chic c-line 2026 – Premium-Reisemobil mit Stil & Komfort

Der chic c-line von Carthago steht seit jeher für eine einzigartige Verbindung aus Komfort, Qualität und wegweisender Technik. Im neuen Modelljahr 2026 wurde Europas Premium-Integrierter jetzt nochmals umfassend weiterentwickelt – für alle, die bei ihrer Reise keine Kompromisse eingehen möchten.
Im Mittelpunkt steht das innovative Design, das bei den Integrierten auf Mercedes-Benz Sprinter mit einer neuen, dynamischen Bugmaske im markanten "v-Face-Design" begeistert. Neue Außengrafiken unterstreichen zusätzlich die moderne Optik der Sprinter-Modelle.
Komplett neues Interieur
Innen überzeugt die neue Generation mit einer komplett überarbeiteten Möbelarchitektur – ein griffloses Dachstaukonzept, klare Linien und eine harmonische Ambientebeleuchtung dominieren das Interieur. Zwei neue Stilwelten – "amalfi" und "cortina" – bieten individuelle Wohnwelten: "amalfi" besticht durch exklusives Nussbaumdekor mit Bicolor-Optik und Arbeitsflächen in grauer Natursteinoptik, während "cortina" einen besonders cleanen Look mit weißen Fronten und edler Holzanmutung präsentiert. Der hochwertige Bodenbelag in Betonoptik sowie textile Fenster- und Wandverkleidungen in Anthrazit setzen stilvolle Akzente.
Auch die Raumgestaltung wurde optimiert: Ein verkürzter L-Schenkel in der Sitzgruppe sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und eine großzügige Durchgangsbreite. Wer es klassisch mag, kann weiterhin den verlängerten L-Schenkel wählen.
Neue Komfort-Winkelküche
Im Küchenbereich bringt die neu gestaltete Komfort-Winkelküche mit schwebender Arbeitsplatte in grauer Natursteinoptik und indirekter Beleuchtung ein ganz neues Wohngefühl. Ein erhöhter Küchentresen fungiert als Raumteiler und zusätzliche Arbeitsfläche, während der beleuchtete Design-Barschrank samt Weinflaschenauszug und Gläsern zu geselligen Abenden einlädt.
Der Premium-Waschraum wurde durch eine neu designte Dusche mit eleganten Designelementen und stimmungsvoller Beleuchtung nochmals aufgewertet – für maximalen Komfort unterwegs.
Vielfältige Modellvarianten
Der chic c-line bleibt in den beliebten integrierten und teilintegrierten Grundrissen erhältlich. Carthago bietet insgesamt 11 verschiedene Varianten an – wahlweise auf Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter, mit zwei oder drei Achsen, von 7,39 bis 8,78 Meter Länge und zulässigen Gesamtmassen zwischen 4,2 und 5,5 Tonnen.
Ob Eleganz, Komfort oder Praxistauglichkeit: Der chic c-line definiert Premium-Reisemobilität neu. Entdecken Sie eine Welt voller Möglichkeiten und gestalten Sie Ihre Reisen so individuell wie Ihr Leben. Das ist die neue Generation chic c-line – Ihr Zuhause auf Rädern, das keine Wünsche offenlässt.
