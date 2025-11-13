FRANKIA Gewinnspiel

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage wünschen sich 56 Prozent der Befragten, einmal mit einem Reisemobil oder Caravan auf Tour zu gehen. Diesen Traum machen jetzt promobil und der Premiumhersteller FRANKIA wahr: Unter allen Teilnehmern wird ein zweiwöchiger Campingurlaub in einem hochwertigen FRANKIA-Reisemobil für zwei Urlaubende verlost – inklusive 2.000 Euro Urlaubsgeld.

Drei Modelle, drei Charaktere FRANKIA NOW – kompakt und clever

FRANKIA Der FRANKIA NOW überrascht mit viel Raumgefühl.

Der NOW ist das leichteste Modell der FRANKIA-Familie. Mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf Fiat-Ducato-Basis ist er auch mit dem normalen Führerschein fahrbar. Trotz rund sieben Metern Länge überrascht er mit großzügigem Raumgefühl, einer Stehhöhe von 2,13 Metern und praktischen Details. Die indirekte Beleuchtung sorgt für modernes Ambiente, und fehlende Hängeschränke schaffen Luft und Weite. Perfekt für Paare, die Mobilität und Design schätzen.

FRANKIA NEO – modern und komfortabel

FRANKIA Der FRANKIA NEO begeistert mit Stil und Komfort.

Seit fünf Jahren rollt der NEO erfolgreich auf Mercedes-Sprinter-Basis. Zum Modelljahr 2026 wurden das Innen- und Außendesign überarbeitet: mehr Eleganz, neue Akzentfarben, wohnlichere Materialien. Mit seinen 2,24 Metern Breite bleibt er wendig, bietet aber dank Doppelboden reichlich Stauraum und gute Isolierung. Wer beim Campen Wert auf Stil, Technik und Fahrkomfort legt, findet hier sein mobiles Zuhause.

FRANKIA NOCTRA – Luxus auf vier Rädern

FRANKIA Die Straße ruft – mit dem FRANKIA NOCTRA.



Das neue Flaggschiff der Marke, der NOCTRA, markiert die Oberklasse unter den Teilintegrierten. Wahlweise auf Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter, glänzt der 4,5-Tonner mit Warmwasserheizung, cleverem Doppelboden und edlem Interieur. Griffloses Möbeldesign, stimmige Lichtakzente und hochwertige Materialien sorgen für exklusives Reisegefühl. Ideal für alle, die Komfort und Freiheit nicht gegeneinander aufrechnen wollen.

Ein Urlaub im Reisemobil ist mehr als nur Reisen – es ist ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit und Entschleunigung. Mit dem Gewinnspiel von promobil und FRANKIA wird genau dieses Lebensgefühl greifbar. Ob kompakt im NOW, komfortabel im NEO oder luxuriös im NOCTRA – jede Tour verspricht Abenteuer, Natur und Erholung zugleich. Wer mitmacht, hat die Chance, das echte Caravaning-Gefühl kennenzulernen – und vielleicht den Beginn einer neuen Leidenschaft zu erleben.

So funktioniert die Teilnahme Einfach bis zum 25. Januar 2026 bewerben. Teilnehmende geben an, mit wie vielen Personen sie in welchem Wohnmobil reisen möchten. Die Gewinner erhalten bei Fahrzeugübergabe im Reisezeitraum Frühjahr 2026 und nach Absprache mit FRANKIA eine ausführliche Einweisung sowie eine Werksführung im FRANKIA-Stammwerk in Marktschorgast. Ein Redakteur von promobil wird bei der Übergabe oder der Rückgabe mit dabei sein. Danach heißt es: einsteigen, starten und 14 Tage die Freiheit genießen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.