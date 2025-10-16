KNAUS BOXTIME: Der innovative Camper Van für deine Reisen

Mit dem neuen BOXTIME präsentiert KNAUS einen Camper Van, der frischen Wind in die Welt des mobilen Reisens bringt. Sein Anspruch: Freiheit auf moderne Weise erlebbar machen – mit einem Konzept, das Komfort, Funktionalität und Design perfekt vereint.

Innovative LightWeight-Technology Das Herzstück des BOXTIME ist die KNAUS LightWeight-Technology. Sie schafft mehr Raum und neue Möglichkeiten, sorgt für ein konstant angenehmes Raumklima und bietet Ihnen zugleich volle Zuladung bei reduziertem Gewicht. Dazu trägt die optimierte Bauweise auch zu einer verbesserten Schall- und Wärmedämmung bei – für mehr Erholung und ungetrübten Reisekomfort. So vereint der BOXTIME Leichtigkeit, Funktionalität und Wohlfühlatmosphäre auf einzigartige Weise.

XL-Bad mit Schwenkwand Ein weiteres Highlight ist das durchdachte Badkonzept. Die Schwenkwand verwandelt den Raum im Handumdrehen vom Waschbereich in eine vollwertige Dusche – platzsparend, komfortabel und elegant gelöst. So bietet der BOXTIME ein Höchstmaß an Alltagstauglichkeit, auch fernab der gewohnten Infrastruktur.

Hochwertige Verarbeitung Von der Küche über den Wohnbereich bis hin zum Schlafraum überzeugt der BOXTIME mit einer Ausstattung, die Funktionalität und Design harmonisch verbindet. Jedes Detail ist präzise verarbeitet, jede Lösung konsequent durchdacht. Klare Linien, hochwertige Materialien und smarte Stauraumkonzepte prägen den Innenraum und schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, die sofort überzeugt.

KNAUS Der einladende Ess- und Lounge-Bereich im KNAUS BOXTIME, der für entspannte Mahlzeiten oder Treffen mit Blick auf die umliegende Landschaft gestaltet ist.



Thermisch & akustisch isoliert Ob heiße Sommertage, kühle Herbstnächte oder regnerische Frühlingstouren: Dank seiner hochwertigen Isolierung bleibt es im BOXTIME angenehm temperiert und ruhig. Die akustische Dämmung sorgt dafür, dass Sie selbst in lebhafter Umgebung ungestört entspannen können.

Dynamisches Exterieur Auch außen setzt der BOXTIME ein klares Statement. Sein markantes, sportliches Design verleiht dem Camper Van einen unverwechselbaren Charakter. Dynamische Linien und moderne Details machen ihn nicht nur zu einem funktionalen Fahrzeug, sondern auch zu einem echten Blickfang auf jeder Reise.