FRANKIA NOW & NEO: Die neuen Maßstäbe in 3,5-Tonner Wohnmobilen

Die Entscheidung für ein teilintegriertes Wohnmobil mit 3,5 Tonnen ist für viele ein Schritt in Richtung Fahrvergnügen und Freiheit. Es lässt sich mit Führerschein Klasse B fahren und punktet mit günstigen Betriebskosten. FRANKIA geht mit seinen Leichtgewichten einen Schritt weiter und hebt die 3,5-Tonner in Sachen Raumgefühl, Komfort und Luxus auf ein ganz neues Niveau: Mit den Modellreihen FRANKIA NOW auf Fiat-Ducato-Basis sowie FRANKIA NEO auf Mercedes-Benz-Basis setzt der Premiumhersteller wieder einmal Maßstäbe in Design, Komfort, Qualität "Made in Germany" und definiert damit die Benchmark bei teilintegrierten 3,5-Tonnern.

Beide Baureihen verbinden moderne Designelemente wie freie Blickachsen, indirekte Beleuchtung und organische Formen mit ausgewählten Farbkonzepten – so zeigt FRANKIA, wie die Zukunft des mobilen Reisens aussieht. Individualisierung wird in beiden Modellen großgeschrieben: Dank der Styles Sun, Ocean und Peach entstehen einmalige Reise- und Wohnwelten, die sowohl im Interieur als auch im Exterieur konsequent fortgeführt werden. Edle Details wie schwarze Armaturen und elegante Oberflächen prägen das hochwertige Ambiente. Für ein Plus an Komfort sorgen Polsterungen und Kissen vom Premiumhersteller Rohleder®. Und auch in Sachen Wohlfühlklima setzt FRANKIA Maßstäbe: Die Heizung CombiNeo von Truma liefert in beiden Baureihen schnell und effizient Wärme sowie Warmwasser.

Trendsetter: FRANKIA NOW auf Fiat-Ducato

Der FRANKIA NOW 7.0 L empfiehlt sich als ideales Raumwunder für Paare und Familien. Bis zu vier Personen stehen Gurtsitzplätze zur Verfügung, der flexible Grundriss bietet wahlweise ein Hubbett über der Sitzgruppe oder einen Bugausbau. Die beeindruckende Stehhöhe von 2,13 Metern unterstreicht das großzügige Raumgefühl, das durch das innovative Lichtkonzept noch betont wird. Smart im Detail: Das 2-in-1-Bad präsentiert sich in edler Optik, ein großer Kühlschrank (bis 138 Liter) lässt sich mit dem innovativen NOW-Tower ergänzen. Zum gelungenen Gesamteindruck tragen smarte Lösungen wie der variable Tisch – dreh-, höhenverstellbar und asymmetrisch faltbar – sowie die Multifunktionsbox bei, die als Sitzhocker, Fußablage oder Staufach fungiert. Erhältlich ist der FRANKIA NOW mit einer umfangreichen Serienausstattung ab 76.900 Euro.

Raumwunder: FRANKIA NEO auf Mercedes-Benz