Hymer B-MC 2025 – neue Maßstäbe für Luxus, Design & Technik

Mit der neuen Hymer B-Klasse ModernComfort (B-MC) setzt der Hersteller aus Bad Waldsee erneut Maßstäbe für stilvolles Reisen. Das Modell vereint Design, Technik und Komfort auf höchstem Niveau – und zeigt eindrucksvoll, wie luxuriös mobiles Wohnen heute aussehen kann.

Reisen in Vollendung Die neue Generation der B-Klasse ModernComfort ist ein Reisemobil, das Eleganz und Funktionalität gekonnt miteinander verbindet. Hymer spricht von einem Fahrzeug, das "Ästhetik und Komfort in Perfektion" vereint – geschaffen für Menschen, die unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen.

Christian Bauer, Vorsitzender der Hymer-Geschäftsführung, bringt es auf den Punkt: "Der neue Hymer B-MC ist durchdacht bis ins kleinste Detail und geschaffen für Reisende, die Design und (Fahr-)Komfort auf höchstem Niveau erwarten."

Wohnkomfort mit Charakter Im Innenraum präsentiert sich der B-MC so wohnlich wie stilvoll. Zwei Interieurwelten stehen zur Wahl: "Rochefort Nuss" mit edler, dunkler Holzoptik und "Matara Teak" mit hellen, modernen Akzenten. Beide Varianten schaffen ein großzügiges, harmonisches Raumgefühl – unterstützt durch klare Linien, hochwertige Materialien und feine Details.

Hymer Durch das Vier-Zonen-Lichtkonzept werden funktionale und atmosphärische Lichtquellen intelligent kombiniert – für stilvolle Akzente zu jeder Tageszeit.



Ein integriertes Hub-Bett, flexible Stauraumlösungen und eine ergonomisch gestaltete Küche mit angenehmer Haptik machen den Innenraum zu einem echten Wohlfühlort. Das neue Vier-Zonen-Lichtkonzept kombiniert funktionale und stimmungsvolle Beleuchtung und sorgt so zu jeder Tageszeit für das passende Ambiente.

Ein Bad mit Spa-Flair Besonderes Augenmerk hat Hymer auf den neu gestalteten Badbereich gelegt. Eine großzügige Dusche aus wasserresistentem Leichtbaumaterial, integrierte Ablageflächen und indirekte Beleuchtung verwandeln das Badezimmer in einen stilvollen Rückzugsort mit Spa-Charakter – ein echtes Highlight für alle, die auf Reisen nicht auf Komfort verzichten wollen.

Technologie, die Freiraum schafft Auch technisch setzt der B-MC neue Standards. Das Modell basiert auf dem Mercedes-Benz Sprinter und nutzt das mehrfach ausgezeichnete Hymer SLC-Chassis (Super-Light-Chassis). Dank tiefem Schwerpunkt, Doppelboden und flachem Unterboden bietet es hohe Fahrstabilität und optimalen Stauraum.

Die aerodynamisch optimierte Bauweise reduziert Verbrauch und Geräusche, während eine leistungsstarke Isolierung, leise Heiztechnik und intelligente Belüftungssysteme für angenehmes Klima sorgen – egal ob im Sommer oder Winter.

Hymer Das Modell basiert auf dem Mercedes-Benz Sprinter.



Neu und serienmäßig an Bord sind unter anderem:

ein leistungsstarker Kompressor-Kühlschrank ,

, eine elektrische Zentralverriegelung der Küche ,

, eine Druckwasserpumpe für konstanten Wasserdruck sowie

für konstanten Wasserdruck sowie eine kapazitive Wasserstandsanzeige mit präziser 1%-Darstellung. So wirkt Technik unauffällig im Hintergrund – der Komfort dagegen ist jederzeit spürbar.

Außen mit klarer Signatur Auch das äußere Design wurde überarbeitet. Klare Linien, flächenbündige Klappen für Strom und Wasser, elegante Schwarz-Hochglanz-Elemente sowie eine neu gestaltete Bug- und Heckpartie verleihen dem B-MC eine kraftvolle, moderne Optik. Das Design ist selbstbewusst und zeitlos – ein echter Hingucker auf jedem Stellplatz.

Smart und intuitiv vernetzt Mit der Hymer Connect App wird das Reisen noch komfortabler. Über Smartphone oder Tablet lassen sich Temperatur, Licht, Wasserstand und viele weitere Fahrzeugfunktionen zentral steuern. Individuell speicherbare Einstellungen ermöglichen es, das persönliche Wohlfühlambiente jederzeit per Knopfdruck wiederherzustellen.

Hymer Dank der Hymer Connect App lässt sich so gut wie alles im Wohnmobil bequem vom Smartphone aus steuern.

Für noch mehr Unabhängigkeit bietet Hymer zwei Autarkiepakete mit Wechselrichtern und bis zu vier Batteriemodulen – ideal für alle, die gern autark unterwegs sind.

Zwei Varianten, ein Anspruch Die neue B-Klasse ModernComfort ist sowohl als integrierte (I) als auch als teilintegrierte (T) Version erhältlich. Damit bietet Hymer maximale Flexibilität bei Stil, Ausstattung und Raumgefühl. Beide Varianten eint der hohe Anspruch an Qualität, Komfort und Design.

Ab September 2025 stehen die neuen Modelle bei den Händlern – zu einem Grundpreis von 141.000 Euro (I) beziehungsweise 122.500 Euro (T).