chic c-line 2026 – Premium-Reisemobil mit Stil & Komfort

Der chic c-line von Carthago steht seit jeher für eine einzigartige Verbindung aus Komfort, Qualität und wegweisender Technik. Im neuen Modelljahr 2026 wurde Europas Premium-Integrierter jetzt nochmals umfassend weiterentwickelt – für alle, die bei ihrer Reise keine Kompromisse eingehen möchten.

Im Mittelpunkt steht das innovative Design, das bei den Integrierten auf Mercedes-Benz Sprinter mit einer neuen, dynamischen Bugmaske im markanten "v-Face-Design" begeistert. Neue Außengrafiken unterstreichen zusätzlich die moderne Optik der Sprinter-Modelle.

Komplett neues Interieur Innen überzeugt die neue Generation mit einer komplett überarbeiteten Möbelarchitektur – ein griffloses Dachstaukonzept, klare Linien und eine harmonische Ambientebeleuchtung dominieren das Interieur. Zwei neue Stilwelten – "amalfi" und "cortina" – bieten individuelle Wohnwelten: "amalfi" besticht durch exklusives Nussbaumdekor mit Bicolor-Optik und Arbeitsflächen in grauer Natursteinoptik, während "cortina" einen besonders cleanen Look mit weißen Fronten und edler Holzanmutung präsentiert. Der hochwertige Bodenbelag in Betonoptik sowie textile Fenster- und Wandverkleidungen in Anthrazit setzen stilvolle Akzente.

Carthago Schlafkomfort wie zu Hause.



Auch die Raumgestaltung wurde optimiert: Ein verkürzter L-Schenkel in der Sitzgruppe sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und eine großzügige Durchgangsbreite. Wer es klassisch mag, kann weiterhin den verlängerten L-Schenkel wählen.

Neue Komfort-Winkelküche Im Küchenbereich bringt die neu gestaltete Komfort-Winkelküche mit schwebender Arbeitsplatte in grauer Natursteinoptik und indirekter Beleuchtung ein ganz neues Wohngefühl. Ein erhöhter Küchentresen fungiert als Raumteiler und zusätzliche Arbeitsfläche, während der beleuchtete Design-Barschrank samt Weinflaschenauszug und Gläsern zu geselligen Abenden einlädt.

Der Premium-Waschraum wurde durch eine neu designte Dusche mit eleganten Designelementen und stimmungsvoller Beleuchtung nochmals aufgewertet – für maximalen Komfort unterwegs.

Vielfältige Modellvarianten Der chic c-line bleibt in den beliebten integrierten und teilintegrierten Grundrissen erhältlich. Carthago bietet insgesamt 11 verschiedene Varianten an – wahlweise auf Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter, mit zwei oder drei Achsen, von 7,39 bis 8,78 Meter Länge und zulässigen Gesamtmassen zwischen 4,2 und 5,5 Tonnen.

Carthago Unterwegs in Richtung Abenteuer.



Ob Eleganz, Komfort oder Praxistauglichkeit: Der chic c-line definiert Premium-Reisemobilität neu. Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten und gestalten Sie Ihre Reisen so individuell wie Ihr Leben. Das ist die neue Generation chic c-line – Ihr Zuhause auf Rädern, das keine Wünsche offenlässt.