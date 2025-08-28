FRANKIA NOCTRA Cruiser 7.6 L – Luxuswohnmobil mit neuem Design & Komfort

"Der teilintegrierte NOCTRA Cruiser 7.6 L schlägt nicht nur ein neues Kapitel auf – der revolutionäre 4,5-Tonner ist das erste Modell unserer nächsten Generation. Mit ihr brechen wir in ein neues Zeitalter auf – insbesondere in Design, Komfort und Qualität. Dafür wurde alles auf Null gesetzt. Alles überdacht, neu konzipiert und Bewährtes optimiert", schwärmt Konstantin Döhler, Managing Director Frankia-GP GmbH

Weltpremiere feiert der innovative Teilintegrierte NOCTRA Cruiser 7.6 L vom 29. August bis 7. September 2025 während des Caravan Salons in Düsseldorf (Halle 17). Alle FRANKIA Messehighlights können hier erkundet werden!

Der NOCTRA revolutioniert Design und Komfort im Luxusbereich Schon auf den ersten Blick setzt der FRANKIA NOCTRA ein klares Design-Statement: markantes Heck, BridgeLight und optionales Panorama-Heckfenster. Reisende können zwischen zwei luxuriösen Außendesigns wählen. Auch im Innenraum geht FRANKIA neue Wege: Mit einem modernen Mix-&-Match-Prinzip und angesagten Akzentfarben entsteht ein Wohngefühl, das individuell wie zeitlos ist.

Als Pionier des Doppelbodens hebt FRANKIA dieses Konzept nun auf ein neues Level. Die neu durchdachte Struktur sorgt für noch mehr Ordnung, Platz und leichteren Zugang mit klar definierten Bereichen für Technik, Heizung, Stauraum und Wasser. Ein echtes Highlight ist das besonders große, durchgängige Stauraumfach, das sich auf Wunsch beidseitig mit einem komfortablen Auszugssystem erweitern lässt. So wird jeder Zentimeter optimal genutzt, für Reisen ohne Kompromisse.

Frankia-GP GmbH Highlight im neuen Doppelboden: das große, durchgängige Stauraumfach – optional mit Touch-Öffnung und Auszugssystem.



NEXT-LEVEL-LIVING – Bewährtes neu denken und noch besser machen Im FRANKIA NOCTRA genießen Reisende den Ausblick durch ein riesiges optionales Panoramafenster über den Längsbetten. Der Einstieg zu den Betten wird durch ein Stufensystem mit Schienen noch einfacher. Auch in Sachen Raumbad war FRANKIA schon immer Vorreiter: Einst von FRANKIA erfunden, hat der Hersteller das Raumbad exklusiv für den NOCTRA "frisch" konzipiert, mit vielen cleveren Details versehen und mit einem neuen Design ausgestattet. Besondere Komfort-Features: die bodengleiche Dusche, ein Wellness-Duschkopf, der Waschtisch aus hochwertigem Mineralwerkstoff und der neue Spiegelschrank. Auch die Küche setzt neue Maßstäbe: Highlights hier sind der monolithische Küchenblock mit viel Tiefe und der raumhohe Apothekerauszug.