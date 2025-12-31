Diese Wohnmobile lagen 2025 voll im Trend

Auch dieses Jahr gab es wieder viele neue und spannende Wohnmobilmodelle unterschiedlichster Hersteller zu begutachten. Besonders die 5 folgenden Modelle haben außergewöhnlich hohes Interesse bei unseren Leserinnen und Lesern genossen‒ und das aus ganz verschiedenen Gründen.

Einschlägig war dieses Jahr zum Beispiel das Rebranding der Marke Bürstner, die sich kurzerhand eine umfassende neue Designsprache samt Logos zugelegt hat‒ in dieser Liste sogar vertreten mit zwei Modellen. Aber auch völlige Newcomer wie die polnische Marke Masuria standen bei der promobil-Community hoch im Kurs. Das Interesse an neuen Ideen, Designs und Funktionen scheint also groß zu sein.

Da es sich bei bis auf ein Modell bei allen Wohnmobilen um Teilintegrierte handelt, lässt sich außerdem vermuten, dass diese Fahrzeugklasse für die meisten Camperinnen und Camper am interessantesten ist. Nur der absolute Luxusliner Sun I 900 LX von Knaus weicht in unserer Liste von diesem Trend ab, was vermutlich durch das beeindruckende Bad zu erklären ist. Hier sind sie also, die 5 meistgeklickten Wohnmobile des Jahres 2025:

1. Masuria 780 TL

Den ersten Platz unserer Auswahl belegt das neueste Modell der polnischen Marke Masuria. Das erst 2024 gegründete Unternehmen hat bisher nur drei verschiedene Teilintegrierte im Angebot, die aber auf ganzer Linie überzeugen. Vom jungen Alter der Marke sollte man sich nicht täuschen lassen, denn hinter ihr steht ein Spezialfahrzeughersteller mit über 30 Jahren Erfahrung. Kein Wunder also, dass Masuria mit hochwertigen Materialien und umfassender Ausstattung aufwarten kann. Preislich starten die Fahrzeuge bei 86.929,5 Euro ‒ sind also im mittleren Preissegment einzuordnen.

Die drei Modelle kommen alle serienmäßig mit vier Schlaf-/ und Gurtplätzen, 155 PS Ford-Basis und unterscheiden sich im Grunde nur durch die Art des Heckbetts: Hier kann je nach eigener Vorliebe zwischen Einzel- und Doppelbett gewählt werden.

2. Atlantis Compact 595

Die neue Grundrissvariante "Dinette XL" des jungen italienischen Herstellers Atlantis ermöglicht im Compact 595 einige Neuerungen. So bietet die große L-förmige Sitzgruppe direkt hinter dem Fahrerhaus Platz für vier Personen und lässt sich ganz einfach zu einem Bett umfunktionieren. Direkt über ihr befindet sich das elektrisch betriebene Hubbett, denn im Heck setzt Atlantis auf ein großes Raumbad samt riesigem Kleiderschrank. Und das alles auf nur 5,95 m Länge!

Eine weitere Besonderheit des Italieners ist die Bauweise, denn hier wurde anstatt des eigentlich üblichen GFKs eine Konstruktion aus Carbon verbaut. Durch die dadurch gesparten 150 kg lässt sich nicht nur mehr Gepäck zuladen, sondern es entsteht ein ganz eigenes Fahrgefühl.

3. Bürstner B66 Sondermodelle

Teil der neuen Strategie des Traditionsherstellers Bürstner ist ein umfangreiches Angebot an preiswerten Sondermodellen. Der teilintegrierte 690 TD bekommt völlig neue Innen- und Außendekors im B66-Look sowie eine umfangreiche Serienausstattung. Im Preis von 78.990 € sind Automatikgetriebe, Markise, Alufelgen und viele weitere Extras, die normalerweise den Preis in die Höhe treiben, bereits enthalten. Lediglich das optionale Hubbett kann hinzugekauft werden.

Besonders in Bad und Küche kann der Bürstner überzeugen. Kochfans kommen dank 3-Flamm-Gaskocher, 136-Liter-Kompressorkühlschrank und viel Arbeitsfläche durch eine clevere Abdeckung der Spüle voll auf ihre Kosten. Für mehr Komfort wurde außerdem im Bad eine Schwenkwand verbaut. So wird der Raum mit wenigen Handgriffen in eine große Dusche verwandelt.

4. Knaus Sun I 900 LX

Das Luxusliner Flagschiff von Knaus gibt es dank Queensbett auch mit großem Raumbad in der Fahrzeugmitte. Durch diese Anordnung gleichen die vollwertige Dusche und der große Waschtisch fast einem Hotelbadezimmer.

Für den Luxuscharakter sprechen die großen Frisch- und Abwassertanks (180/170 L), der 177 L fassende Kompressorkühlschrank in der gut ausgestatteten Küche sowie die gemütliche Sitzgruppe für vier Personen. Optional lässt sich für den besonderen Wohlfühlfaktor auch eine Fußbodenheizung einbauen.

5. Bürstner Signature

Den letzten Platz unserer Liste belegt ein neuer Teilintegrierter von Bürstner. An diesem Modell lässt sich die neue Designsprache der Traditionsmarke gut erkennen: neues Leuchtband am GFK-Heck, großes Panorama-Fenster in der T-Haube, zahlreiche Dekorelemente und natürlich das überarbeitete Logo.

Im Innenraum haben Camperinnen und Camper durch die besonders große Auswahl an Polsterstoffen und Möbeldekoren außerdem die Möglichkeit zur ganz persönlichen Gestaltung. Clevere Funktionen technischer Natur sind etwa die dreh- und verschiebbare Sitzbank, ein elektrisch betriebener Küchenschrank sowie eine verschiebbare Duschwand, die im Bad für ein angenehmes Platzangebot sorgt.