnt präzise Verarbeitung das Ambiente unterstreichen.

Der Malibu relax bildet einen attraktiven Einstieg in die Welt der Malibu Campervans. Das Modell basiert auf dem bewährten Fiat Ducato und verbindet komfortables Fahrgefühl mit Alltagstauglichkeit. Mit einer Länge von 6,36 Meter und 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bleibt der Malibu relax handlich und führerscheinfreundlich. Zwei Motorisierungen stehen zur Wahl, ebenso wie Schaltgetriebe und 8-Gang-Automatik.

Das Interieur des Malibu relax ist durchdacht und auf Komfort ausgerichtet: Hinter dem geräumigen Eingangsbereich erwarten Sie eine großzügige Sitzgruppe mit drehbaren Frontsitzen, ein neu gestaltetes Bad, eine funktionelle Küche und bequeme Längseinzelbetten mit über zwei Metern Liegelänge machen das Reisen und Wohnen angenehm. Viel Stauraum findet sich in den großen Dachstauschränken und unter den Längseinzelbetten.

Das elegante Erscheinungsbild wird durch hochwertige Premium-Fenster und der neuen Stilwelt aurelia mit dem Möbeldekor Modern-Nussbaum abgerundet, das mit seiner Maserung für Wohnlichkeit sorgt. Die offene Blickachse vom Eingang bis zum Heck unterstreicht das großzügige Raumgefühl.

Drei Ausstattungslinien bieten für verschiedene Ansprüche das Richtige:

Active: Funktionale und aufs Wesentliche reduzierte Ausstattung

Ambition: Komfortabel und bedarfsgerechte Ausstattung

Exclusive: Umfangreiche Ausstattung, bei der keine Wünsche offen bleiben Jede Linie lässt sich durch festgelegte Zubehöroptionen ergänzen.

Der Malibu relax zeigt, wie Komfort, modernes Design und variable Nutzung Hand in Hand gehen können. Wer auf der Suche nach einem flexiblen, stilvollen Begleiter für Reisen und Alltag ist, findet hier neue Möglichkeiten für entspannte Momente unterwegs.