Kann man bei Wohnmobilen & Campingbussen 2027 ein gutes Geschäft machen?

Viele Hersteller setzen 2027 auf ein Konzept, das bei Kaufinteressenten gut ankommt: solide Ausstattung zu vergleichsweise fairen Preisen. Editionsmodelle, gestraffte Baureihen und durchdachte Pakete sollen den Einstieg erleichtern.

Allerdings lohnt ein genauer Blick: Niedrige Einstiegspreise bedeuten nicht automatisch ein günstiges Gesamtpaket. Pflichtpakete und wichtige Extras können den Endpreis erhöhen. Essenzielle Ausstattungsmerkmale wie eine Fahrerhaus-Verdunkelung oder ein beheizbarer Abwassertank sind bei manchen Modellen nur gegen Aufpreis erhältlich.

1. Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2027) Das Editionsmodell des CaraCompact von Weinsberg mit dem Zusatznamen Pepper ist eines der erfolgreichsten teilintegrierten Reisemobile Europas. Das Unternehmen setzt auf ein cleveres Einsteigerpaket – diesmal basierend auf dem bewährten Querbett-Modell in der kürzesten Version. Neben den beiden 6,75 Meter langen Grundrissen gibt es den Pepper jetzt auch in einer Kurz-Version: den CaraCompact Edition Pepper 580 MEG mit 6,30 Meter Länge.

Serienausstattung: Die Serienausstattung umfasst unter anderem GFK-Dach, 3-Flamm-Kocher, Keramik-Toilette und Duschraum. Bei der Sicherheit gehören Features wie die Rückfahrkamera, Airbags und das Reifendruck-Kontrollsystem zur Serienausstattung.

Mit serienmäßigen 165 PS ist das Fahrzeug gut motorisiert und verfügt trotz seiner üppigen Serienausstattung über ausreichend Stauraum.

Pakete und Extras: Das Konzept des CaraCompact Edition Pepper geht auf – es ist ein Reisemobil, bei dem Sie nur noch wenig hinzubestellen müssen, da die Serienausstattung sehr gut durchdacht und umfangreich ist.

Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Länge: 6,30 m (580 MEG) / 6,75 m (600er-Modelle)

6,30 m (580 MEG) / 6,75 m (600er-Modelle) Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis: ab 64.990 Euro (600 MEG)

2. Adria Compact DC (2027) Der neue Adria Compact DC zeigt: Großer Komfort braucht nicht viel Platz. Die Teilintegrierten-Baureihe ist nur 2,12 Meter breit. Die beiden Einzelbetten-Grundrisse ergänzt Adria 2027 um ein Modell mit einem höhenverstellbaren Queensbett.

Serienausstattung: Der TI-Van Adria Compact bringt 2027 in Serie eine Dieselheizung und Lithium-Batterie mit. Die serienmäßige Truma Combi D4 Dieselheizung nutzt den Kraftstofftank des Basisfahrzeugs. Die 100-Ah-Lithium-Batterie lädt schneller, hält länger und wiegt weniger als herkömmliche Batterien.

Dank eines Panoramafensters ist der Wohnbereich des Compact DC sehr hell. Die Küche ist mit einem Kompressorkühlschrank (84 l, optional 149 l) ausgestattet.

Optionale Extras: Wer das Automatikgetriebe möchte, muss das Pack "Luxe" für 3.690 Euro dazubestellen. Auch Rückfahrkamera, Solarpanel und eine zweite Batterie kosten extra.

Optional gibt es sogar einen Backofen und eine Kaffeemaschine. Mit der optionalen Truma Aventa Comfort Klimaanlage bleibt es auch an heißen Tagen kühl.

Basis: Fiat Ducato / Citroën Jumper

Fiat Ducato / Citroën Jumper Maße: 7,12 m Länge, 2,12 m Breite

7,12 m Länge, 2,12 m Breite Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis: ab 72.290 Euro (Citroën-Basis) / ab 74.890 Euro (Fiat-Basis) 3. Giottiline Giottivan 54 TY "Be Young" (2027)

Der italienische Hersteller Giottiline legt nach: Mit dem Giottivan 54 TY bringt er das zweite Modell seiner "Be Young"-Sonderedition auf den Markt. Das Unternehmen setzt auf ein cleveres Einsteigerpaket.

Mit dem 54 TY spricht Giottiline gezielt junge Camping-Fans, Einsteiger und alle an, die ein reisefertiges Fahrzeug ohne Kompromisse bei der Ausstattung suchen. Der neue 54 TY baut auf der kürzesten Karosserievariante (L1) der Stellantis-Fahrzeuge auf – mit nur 5,41 Metern Länge. Zur Wahl stehen der Citroën Jumper oder der Peugeot Boxer.

Serienausstattung: Das Basisfahrzeug ist ein Citroën Jumper oder Peugeot Boxer mit 120 PS (optional 140 PS). Zur Serienausstattung gehören Truma Combi Gas-Heizung, Kompressorkühlschrank, Isofix, Markise und Seitz-Rahmenfenster.

Die Küche beinhaltet einen Kühlschrank mit 90 Liter Volumen, eine Edelstahlspüle sowie einen Zwei-Flammen-Kocher mit Piezozündung. Die Arbeitsfläche ist bei Bedarf mittels eines Klappbretts erweiterbar. Stauräume bieten drei Schubfächer mit Soft-Close-Funktion sowie zwei Hängeschränke über dem Kochbereich.

Das Festbad besticht durch eine intelligente Raumaufteilung. Hier wurde jeder Zentimeter ausgenutzt, um genügend Stau- und Ablagefläche zu schaffen. Die Kassettentoilette gewährleistet mit ihrem 18-Liter-Tank, dass die Reise bis zur nächsten Entsorgungsstation etwas länger dauern darf.

Basis: Citroën Jumper / Peugeot Boxer

Citroën Jumper / Peugeot Boxer Maße: 5,41 m Länge, 2,05 m Breite

5,41 m Länge, 2,05 m Breite Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis: ab 46.800 Euro