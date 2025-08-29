GIOTTILINE Siena 485, CX66 & 64G – kompakte Modelle 2025 mit Komfort

Drei Modelle, drei Konzepte – und jede Menge Reisekomfort auf kompaktem Raum.

GIOTTILINE SIENA 485 Der neue GIOTTILINE Siena 485 ist ein echter Allrounder unter den Alkovenmobilen. Er kombiniert Platz für fünf Reisende, ein großzügiges Raumgefühl und durchdachten Komfort auf nur 6,99 m Länge. Außen zeigt er sich mit eleganten Linien und aerodynamischem Design, innen glänzt er mit intelligenter Raumaufteilung, hochwertigen Materialien und moderner Technik. Besonders praktisch: der auf 60 Liter vergrößerte Kraftstofftank, der längere Etappen ermöglicht.

Auch beim Innenleben wurde an alles gedacht: Eine funktionale Küche mit 135-Liter-Kühlschrank, ein bequemes Alkovenbett, ein Schlafplatz in der Dinette und zwei Einzelbetten im Heck, die sich bei Bedarf zum Doppelbett verbinden lassen. Die 133 cm hohe Heckgarage bietet genügend Stauraum – ideal für Fahrräder, Campingausrüstung oder sperriges Gepäck. Der Siena 485 bietet eine klare Botschaft: Kompakt reisen – ohne Kompromisse.

GIOTTILINE COMPACT CX66 Mit seinen kompakten Maßen von 6,60 m Länge und 2,15 m Breite ist der neue Compact CX66 ein echter Stadtflitzer mit Wohnmobilkomfort. Die auf vier Personen ausgelegte Wohnlösung punktet durch ihr modernes Äußeres mit klaren Linien und ihre Wendigkeit. Neuheiten wie eine HD-Rückfahrkamera, eine neue 2-Punkt-Aufbautür mit versenkbarem Griff und eine erhöhte Innenhöhe machen den CX66 zum Liebling für urbane Reisende.

Innen wird der Platz clever genutzt: Eine neue Küche mit 140-Liter-Kühlschrank, zahlreiche Staufächer und eine variable Schlafkonfiguration sorgen für maximale Flexibilität. Zwei Einzelbetten im Heck, ein Bett in der Dinette und optional ein elektrisches Hubbett machen den CX66 zur optimalen Wahl für Paare und kleine Familien, die ein kompaktes Reisemobil mit hohem Stilfaktor suchen.

GIOTTIVAN 64G Der neue GiottiVan 64G setzt neue Maßstäbe im Segment der Kastenwagen. Mit einer Länge von 6,36 Metern ist er das größte Modell seiner Baureihe – und dabei unglaublich flexibel. Die Zulassung für vier Personen, sein intelligentes Raumkonzept und das elegante Interieur machen ihn zum optimalen Begleiter für Individualisten, die Freiheit und Funktionalität lieben.

